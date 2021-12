Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

VZP musí sáhnout do rezerv

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) příští rok zřejmě spotřebuje veškerou rezervu, kterou má na běžném účtu základního fondu, ze kterého se hradí zdravotní péče. V roce 2023 tak bude muset sáhnout do rezerv ostatních fondů, čímž dojde k vnitřnímu zadlužování. I přesto ale největší tuzemská pojišťovna bude schopná do konce roku 2023 zvládat všechny své závazky.

Pojišťovna pro rok 2022 plánuje schodek 5,9 miliardy korun, výdaje základního fondu by měly dosáhnout 261,4 miliardy korun. Důvodem schodkového hospodaření je podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka to, že ministerstvem vydaná úhradová vyhláška, která stanovuje výše úhrad hrazené péče, do nákladů nepromítla navýšení platů ve všech segmentech poskytované péče.

Pojišťovny se na úhradách dohodly v červnu s většinou poskytovatelů zdravotní péče, podle výsledků dohodovacího řízení měly úhrady meziročně růst asi o čtyři procenta, s navýšením platů se nepočítalo. Vláda ale na podzim rozhodla o zvýšení platů ve veřejném sektoru, lékařům a sestrám by měly vzrůst o šest procent, pracovníkům ve zdravotnictví s nižšími příjmy o 1400 korun. Peníze na platy zdravotníků nejdou ze státního rozpočtu, ale z peněz na zdravotní péči, kterou zdravotní pojišťovny hradí z veřejného zdravotního pojištění.

»Pro rok 2022 počítáme s tím, že mobilizujeme rezervy na běžném účtu, to znamená, že v podstatě v příštím roce zkonzumujeme veškerou rezervu na běžném účtu základního fondu a tou pokryjeme ten schodek. A na konci roku 2022 bychom měli mít na běžném účtu pouze 900 milionů korun. Nicméně na těch dalších účtech by měla být ještě rezerva asi 20 miliard korun,« uvedl Kabátek.

Pojišťovna je stabilizovaná

»Jako členka správní rady VZP mohu říci, že hospodaření pojišťovny pravidelně probíráme na našich zasedáních,« řekla Haló novinám odborná mluvčí KSČM pro zdravotnictví Soňa Marková. »Zdravotně pojistný plán i výhled do příštích dvou až tří let jsme schválili s tím, že VZP je v dobré finanční kondici. Výdaje na covidovou péči, testování a očkování jsou vysoké, ale díky razantnímu navýšení plateb za státní pojištěnce je pojišťovna stabilizovaná. V nejbližších dvou letech VZP určitě nehrozí, že by péči za své pojištěnce nemohla hradit. Ovšem je nutné, aby platba za státní pojištěnce byla pravidelně navyšována, aniž by bylo nutné zavádět nějaké další připojištění,« uvedla Marková.

Soňa Marková.

Kromě základního fondu mají pojišťovny také fond prevence, provozní či rezervní fond. V roce 2023 tedy pojišťovna podle Kabátka bude zadlužovat tyto ostatní fondy podobně, jako tomu bylo v roce 2013 v důsledku ekonomické krize. Pojišťovně se dařilo před epidemií covidu vytvořit poměrně velké finanční rezervy. Ještě v loňském roce měla na všech bankovních účtech zůstatky 36,8 miliardy korun. »Byli jsme poměrně dobře připraveni na to, co přišlo,« poznamenal Kabátek. Pojišťovnám během epidemie pomohlo opakované zvýšení plateb za státní pojištěnce, které do systému veřejného zdravotního pojištění přineslo desítky miliard korun navíc. Podle Kabátka se ukázalo, že se díky opatřením Babišovy vlády také nesnižoval výběr pojistného. Před ekonomickou krizí po roce 2009 na tom byla VZP podle svého ředitele hůře - neměla takové rezervy, a navíc se v důsledku poklesu ekonomiky zvyšovala nezaměstnanost, a v důsledku toho pojišťovny získaly méně na pojistném.

Jak výdaje udržet na uzdě?

