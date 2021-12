Zeman, Babiš a ti ostatní

Jmenování nové vlády prezidentem republiky nemusí být vždy jednoduchá záležitost. Volby dopadly, jak dopadly. Vítězné koalice vystavěly sofistikovaný program na vymývání mozků prostřednictvím spřátelených médií na myšlence Antibabiš a Antizeman. Co dál nyní s mocí, která se jim dostává do rukou? Různorodé strany spojila nenávist ke dvěma politikům za vydatné pomoci médií a krizové situace covidové pandemie (kterou ostatně nezvládla v optimální formě žádná vláda na světě).

Snadno se okopávají kotníky, kritizují se rozhodnutí vlády tu více nebo méně jdoucí v souladu se zákonem, bez jakékoliv odpovědnosti před občany země. Málokdo se zamýšlí nad tím, kdo a s jakým úmyslem se nyní dere k moci. Odcházející vláda byla svým pojetím spíše proamerická. Netroufám si říci, do jaké míry.

Současná nastupující garnitura je spíše proněmecká, v čele s předsedou ODS profesorem Fialou, který společně s představiteli svých koaličních a aktivistických kolegů z TOP 09 nebo KDU-ČSL nenechává nikoho na pochybách, kdo je hlavním spojencem této koalice.

Druhá koalice STAN a Pirátů je poněkud nesourodá, v mnohých ohledech kontroverzní. Zejména Piráti překvapili návrhem Bc. Jana Lipavského jako kandidáta na vedení ministerstva zahraničních věcí. Zde byl hlavní kámen úrazu a střetu pana profesora Fialy s panem prezidentem Zemanem. Výhrady, které se vůči nově navrhovanému ministru zahraničí objevily v tisku, jsou jasné – jeho chladný vztah k V4 středoevropských států, výrazně přátelský vztah k sudetoněmeckému landsmanšaftu a nakonec rezervovaný, spíš negativistický vztah ke Státu Izrael, skrytý pod rétorikou ochrany práv Palestinců. Navíc se nedá očekávat, že se z pana Lipavského stane diplomat, naopak lze čekat, že bude spíše pouhým vykonavatelem či obhájcem tzv. vyšších zájmů.

Názory pana ministra zahraničí Jana Lipavského na Stát Izrael velice připomínají novodobý antisemitismus, stejně jako chvála sudetoněmeckého landsmanšaftu. Po zhlédnutí zprávy o oficiálním rozloučení s německou kancléřkou Merkelovou, provázeném rázným vojenským pochodem za zvuků bubnů a s plápolajícími pochodněmi, jsem pochopil, že již nejde jen o hru, ale o obnovu rituálů z doby třetí říše.

Cílem je rozbít V4

Podívejme se na to blíže. Přátelské a těsné vztahy k V4 jsou jedna z mála možností, jak čelit ekonomickému tlaku hospodářsky nejvyspělejšího státu EU, který hájí své strategické a imperiální zájmy v Evropě prostřednictvím EU. Slovy Hospodářských novin (2018) je Česká republika nezdravě hospodářsky závislá na Německu, které potřebuje prosazovat své zájmy i jejím prostřednictvím. K tomu jednoznačně slouží programy Antibabiš a Antizeman.

Cílem je rozbít spolupracující státy V4, které se snaží hájit své hospodářské i politické zájmy pokud možno co nejméně závisle na doporučeních nebo nařízeních z Bruselu. Chrání své země před revizí výsledků druhé světové války, které vyplývají z rozhodnutí Spojenců o vysídlení německých občanů z území Slezska, Polska a z českého pohraničí. A jen na okraj: Proti tomuto rozhodnutí o kolektivní vině se stavěli komunisté až do zveřejnění Košického vládního programu v roce 1945.

Slovenská republika a bohužel i Česká republika se čím dál více vzdalují od těsné spolupráce s Polskem i Maďarskem. Nemusí se mi vždy líbit, co se děje v těchto zemích, ale velmi oceňuji jejich snahu být co nejméně závislými na EU a Německu. Oceňuji jejich národní hrdost, oceňuji jejich státotvornost, která je podmíněna historicky. Bohužel na rozdíl od české a slovenské politiky za posledních mnoho desítek let.

Malé státy mají jedinou možnost - spojit se hospodářsky a politicky a hájit své zájmy proti svým hospodářsky vyspělejším sousedům a umně kličkovat mezi imperiálními zájmy velmocí. Nyní je ve hře hrozící válečný střet s Ruskem. Nástrojem je v tomto případě Ukrajina a potravou pro děla budou občané malých národů EU. Vzpomeňme si na výrok jedné bývalé ministryně zahraničí USA, která prohlásila, že není dobré, když obrovské zdroje surovin jsou na území jednoho státu, v tomto případě Ruska…

Obavy z imperiální politiky

Základním rozporem mezi prezidentem Zemanem a ministrem zahraničí Janem Lipavským je tedy jednoznačná obava před sílícím antisemitismem a jeho přátelským vztahem k revanšistům sudetoněmeckého landsmanšaftu. Je zřejmé, že společnost v naší zemi se bude ještě více polarizovat než nyní kvůli covidové pandemii nebo kvůli programu Antizeman či Antibabiš.

Nepatřím k přívržencům prezidenta Zemana ani bývalého premiéra Babiše. Vkládal jsem naděje do stran Pirátů a Zelených, které nakonec skončily jako spojenci středopravicových měšťáckých stran. Levicové strany v České republice, tak jak se prezentují, přinášejí již několik desítek let spíše rozčarování než inspiraci. Jejich levicovost skončila evidentně rokem 1945, než se transformovaly na měšťácké vládní strany a levicovost se stala pouhou proklamací.

Profesor Fiala jakoby měl hájit zájmy České republiky. Bohužel jsem si jistý, že jeho politika závislost na Německu ještě více prohloubí. Každý ať si dosadí sám, jaké jsou skutečné zájmy toho, kdo prosazuje již vládnoucí garnituru.

Rád bych zdůraznil, že nemám obavy z Němců, Američanů, Rusů či kohokoliv jiného. Čeho je ale třeba se obávat, je bezohledná imperiální politika. A všichni dobře víme, že hranice mezi mezinárodní spoluprací a dělbou práce a mezi rovnoprávnými státy a národy, a imperiálními zájmy velmocí je velice tenká.

Vážení čtenáři, berte to, prosím, jako téma k zamyšlení. Přeji vám pohodové svátky.

Zoran NERANDŽIČ, Praha