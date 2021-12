Ilustrační FOTO - Pixabay

Nezaplacené alimenty v Izraeli

Australan Noam Huppert má zákaz vycestovat z Izraele, dokud nedoplatí příspěvky na děti. Podle listu The Jerusalem Post má zákaz trvat tisíce let a Australan nemá právo odjet do 31. prosince 9999.

Jedině, že by se 44letému muži podařilo uhradit platby na děti ve výši 7,5 milionu šekelů (74 milionů Kč). K sumě dospěl izraelský soud, podle něhož má Huppert, jenž pracuje jako chemik ve farmaceutické firmě, platit na obě své děti měsíčně 5000 šekelů. »Jsem v Izraeli od roku 2013,« řekl Huppert a označil se za dalšího občana Austrálie »pronásledovaného izraelskou justicí kvůli tomu, že se oženil s Izraelkou«. Žena podala žádost o rozvod a jeruzalémský list píše, že rozvodové zákony stejně jako ty o dělbě péče o děti jsou v Izraeli složité a nejednoznačné.

Podle jednoho výkladu může žena požádat o uvalení zákazu vycestovat otci, když žádá, aby přispíval na děti, a to do doby jejich dospělosti. »Je-li zákaz vydán, může být otec vždy při nezaplacení dávky uvězněn na 21 dní bez ohledu na to, zda je schopen zaplatit, či ne, přičemž stav jeho financí se nezkoumá. Očekává se, že muži na děti přispějí až sty procenty svého výdělku,« řekl k zákonu Sorin Luca, který je autorem výkladu izraelských rozvodových pravidel.

Na potíže, s nimiž se mohou lidé setkat, upozorňuje Američany i ministerstvo zahraničí USA. Uvádí, že izraelské civilní i náboženské soudy »využívají právo zakázat opustit zemi, dokud nejsou vyřešeny dluhy a další právní nároky, a týká se to i cizinců«. Dále úřad upozorňuje, že americké velvyslanectví v Izraeli »nemůže dluh amerického občana zrušit ani zaručit jeho odjezd ze země, pokud se na něj vztahuje soudní zákaz vycestovat do vyrovnání dluhu«.

Huppertova žena odjela s dětmi do Izraele a Huppert se vydal za ní, aby byl blíže dětem. Zákaz vycestování je z roku 2013 a Huppert nemůže odjet ani na dovolenou nebo služebně. »Jsem v Izraeli zavřený od roku 2013,« řekl Australan. Podle tisku není zcela jasné, proč je nejzazším termínem Australanova možného odjezdu 31. prosinec 9999, ale některá média za důvod označují to, že jde o poslední možné datum zadatelné nyní v počítačích.

(čtk)