Podle Kabátka ale není udržitelné, aby se výdaje veřejného zdravotního pojištění zvyšovaly meziročně dvouciferným růstem. Možností, jak snížit výdaje, je podle ředitele VZP například odstranění duplicity ve vyšetřeních či nadužívání zobrazovací techniky. Pojišťovna chce také více vést své klienty k prevenci a motivovat je, aby onemocněním předcházeli.

Kabátek je stejně jako nynější vláda Petra Fialy (ODS) pro to, aby se více posuzovala kvalita ve zdravotnictví. Podle ředitele je na místě také větší centralizace specializované péče, která se zaměřuje na závažná onemocnění. »Je přece logické, že pokud je k léčbě onemocnění potřeba vyspělou nákladnou technologii, tak by bylo neefektivní pro systém, aby se to dělalo všude. To nikdo nemůže zpochybnit,« uvedl. »Určitá rozumná míra centralizace je na místě. Navíc je to benefit pro klienta. Pokud to je závažné onemocnění, je v zájmu klienta, aby byl na pracovišti, kde je maximální zkušenost, co nejmodernější technologické vybavení, ale i komplexní multidisciplinární tým,« doplnil.

Šéf VZP souhlasí i s dalšími plány nynějšího kabinetu, jako je víceleté financování a pravidelná valorizace plateb za státního pojištěnce. Víceleté financování ale podle Kabátka, který tento měsíc zahájil desátý rok v čele největší tuzemské pojišťovny, vyžaduje změnu legislativy. »Pod to se mohu podepsat, pokud bychom našli legislativní prostor, abychom mohli plánovat minimálně na tři roky dopředu, bylo by to pro systém důležité,« konstatoval.

Na připojištění lidé nemají

U dobrovolného doplňkového připojištění, které má vláda taktéž v koaliční smlouvě, je potřeba podle ředitele nejprve vydefinovat, co bude předmětem připojištění. Životaschopné by to podle Kabátka mohlo být u dlouhodobé péče na pomezí zdravotnictví a sociální péče, naopak v akutní péči by to asi bylo složité. »V obecné rovině je to správná cesta, ale vyžaduje celospolečenské vyargumentování. Nikdo nechce, aby se snížila dostupnost zdravotních služeb,« dodal.

»Opatrný přístup je namístě; víme, že lidé většinově nejsou ochotni za zdravotní péči platit více. A ani nemají z čeho. Razantně narostly platby za energie, inflace atd. Většina občanů nemá šanci si na zdravotní péči připlácet. Mzdy jsou nízké a lidé je spotřebují na své základní potřeby. Bylo by také nezbytné určit, co bude z pojištění hrazeno, jaká péče bude poskytována. Mnohde je oddělená zdravotní a sociální péče a bylo by je potřeba hradit společně. Tyto systémové věci nebyly za posledních dvacet let vůbec vyřešeny a je potřeba řešit je dříve, než se jakékoli připojišťování začne zavádět,« připomněla Marková.

Důraz na prevenci

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) chce v příštím roce motivovat poskytovatele zdravotní péče, aby dohnali plánovanou péči odloženou kvůli covidové epidemii. Zaměřit se chce v příštích letech také více na prevenci u zdravé populace tak, aby dokázala předcházet některým nemocem nebo jejich nástup oddálit. »Pojďme se o klienta starat v celém průběhu jeho života, a ne jenom, když přijde k lékaři a už je nemocný,« uvedl Kabátek a dodal: »Je to obrovský dluh, který tady máme.« Náklady celého systému veřejného zdravotního pojištění jsou podle Kabátka vyšší, pokud má populace nízkou zdravotní gramotnost a nevyužívá možností, jak zamezit nebo alespoň oddálit propuknutí nemoci. S prevencí se dá podle Kabátka pracovat třeba u předcházení kardiovaskulárním onemocněním či cukrovce. VZP uvažuje mimo jiné o edukační kampani zaměřené na rodiče či podpoře zdravého stravování ve školách.

Nyní pojišťovna bonifikuje ambulantní lékaře, pokud správně pečují a pravidelně kontrolují například pacienty s cukrovkou. Od příštího roku chce nabídnout příspěvek na lázeňský pobyt i pacientům diabetikům, kteří chodí na pravidelné kontroly, dodržují léčbu a doporučení lékaře.

