Rozhovor Haló novin se senátorem Jaroslavem Doubravou (Severočeši.cz)

Postavím se za to, co je správné, i kdybych tam měl stát sám

Senátu zase bylo na sklonku roku v médiích plno, to když předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost pan Fischer ostře obvinil Rusko, že se údajně chystá k útoku na Ukrajinu. Vy s jeho závěry souhlasíte?

Asi mě chcete, nevím proč, urazit! Opravdu si myslíte, že bych mohl s touto darebností souhlasit? Fischer, obávám se, slouží kohosi zájmům. Určitě to nejsou zájmy naší vlasti! Nemůže přece být tak hloupý, aby neviděl, že ruští vojáci jsou na svém území, tedy na území Ruské federace. To ale nemůže říci o druhé straně hranice, kde působí američtí vojáci a vlastně vojáci NATO, žel, včetně našich.

A vzpomeňte na vyřvávání ukrajinského prezidenta o nutnosti použití armády proti RF. Někomu by se to mohlo zdát směšným. Ale uvědomme si, co, jakou zápalku použil Hitler k zahájení války proti svému tehdejšímu spojenci Polsku, a tak druhé světové války.

A měl jste možnost v Senátu nějak vyjádřit váš odlišný názor?

V Senátu mám právo svůj názor říci. To mi zakázat nemohou. Jiná věc je, že ho nikdo většinou v potaz nebere. Jiná situace je, předkládám-li zpravodajské zprávy, ale to je o něčem jiném. Příkladem může být mé vystoupení na posledním plénu k té darebnosti, kterou vymyslel senátor Fischer k situaci na hranici mezi RF a Ukrajinou. Připomněl jsem i to množství amerických základen kolem hranic RF. Nikdo na něj nereagoval a byl jsem jediný, kdo hlasoval proti.

Jak vidíte současnou krizi v rusko-ukrajinských vztazích, která se přenáší do celé Evropy?

Politika nemá nic společného se zdravým rozumem a ten, obávám se, se většině členů Senátu velmi, velmi nedostává. Je to spíše stále se rozrůstající pavučina dezinformací. Fischer, ačkoliv je vzdělaný člověk s přehledem, žvásty o údajně chystaném útoku ze sebe musí soukat, protože to asi potřebuje pro další politickou kariéru a myslí si, že mu to pomůže. V politice je asi lhaní ctností, takže se na jeho nesmyslné prohlížení dívám prostě jako na politickou rutinu.

Před pár dny mě upozornil kamarád na jeden zajímavý článek z asijských novin, ze kterého na toto téma cituji, abych dokumentoval, proč Fischer inzeruje dezinformace:

»V roce 2014 se Rusko mohlo zmocnit nejen Krymu a oblasti Donbasu, ale všech ostatních rusky mluvících oblastí Ukrajiny, od Charkova na východě po Oděsu na jihu. V té době, po změně režimu na Euromajdanu v Kyjevě, byly ukrajinské ozbrojené síly na pokraji zhroucení, ale Rusko nevyužilo příležitost získat kontrolu nad celou jihovýchodní částí Ukrajiny. Protiruská hysterie je součástí dlouhodobé kampaně za rozšíření NATO na Ukrajinu. Proto Kyjev odmítá respektovat Minskou dohodu z února 2015, aby bylo k dispozici trvalé napětí s Ruskem. Podle dohody by měl Kyjev udělit Donbasu autonomii prostřednictvím ústavního dodatku, označovaného jako ‚zvláštní status‘; vydat všeobecnou amnestii a zahájit dialog s lidovými republikami Doněck a Luhansk.«

Tolik citát, není třeba nic dodávat.

Jste publicisticky pilný v řadě internetových serverů. Jaké sympatie, či antipatie vám vyjadřují za vaše názory voliči? Jaké máte ohlasy?

Mnoho, mnoho. Od »ty komunistická svině«, »hajzle, zalez do hrobu«, přes děkování za to, že se nebojím vyjádřit pravdivě a jiným než oficiálním názorem, až po »Doubrava na Hrad«, »Doubrava prezidentem«.

Ze snahy urážet si nic nedělám. Ukazuje to jen, jakými demokraty ti lidé jsou, ukazuje to, že s jejich výchovou si rodiče moc starostí nedělali. Pojem demokracie si pletou s pojmem anarchie a nedostatek vzdělání jim asi nedovoluje vidět rozdíl.

