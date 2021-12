Praporečník Lipavský už rozvinul svůj prapor

První cesta ministra zahraničí Jana Lipavského směřovala na Slovensko. Tady, alespoň podle agenturních zpráv, lobboval za společnou politiku členských států Evropské unie a NATO ve vztahu k Rusku. Další podněty českého ministra agentury nezaznamenaly, anebo jako okrajové. Zřejmě i on pochopil, že ostatní země Evropy neoplývají nadšením k podobným iniciativám, a proto se pokouší pozvednout skláněný prapor. Svědectvím je například pondělní britské sdělení, že s jejich vojenskou účastí na Ukrajině počítat nelze. Ostatně přes různé sliby prezidentu Zelenskému k něčemu konkrétnímu se nezavázal ani americký prezident Biden. Jen vyslovil hrozbu o jakémsi neidentifikovatelném »strašném postihu« Ruska, pokud by se odvážilo vstoupit na půdu Ukrajiny. Toto prohlášení si ovšem můžeme vykládat i jako varování ukrajinskému prezidentu, aby si nic nezačínal, že stejně by v tom zůstal sám.

Jan Lipavský se tedy pokusil stát se praporečníkem. Otázkou je, zda jeho výzvy někdo bude chtít slyšet. Snad proto se vyjádřil i k česko-ruským vztahům, když řekl: »Já se budu zabývat tím, jakým způsobem je můžeme restartovat, povýšit. Je to situace velmi nekomfortní, kdy spolu představitelé exekutivy nehovoří.« Je ovšem těžké mluvit s tím, kdo byl stoupencem sankcí v případě Vrbětice, či dokonce iniciátorem zákona zabraňujícího přihlášení ruských firem do tendru na dostavbu jaderných elektráren Dukovany a Temelín. V tom ruské představitele chápu.

Snad proto se kromě tohoto problému chce Jan Lipavský znovu postavit do čela »boje za dodržování lidských práv«, což Babišova vláda odsunula stranou, a tím se odklonila od odkazu »zbožštělého Václava Havla«. Je otázkou, kdo si přeje, aby šťourání do vnitřních záležitostí jeho zemí si nechal líbit, když jednosměrnost našeho zaměření dává stranou taková porušování zmíněných práv, jako je tomu v Saúdské Arábii a v řadě dalších muslimských zemí vůči ženám, nebo třeba už dvacet let bez soudu držených vězňů na základně v Guantánámu vojenskými silami Spojených států! V poslední době takovým zářným příkladem je převoz bloggera Nikulina do USA, aniž byla dodržena všechna jeho práva, jež mu dávají české zákony. Něco podobného včetně zmanipulovaného procesu hrozí i novináři Assangeovi.

Praporečník Lipavský se možná, pokud jde o Izrael, vyhne kritice prezidenta Zemana, ale našel si jiný úkol, který ho může proslavit. Oprášená »lidská práva«. Jde jen o to, zda také proslaví naši republiku, anebo dál bude směřovat k její jisté izolaci.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice