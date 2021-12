Proč půl světa vděčí Rusku za své životy?

Jistý finský bloger jménem Veikko Korhonen z Oulu zveřejnil před časem na Facebooku zásadní a především úmyslně opomíjená historická fakta ve vztahu k postavení Ruska ve světových dějinách. To vše přesto, že on sám už vyrůstal pod vlivem jednostranné propagandy, že vše ruské je noční můra... Naštěstí měl velmi moudrou a vzdělanou babičku, a proto již od dětství vstřebával základní »dějepisné« souvislosti.

Jednoho krásného dne, již znechucený z neustálé protiruské propagandy, napsal stručný článek. Oč méně textu k pochopení dějin spotřeboval, o to výstižněji vše podstatné sdělil a pojmenoval. Budu raději citovat, ač bych některé věci zase já pod vlivem zkušeností svých prarodičů a rodičů napsal důrazněji, ale to je dáno tím, že československá zkušenost byla prostě jiná. Ale posuďte sami:

Ptáte se mnozí tápající na »agrese« Ruska? Dobře. Pojďme se na ně společně podívat. Jakou mají vlastně podobu? Takovou, že polovina Evropy a část Asie dostaly svou nezávislost právě z rukou tohoto státu - tedy Ruska. Připomeňme si, kde a kdy se tak stalo:

Finsko v roce 1802 a 1918 - až do roku 1802 nikdy svůj vlastní stát nemělo

Lotyšsko, Estonsko a Litva v roce 1918 - do roku 1918 nikdy svůj vlastní stát nemělo

Polsko obnovilo stát s pomocí Ruska dvakrát, v 1918 a 1944. Rozdělení Polska mezi SSSR a Německo představuje jen velmi krátké období.

Rumunsko vzniklo v důsledku rusko-tureckých válek a suverénní se stalo na popud Ruska v letech 1877-1878.

Moldavsko se jako stát zrodilo v SSSR.

Bulharsko bylo osvobozeno od jha Osmanské říše a obnovilo svou nezávislost díky ruskému vítězství v ruskoturecké válce v letech 1877-1878. (Jako výraz »díků« se Bulharsko v obou světových válkách zapojilo do protiruské koalice. Nyní je členem NATO a na jeho území jsou umístěny americké základny. Přitom po roce 1945 nebyl na bulharském území žádný ruský voják).

Ázerbájdžán se jako stát poprvé objevil na mapě coby součást SSSR.

Arménie se zachovala a jako stát byla obnovena pouze coby součást SSSR.

Gruzie se zachovala jako stát díky Ruské říši.

Turkmenistán, Kyrgyzstán a Kazachstán nikdy neměly vlastní státnost a tvořily ji pouze jako součást SSSR.

Mongolsko nikdy nemělo státnost a tvořilo ji jen s pomocí SSSR.

Bělorusko a Ukrajina získaly poprvé státnost v důsledku Velké říjnové revoluce - jako součást svazových republik SSSR. Teprve v roce 1991 (také z popudu Ruska) získaly svou úplnou nezávislost.

Za zmínku stojí i role Ruska/SSSR při vzniku takových států jako ČLR, Vietnam, KLDR, Indie, Řecko (Rusko odebralo toto území Turkům v roce 1821) nebo Alžírsko, Kuba, Izrael, Angola, Mosambik atd. Historicky poněkud neobvyklá »agrese« ze strany Rusů, že?

Také Švýcarsko může Rusku jen děkovat za významné přispění k nezávislosti země helvétského kříže na Francii. Konkrétně díky Suvorovovi před více než dvěma sty deseti lety, a světe, div se, od té doby Švýcarsko ani jednou (!) nebojovalo.

Zapomenout nesmíme ani na tyto významné dějinné milníky:

osvobození Československa a Rakouska od německé třetí říše 1945

stěžejní pozice Kateřiny II. v roce 1780 v souvislosti s vytvořením Ligy ozbrojené neutrality a faktické podpory Spojených států v boji za jejich nezávislost na Británii

Rusko dvakrát v posledních dvou stoletích darovalo nezávislost většině evropských států, které okupoval Hitler a Napoleon

Stalinova pevná vyjednávací pozice s USA a Anglií dala Německu možnost zachovat si státnost i po porážce v roce 1945

pomoc Sovětského svazu Egyptu, který byl poté schopen odolat a upevnit si svou nezávislost ve válce s Izraelem, Británií a Francií v letech 1956-57

intervence SSSR v roce 1967 zastavila válku Izraele a Egypta (ve skutečnosti Sověti zachránili Araby před porážkou ve dvou válkách v letech 1967-74)

jeho rozhodující roli při zajištění nezávislosti Angoly v roce 1975

postoj Gorbačova v roce 1990 umožnil bez zbytečných problémů znovu sjednotit obě Německa

A teď to hlavní - právě SSSR po vítězství ve druhé světové válce sehrál klíčovou roli v tom, aby většina kolonií západní Evropy získala svou nezávislost v probíhajícím unijním procesu celospolečenské dekolonizace.

Celá historie Ruska naznačuje její konzistentnost a objektivnost při prosazování principů nezávislosti a sebeurčení národů a národních států. Bylo to právě Rusko, které všemožně pomáhalo vytvářet multipolární svět v každé době a za všech okolností. Proto mu půl světa vděčí za své životy. To je přesně onen důvod, proč by všichni měli mít k této zemi úctu a obrovský respekt.

Tolik mladý finský bloger, já jen dodávám, přes drobné nepřesnosti, např. Ázerbájdžán měl v letech 1918 až 1920 krátce svou státnost, když hranice v podstatě kopírovaly hranici, kterou Rusko vyjednalo v 19. století s Íránem, kde žije i dnes více než 30 milionů Azerů, část území současného Kazachstánu v minulosti bylo chanátem, který svou nezávislost neudržel, současná Ukrajina začínala jako Kyjevská Rus a poprvé o hranicích uvnitř Ruska jako gubernie rozhodli až Romanovci.

Ale to není podstatné, důležité je si uvědomit naznačené skutečnosti.

Vojtěch FILIP