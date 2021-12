Nepoučeni. Nebo spíš nepoučitelní

Před několika dny jsem na sociálních sítích viděla příspěvek o dobrovolnících, kteří každoročně vyrábějí adventní věnce. Výtěžek z jejich prodeje věnují na podporu dětských pacientů, kteří se léčí na hematoonkologii v Olomouci. Po takové zprávě je snad první myšlenka každého z nás na to, jaký dar je být zdravý a mít zdravou i svou rodinu a blízké. Druhá myšlenka je pak na lékaře a zdravotníky, kteří jsou zde připraveni pomoci v případě, že člověk onemocní.

O to větší radost přináší výše uvedená zpráva, že ještě jsou lidé, kteří nejsou lhostejní k druhým a snaží se jim pomoci dle svých možností.

To platí i o lékařích, sestrách, záchranářích, řidičích sanitek a všech, kteří se starají o zdraví a životy pacientů. Zcela nepochopitelně se ale v posledních měsících proti nim zvedá iracionální vlna napadání, vulgarismu, poškozování jejich majetku. Statistiky uvádějí, že s verbálním napadnutím má zkušenost 70 % zdravotních sester. Někdo se to snaží omluvit dlouhotrvající přítomností nemoci covid a jeho mutacemi. Za napadením stojí často v pozadí alkohol nebo drogy. Já považuji toto násilí za neomluvitelné. Lékaři ani sestry nenesou odpovědnost za šíření této nemoci. Naopak jsou to oni, kdo jsou denně vystaveni riziku této nákazy. I na ně dopadají běžné starosti s péčí o jejich děti nebo blízké. A to, že je jejich práce oceněna, je jejich záležitost. Každý, kdo jim tu odměnu závidí, si tu práci může jít vyzkoušet.

Covid bohužel jen tak sám od sebe nezmizí. Pokud někdo očekával změnu přístupu k šíření epidemie na vládní úrovni, je patrně zklamán. Nově vzniklá Fialova vláda působí v otázce řešení covidové pandemie ještě bezradněji než ta předchozí. Prohlášení ministra zdravotnictví, že na Štědrý den budou obchody zavírat ve 12 hod. a na první svátek vánoční bude zavřeno, zřejmě není to, na co jsme všichni čekali…

Kde jsou ti, co prohlašovali na jaře tohoto roku »pusťte nás na ně«, pardon pusťte nás k tomu? Nyní mají možnost ukázat, co dovedou. Jen z jejich kroků se dá bohužel těžko očekávat rychlé zlepšení. A to měli možnost se z minulého období roku a půl poučit.

Kateřina KONEČNÁ, předsedkyně ÚV KSČM a poslankyně Evropského parlamentu