Velmi si cením příspěvků, o kterých můžeme slušně diskutovat. Problém pro mne je, že takových příspěvků je takové množství, že odpovědět všem prostě nezvládám, a to mě moc mrzí. To samé musím říci na to obrovské množství nabídek na přátelství posílaných mi na sítích.

Řekněte mi jako občan České republiky a obyvatel Evropy - nebojíte se, že dojde k válce?

Války se, přiznám se, obávám. Podívejte se, kam vlezli Američané, tam válku rozpoutali. A když záminku neměli, tak si ji prostě vymysleli, a když ani to nezvládli, prostě ji nepotřebovali, protože oni se prostě rozhodli. Nemusíme chodit do daleké minulosti jako Korea či Vietnam. Připomeňme si »jen« Jugoslávii, Irák, Libyi, Sýrii atd. Připomeňme si také Afghánistán, odkud je svinským krokem hnali v podstatě sedláci jako spráskané psy. Dopadli tak vlastně všude, ale pokoj si nedají. Asi si myslí, že jsou pány světa a vše bude podle jejich zrůdného myšlení.

Proto jimi provedený převrat v Ukrajině (prý je stál 5 mld. dolarů). Proto neustálé špinění Ruské federace, mimochodem, myslím si, že nebýt její dnešní síly a rozvážnosti prezidenta Putina, asi už by se světem a životem na Zemi bylo zle. Nejvyšší čas, aby si uvědomili, že tomu už tak dávno není, že se stali stejnou figurkou na světové šachovnici jako jiní. Toho se nechtějí vzdát a z toho pramení mé obavy.

Je až nápadné, že předsedu Senátu Miloše Vystrčila provázejí stále titíž lidé, například jak je někde na pořadu Ukrajina, je poblíž poslanec Pavel Žáček (ODS). Pan Vystrčil má svůj fanklub, či okruh »svých« politiků? Když si uvědomím, že vy jste byl osobně na mnoha akcích v Rusku - k výročí Vítězství nad fašismem - a byl jste také na Krymu, tak asi musíte být dosti roztrpčený z té jednostranné masírky.

Jedná se o pokles do politického primitivismu. Ale to není nic nového. Jakmile se objeví sebemenší politické okno, primitivové se tam prorvou. Od starověku to jde stále znovu a znovu dokola. Proto se budou také vracet znovu v moderní podobně primitivní režimy jako za Mussoliniho či Hitlera. Z toho jednostranného a hloupého pohledu mi je nevolno. Zvláště, když vidíte na těch mých návštěvách, o kterých mluvíte, jak se tam k nám lidé chovají, jaké přátelství a lásku vám vyjadřují. Pak vás přepadne obrovský stud za takové lidi, jakými jsou právě Pavel Fischer, Miroslava Němcová, Miloš Vystrčil, Pavel Novotný, za toho obzvlášť, a celou řadu dalších.

Dnes se k nim přidávají noví »mocní«, kteří si myslí, že jsou pupkem světa. Tu svou hloupost by možná pochopili, kdyby byli přijati v Číně, jako kdysi já, s omluvou, že mě přijímají v malém provinčním městě. Mělo deset a půl milionu obyvatel.

Máte možnost s někým v Senátu, kdo nesdílí jejich konfrontační politické názory, prohodit pár slov?

Ano. Mimo jednání v ústraní ano. Veřejně ale ne. Tak jsem, když se projednávají ta darebáctví senátora Fischera a jeho kolegů, při hlasování sám. Do voleb jsem šel s mottem »Postavím se za to, co je správné, i kdybych tam měl stát sám«. Nejen v duchu tohoto motta, ale i v duchu senátorského slibu tak činím.

Po sněmovních volbách došlo k sjednocení politického směřování obou komor parlamentu. Sněmovna je převážně pravicová, vláda je pravicově konzervativní, Senát - ač se holedbá, jak je pestrý - hovoří jedním hlasem pravice. To přece nemůže zemi nijak prospět. Jak vy to vidíte?

Není žádná pětikoalice, ale banda zamindrákovaných lidí. Před pár lety či spíše před pěti či šesti lety v jednom rozhovoru politolog Zdeněk Zbořil uvedl, že tehdy lidé volili ANO, protože doufali, že bude lépe a zatočí se s nešvary, které musí snášet. Až to voliče za jedno dvě období přestane bavit, dostane se k moci jiná banda, a tak to půjde stále dokola.

