Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Dočasný ministr »čistí« Lesy

Vicepremiér a ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) odvolal generálního ředitele státního podniku Lesy ČR (LČR) Josefa Vojáčka. Zdůvodnil to manažerskými pochybeními a neefektivní reorganizací firmy.

Ve funkcích skončí i správní ředitel Pavel Krpata, obchodní ředitel Petr Urban, ředitel lesního a vodního hospodářství Vladimír Krchov a pověřený ekonomický ředitel Roman Schindler.

O Vojáčkově odvolání na webu informovalo ministerstvo zemědělství. Vojáček řídil podnik od září 2018. Uvedl, že podnik vedl v době největší krize vyvolané kůrovcovou kalamitou. »Děkuji všem zaměstnancům a partnerům Lesů ČR za spolupráci, zvládnutí kalamity a překonání zřejmě nejkrizovějšího období podniku. Svému nástupci přeji hodně úspěchů,« sdělil Vojáček. Mluvčí podniku Eva Jouklová uvedla, že podnik rozhodnutí ministra respektuje.

Podle serveru Seznam Zprávy by podnik měl vést dočasně pověřený ředitel, kterým by měl nejspíše být Jiří Groda, jenž je nyní lesním správcem Lesní správy Vítkov na Opavsku. Server ihned.cz uvedl, že mezi kandidáty na místo generálního ředitele by mohl být i bývalý generální ředitel státních lesů Daniel Szórád, jehož před více než třemi lety právě Vojáček nahradil. Na nového ředitele bude podle serveru vypsáno v příštím roce výběrové řízení.

»Při problémech, se kterými se lesníci musí potýkat, není možné řídit podnik centrálně z několika málo míst, naopak je třeba naslouchat těm, kteří nejlépe znají daný region a podle toho přijímat efektivní opatření v místě,« kritizoval reorganizaci podniku Jurečka, který vede resort dočasně do očekávaného jmenování Zdenka Nekuly (KDU-ČSL) ministrem.

LČR při reorganizaci mimo jiné nahradily svých 11 krajských ředitelství sedmi oblastními ředitelstvími. Změna organizační struktury s vytvořením oblastních ředitelství podle Jurečky vedla ke zhoršené spolupráci a komunikaci s místními samosprávami, zejména na úrovni lesních správ.

»Mimo nevydařené transformace státního podniku do nové organizační struktury oblastních ředitelství patří k důvodům odvolání generálního ředitele i některá další manažerská pochybení a personální politika,« uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Podle předsedy think-tanku Czech Forest Jana Příhody jde o čistě politické rozhodnutí, odborné důvody vedoucí k takovému kroku mu nejsou známé. Podle něj ale současné vedení nedoprovází žádný korupční skandál ani zásadní odborná pochybení. »Z analýz satelitních snímků lze konstatovat, že Lesům ČR se daří bojovat s kůrovcovou kalamitou, což dokládají i data o poklesu kůrovcových těžeb a nezpracovaných napadených stromů ke konci roku,« sdělil. Pokud odejde kompletní vedení, což podle něj naznačují pracovníci podniku, může to vést k destabilizaci fungování státní firmy.

»Manažerská pochybení nejsou ve zdůvodnění ministerstva nějak specifikovaná. Reorganizace vyvolaná potřebou úspor asi nebylo nejšťastnější řešení, ale lze pochybovat, že se jednalo o autonomní rozhodnutí vedení LČR bez vědomí zakladatele, tedy ministerstva zemědělství,« uzavřel Příhoda.

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR míní, že fungování podniku nestojí ani nepadá s osobou ředitele. »Změna způsobu řízení státní organizace je možná pouze celkovou reformací a přenastavením procesů,« sdělila mluvčí sdružení Jana Divišová.

Lesy ČR obhospodařují zhruba polovinu lesů v ČR, více než 1,2 milionu hektarů. Loni státní podnik kvůli kůrovcové kalamitě vytěžil rekordních 14,35 milionu metrů krychlových dřeva. Letos celkovou těžbu po několika předchozích korekcích směrem dolů očekává kolem 11,5 milionu metrů krychlových. Díky rostoucím cenám dřeva se vrátil v letošním prvním pololetí do zisku 680 milionů korun. Loni ve stejném období LČR vykázaly ztrátu 480 milionů korun.

(zmk)