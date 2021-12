Alexander Selkirk, předloha nejslavnějšího trosečníka

Už je to tři sta let, kdy zemřel skotský námořník Alexander Selkirk, jehož osud inspiroval Daniela Defoea k napsání slavného románu Robinson Crusoe. Stalo se to 12. prosince 1721 na lodi u západního pobřeží Afriky. Na opuštěném ostrově Más a Tierra u chilských břehů byl Selkirk vysazen v září 1704 pro neshody s kapitánem lodi a byl zde zcela náhodně objeven až po více než čtyřech letech.

Do osudu Selkirka, který se narodil v roce 1676 ve skotském městě Largo, výrazně zasáhl britský mořeplavec a pirát William Dampier, který třikrát obeplul zeměkouli. Dampier Selkirka vysadil na ostrově Más a Tierra (od roku 1966 se jmenuje Robinson Crusoe), který leží asi 650 kilometrů od chilského pobřeží a je součástí souostroví Juan Fernández, během své druhé cesty. V únoru 1709 »ztroskotance« Selkirka tentýž Dampier při své třetí cestě kolem světa zachránil. Po návratu do Velké Británie se Selkirk vydal ještě na několik plaveb, ale během jedné z nich v prosinci 1721 zemřel.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Jídlo na jeden den

Při vysazení na opuštěném ostrově měl Selkirk s sebou jídlo na jeden den, pušku a střelný prach, trochu tabáku, sekeru, nůž a kotlík. Vlastnil také bibli, několik navigačních přístrojů a několik knih. Na ostrově si pak zbudoval dvě dřevěné chatrče, v té menší skladoval potraviny a větší obýval. Naučil se rozdělávat oheň třením dvou hůlek. Každý den si vyhradil čas na čtení, zpívání žalmů a modlení, takže podle svých vlastních slov byl lepším křesťanem než kdykoli předtím. Aby neztratil pojem o čase, začal dělat nožem zářezy do kmenů stromů. Jeho jídelníček se skládal nejen z masité potravy (ryb, velkých raků a masa ulovených koz), ale i z ovoce, ze zeleniny a z různých druhů koření.

Trosečník v Atlantiku

Robinson Crusoe Daniela Defoea, který byl ve slavné knize na opuštěném ostrově sedmkrát déle než Alexander Selkirk, se na neobydleném ostrově ocitl po ztroskotání lodi. Jeho ostrov se ale nacházel v Atlantském oceánu a nejspíš to bylo u břehů Venezuely.

(ava, čtk)