Zrušte NHL!

Poslední dobou to vypadá, že nedokážu psát o ničem jiném než o covidu, popřípadě o migrantech. Takhle o svátcích jsem si myslel, že tuto nudou trochu zavánějící tradici poruším, ale nakonec zase koronavirus vyhrál. A zase nová mutace zvaná omikron. Přesto následující řádky budou přece jen o něčem jiném...

Asi jsem byl strašně naivní, když jsem si, byť jen na chvíli, myslel, že hokejisté v NHL už dostali rozum a kromě dolarů mají i jiné hodnoty. Třeba čest reprezentovat vlast na nejdůležitějším turnaji kariéry - stůj co stůj. Tím spíš, když se taková možnost nabízela zase až po osmi letech. Ale chyba lávky. Když už se vedení NHL dohodlo s IIHF, že své hokejisty na ZOH v Pekingu 2022 milostivě pustí, když už se začala vybírat první hvězdná jména do očekávaných sestav největších repre mocností, jeden HIV pozitivní Jihoafričan nedokázal zvládnout koronavirus ve svém těle a stal se pacientem 0 nové mutace této zpropadené »španělské chřipky« 21. století.

No, a protože se omikron skutečně šíří daleko rychleji a zákeřněji než předchozí varianty a protože tak jako tady ani v severní Americe lidé nedodržují protikoronavirová opatření, jak by měli, tak se ten prevít rozšířil na přelomu listopadu a prosince i do slavné NHL. A postupně se začaly rušit zápasy jednotlivých týmů, postupně těch zápasů a týmů přibývalo, až jsme dostali pod stromeček velmi nepěkný dárek v podobě dohody hráčské asociace s vedením soutěže, že profíci do Pekingu neodjedou a budou během olympiády doma dohánět nyní zrušená utkání základní části. To je teda vskutku hitparáda!

Vystrašilo je prý i varování z Číny, že pozitivní sportovci by museli na tři až pět týdnů do povinné karantény, což by znamenalo, že by chlapci přišli následně možná i o tisíce dolarů, a to je přece hrůzostrašná představa. Daleko horší, než že už třeba nikdy v životě nedostanou šanci vybojovat olympijskou medaili... Takže ti z nás, kteří snili o tom, že v jedné přesilovkové formaci uvidí v únoru Crosbyho s McDavidem, mají zase smůlu. Copak Crosby, ten už má se dvěma olympijskými zlaty nahráno, ale ti ostatní, kteří se ještě na ZOH třeba ani nepodívali? Co když tohle byla jejich jediná šance, aby nedopadli jako Gretzky? Protože se za čtyři roky třeba zraní a za další čtyři už budou staří? To není jako se Stanley Cupem, o který se hraje rok co rok - pokud ovšem zrovna hoši nestávkují za vyšší platy... No, když je to netrápí, když jsou love důležitější než radost fanoušků, darmo mluvit. Tak snad nás potěší aspoň hokejistky a jiné sporty. Snad omikron nezruší olympiádu jako takovou. Snad už příští rok bude fakt konečně líp (naším přičiněním - protože, co si člověk neudělá sám...).

Roman JANOUCH