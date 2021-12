Izraelské osady na ukradeném území

Izrael hodlá do pěti let zdvojnásobit počet osadníků na Golanských výšinách. Na schůzi vlády to v neděli řekl premiér Naftali Bennett. Na tomto syrském strategickém území, jež Izrael obsadil za války v roce 1967, nyní žije asi 25 000 izraelských osadníků a 23 000 drúzů, z nichž většina se považuje za Syřany se statusem izraelských rezidentů. Izrael v roce 1981 obsazenou část výšin anektoval, což ale OSN a mnoho zemí považuje za neplatné.

Bennett předsedal vládní schůzi, která se mimořádně konala v kibucu Mevo Hama na Golanech. Řekl, že plán rozšíření osadnické populace si vyžádá miliardu šekelů (sedm miliard korun), rozvoj infrastruktury, výstavbu bytů a vytvoření pracovních míst. Plán musí ještě schválit ministři. Sýrie a Izrael jsou technicky ve válečném stavu a Golanské výšiny jsou pro oba státy významným strategickým územím.

Izraelský premiér Naftali Bennett jen vlévá olej do napjatých vztahů mezi Izraelci a Syřany. FOTO - Wikimedia commons

Nehorázné plány

Zvedají se nad izraelskou Galileou, jsou významným zdrojem vody a východištěm tras do Damašku. Golany se rozkládají na rozloze 1800 kilometrů čtverečních, z nichž Izrael anektoval 1200. Kabinet pak schválil návrh výstavby 7300 bytových jednotek v Kacrinu, což je hlavní z izraelských osad na syrských Golanských výšinách. Stavět se bude ale také v menších komunitách a Bennett řekl, že se počítá s výstavbou dvou zcela nových sídlišť, kde má vzniknout 4000 domů.

Ohrožena svrchovanost Sýrie

Minulý americký prezident Donald Trump v roce 2019 uznal svrchovanost Izraele nad částí Golan a bývalý izraelský premiér Benjamin Natanjahu pak po Trumpovi pojmenoval jednu z osad na Golanech. Trump se svou politikou odklonil od dosavadní praxe Washingtonu, který budování osad na okupovaných územích dosud neschvaloval. Sýrie považuje usídlování Izraelců na Golanech za ohrožení své svrchovanosti.

Legalita je zde prázdný pojem

»Je samozřejmé, že Golanské výšiny jsou izraelské,« tvrdil v neděli Bennett s poukazem na význam Trumpova rozhodnutí a na to, že jeho nástupce Joe Biden »nehodlá tuto politiku měnit«. Nynější americký ministr zahraničí Antony Blinken v únoru pronesl, že Golany jsou ۚvelmi důležité pro bezpečnost Izraele« a že »otázky legality jsou jiného druhu«.

»Toto je naše chvíle, chvíle Golanských výšin. Po dlouhých letech nečinnosti s ohledem na rozsah osad je dnes naším cílem je zdvojnásobit,« řekl Bennett. Spojenci jsou podle něj k izraelským plánům s Golanami vstřícnější nyní také kvůli dlouhé válce v Sýrii. Izrael už delší dobu účelově tvrdí, že si musí udržet kontrolu nad Golanskými výšinami, aby si »zajistil ochranu před Íránem a jeho spojenci působícími v Sýrii«.

(ava, čtk)