Teď se dostala k moci banda, proti které vláda ANO představovala doslova andělský chór. Pomiňme, že se k moci dostala vlastně manipulací a s přispěním Ústavního soudu. Bez toho by se jich několik do Sněmovny nedostalo. Dohady mezi nimi začaly hned po volbách a ještě před jmenováním vlády. Ostatně i tady se ukázalo, jací demokraté to jsou! Čtyři poslanci pidistrany mají čtyři vysoké funkce, strana s dvaceti poslanci nedostane ani jednu. Asi se tak stalo v rámci výměnného obchodu a na takovém základě se stavět nedá. Jediné, co by je mohlo pohromadě držet, jsou obavy o korýtka, to vidím jako silný stimul. Uvidíme.

Kde získá milion voličů, jejichž hlasy propadly v těchto sněmovních volbách, své zastání? Tito voliči nyní nemají minimálně v jednom zákonodárném sboru zastoupení.

Je po volbách! Politiky už hlasy voličů nezajímají. Stačí, když se dostanou k moci, potom si jedou po svém. Mají na to čtyři roky a mezitím budou jejich týmy předstírat, že »fialové vládě« a jejím poslancům rostou ze zadku andělská křídla. Už se o to usilovně snaží. To je po těch pár dnech už vidět.

V pátek 17. prosince jste vystoupil na tiskové konferenci věnované situaci v Kosovu. Jakou »výkladní skříní evropských hodnot« Kosovo dnes je?

Evropských hodnot? Jestli je vraždění lidí, konkrétně Srbů tam žijících, evropskou hodnotou, pak nevím. Shodli jsme se s polskými novináři na tom, že situace Srbů tam je více než zoufalá. Jsou vražděni, jsou vyřazováni z veřejného života, špatně zásobováni i základními potřebami běžného života. To je i má zkušenost z cesty tam.

Účel toho všeho je jeden. Vyhnat Srby z Kosova a nastálo si Kosovo přivlastnit. Tady máte typickou ukázku anexe. O té se stále nemluví, také aby ano. Byla to záležitost Američanů, a tedy svatá. Na neustálém přetřesu ale máme Krym, který se, jak každý normální člověk ví, oddělil po řádném referendu a navíc v souladu s Ústavou Ukrajiny!

To, že si Američané na území Kosova vybudovali prý největší vojenskou základnu mimo své území, je podle našich mudrlantů v pořádku. To, že Rusové mají své, zdůrazňuji své vojáky na svém, zdůrazňuji svém území je ale akt agrese, něco nepatřičného. Není v tom cosi podivného?

Ano, je v tom dvojí metr. - Senát nevyjadřuje důvěru vládě, přesto se zeptám, co říkáte složení vlády Petra Fialy, v níž jsou i známí válečníci paní Černochová a Langšádlová, pan Lipavský ad.?

Nejraději bych řekl: vzít klacky a z těch postů je vymlátit, jenže… Jsou to fialoví primitivové. U takových chudých duchem je cokoliv možné. Prezident se marně snažil jejich nástup zbrzdit. Jejich primitivismus lze označit též za fašismus. Myslím tím základní definici fašismu jako »svazek = fasces« osob prosazující netolerantní odmítání lidí na základě náboženství, národnosti či rasy.

Dnes je například fašistickou tendencí i primitivní prosazování militantní americké politiky bez ohledu na slušnost, jako u fialových primitivů. Mohu jen říci, že doufám, že k takové pokoře naší státnosti nedojde. Bylo by to poplivání životů a smrti těch téměř 400 tisíc našich lidí zavražděných Němci za druhé světové války.

Všichni ti jmenovaní, a nejen oni, by se měli seznámit s projevy prezidenta Beneše po válce: »Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili... Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s tou svou očišťovací kampaní. Neboť na válku z let 1938-45 se nesmí nikdy zapomenout! A že začnou, o tom buďte přesvědčeni.«

Ano, jsou tady, začali a my jim musíme připomínat vyhánění a vraždění našich lidí z pohraničních oblastí, které museli po zradě Anglie a Francie opustit většinou jen v tom, co měli na sobě.

Zakončeme trochu optimisticky. Jaké máte přání do nového roku 2022 všem občanům, našim čtenářům?

Zdraví, zdraví a zase zdraví. To je to nejdůležitější, co k životu potřebujeme. A také, aby se naplnila slova Modlitby Marty Kubišové »Ať mír dál zůstává s touto krajinou, zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou...«

Obávám se ale, že právě toto přání je nejméně splnitelné. Tak alespoň to zdraví, štěstí a pohodové dny všem z celého srdce moc přeji.

Monika HOŘENÍ