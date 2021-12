Ilustrační FOTO - Haló noviny

Omikron hrozí, rozvolnění se nekoná

V restauracích budou moci od 29. prosince do 2. ledna u jednoho stolu sedět nejvýše čtyři lidé. Nadále bude vstup umožněn až na výjimky jen lidem, kteří mají dokončené očkování nebo v posledním půl roce prodělali nemoc COVID-19. V současné době může u stolu sedět maximálně šest hostů.

Omezení se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) netýká rodiny, tedy lidí, kteří sdílejí společnou domácnost. Kontrolu příslušných dokladů opravňujících hosty ke vstupu do restaurace, budou muset provozovatelé ověřit prostřednictvím čtečky QR kódu aplikace Tečka.

Na kulturní a jiné akce zprvu bude moci maximálně 1000 sedících lidí. Akce, kde účastníci nesedí u stolů, budou omezeny na 100 osob. Vláda zároveň schválila, že od 29. prosince do 2. ledna se akcí, večírků a silvestrovských oslav bude moci účastnit nejvýše 50 lidí.

V restauracích musejí být hosté usazeni tak, aby od lidí u vedlejšího stolu byly alespoň ve vzdálenosti 1,5 metru. Pokud nekonzumují, musejí mít nasazený respirátor. Při vstupu si musejí dezinfikovat ruce. Stravovací zařízení, bary a kluby musejí mít do 25. prosince zavřeno mezi 22.00 a 04.59.

»Dělalo to zprvu dojem, že po pětadvacátém, kdy skončí nouzový stav, se všechno rozvolní,« řekla Haló novinám odborná mluvčí KSČM pro zdravotnictví Soňa Marková. »Výzvy k dobrovolnému dodržování opatření si někteří lidé vyložili po svém. Rozvolnění by ovšem bylo v příkrém rozporu s tím, co se děje v okolních zemích. Tam si uvědomují, že varianta omikron znovu zaplní nemocnice dříve, než si personál stačí oddychnout. Zdá se, že si vláda nakonec uvědomila, že je nutné reagovat na doporučení odborníků.«

Soňa Marková.

Zmatek v hospodách

Vláda nová opatření podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků uvedla nepřesně. Restauratéři jsou zmateni hlavně z toho, že akcí, večírků a silvestrovských oslav se bude moci od 29. prosince do 2. ledna účastnit nejvýše 50 lidí. Podnikatelům scházejí také informace o kompenzacích. Pokud vláda zpřísňuje omezení, měla by okamžitě představit režim podpory.

Restauratérům ale není jasné hlavně to, zda kapacita 50 hostů se bude týkat celého období, nebo pouze večerních časů, případně by stačilo událost nenazvat vánoční nebo silvestrovskou oslavou, aby se provozovatelé tímto limitem nemuseli řídit. Nová vláda se od staré podle hospodských nepoučila a pokračuje v matoucích sděleních.

Testování ve školách

V prvních 14 dnech nového roku se budou testovat žáci, studenti a zaměstnanci škol dvakrát týdně, a to všichni bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo prodělali nemoc COVID-19 v posledním půlroce. Testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek. O schválení návrhu ministerstva zdravotnictví vládou informoval po jednání kabinetu premiér Petr Fiala (ODS). Jde podle něj o jedno z opatření k omezení šíření koronaviru.

Válek doplnil, že opatřením chce vláda sledovat šíření nové varianty omikron. Testovat se bude antigenními testy, které prošly kontrolou kvality. Vláda také upravila pravidla pro výjezdy škol na lyžařské zájezdy, děti na ně budou potřebovat jeden PCR test, nikoli dva, jak tomu bylo doposud.

Žáci základních a středních škol se nyní testují antigenními testy vždy v pondělí. Podle Válka se po vánočních prázdninách bude ve školách nadále testovat antigenními testy, ověřovací PCR test u podezření na nákazu by měl být nově vždy spojen s diskriminačním testem, kterým se určují varianty koronaviru. Cílem opatření má být také minimalizace rizika karantén.

Třetí dávka i pro 30+

Od pondělí si mohou pro posilující dávku očkování proti COVID-19 přijít lidé starší 30 let po pěti měsících. Dosud tato věková skupina mohla absolvovat přeočkování po půl roce od dokončené vakcinace.

»Týká se to i lidí, kteří nejsou objednaní,« doplnil Válek. Nyní tuto možnost mají lidé nad 45 let. Bývalá vláda to zdůvodňovala potřebou rozložení očkovacích kapacit. Pro lidi nad 35 let měla platit šestiměsíční lhůta až do 5. ledna. Kdy bude lhůta pro přeočkování zkrácena i pro lidi ve věku 18 až 30 let, Válek neupřesnil. Podle harmonogramu bývalé vlády by se tak mělo stát 19. ledna.

Pět měsíců po dokončeném očkování je v současné době 4,1 milionu lidí. Dosud posilující dávku dostaly dva miliony z nich. Zájem měli ale i mladší než pětačtyřicátníci.

Pokles zatím pokračuje

Počty případů COVID-19 v mezitýdenním srovnání v České republice dál klesají. V úterý přibylo 11 825 nakažených, o téměř 4900 méně než před týdnem. Zvolna se snižuje i zátěž nemocnic - hospitalizaci nyní vyžaduje 4678 lidí s koronavirem, před týdnem jich bylo bezmála 6100. Klesá i počet covidových pacientů ve vážném stavu, i když ne tak výrazně - za uplynulých sedm dní se snížil z 993 na 821.

Setrvale se snižuje i tzv. incidenční číslo. Za posledních sedm dní připadá na 100 000 obyvatel 563 případů covidu, předchozí den to bylo 608 a ve stejný den minulého týdne skoro 800. Tento ukazatel se snížil ve všech krajích.

O tom, že epidemie oslabuje, vypovídá i reprodukční číslo udávající, kolik jeden pozitivně testovaný člověk nakazí v průměru dalších lidí. Oproti předchozím dvěma dnům kleslo o setinu na 0,8. Pod klíčovou hodnotou jedna znamenající pomalejší šíření nákazy se pohybuje od začátku prosince.

