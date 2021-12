Od manželství ke zbytečnému ministerstvu

Po několika měsících se ke mně dostal záznam z odpovědí předsedy Pirátů Ivana Bartoše pro server ŽivotvČesku.cz. Šlo vlastně o program, který chce jeho strana začít uskutečňovat, až převezme vládu. Jak volby dopadly, víme. Piráti se sice do vlády dostali, ale jen jako příštipek z milosti. Bartoš sám získal ministerské křeslo a bude nás příštích několik let obtěžovat zaváděním všelijakých novot, které možná budou vyhovovat mladším generacím, ale těm starším způsobí mnohé životní komplikace. Teď v lednu bude bojovat o předsednické křeslo ve své straně, jež by mu mělo do budoucna zaručit, že zase bude ministrem, či dokonce premiérem, kdyby náhodou voliči Pirátům dali potřebné hlasy.

V oné předvolební agitce mě zaujala pasáž, v níž Ivan Bartoš zdůrazňuje, že jeho Piráti budou »prosazovat i manželství pro všechny«, to znamená i pro stejnopohlavní páry, a tedy i právo na výchovu dětí v takovéto neúplné rodině. Nestačí již registrované partnerství, ale je třeba, alespoň tak to chápu, zajistit pro takové páry všechny výhody a přednosti, jež vyplývají z dosavadního manželského svazku, tedy jak ho definují naše zákony a jak odpovídá obecným zvyklostem. Znamená to »postavení na hlavu« současného Občanského zákoníku, který stanoví, že jde o »svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon«. Nejsem věřící, nemyslím, že vše, co prosazují církve, je jediná skutečná pravda, ale příroda vytvořila různé druhy živočichů a aby se udržela další posloupnost jednotlivých druhů, také různost pohlaví. Teprve z jejich spojení se může vyvinout následovník, který ponese »prapor druhu dál«. Církve se jen této pravdy zmocnily a vytvořily pro ni mantinely.

Pokud jde o manželství, vzniklo původně proto, aby majetek spojeného páru mohl přejít na jejich potomky. Také dnes nejde o nic jiného. Jen potomci z takových stejnopohlavních svazků vzniknout nemohou. Chápu, že stejně sexuálně dlouho spolu žijící páry chtějí mít také jistotu, že po smrti jednoho z nich majetek zemřelého nepřejde na jiné. Ale to lze přece řešit i v »registrovaném partnerství«.

Ostatně nejde jen o »manželství« stejnosexuálních párů, ale o pokus vytvořit bezpohlavního člověka, což je proti lidské přirozenosti. Už např. v krátké době nebudeme mít v občanských průkazech údaje, z nichž lze pohlaví vyčíst. I koncovka -ová u žen, jak odpovídalo po staletí české tradici a logice jazyka, od 1. ledna může vymizet. Jakou další renovaci připraví novátoři od Pirátů poté, nevíme. Zbytečné ministerstvo, jež řídí Ivan Bartoš, bude muset, aby dokázalo, že má právo na svou existenci, něco vymyslet. Nepochybujme o tom, že opravdu tak učiní. Týkat se to však bude nás všech a před tím já mám strach.

Růžena DOMOVÁ