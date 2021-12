Hrůzovláda Petra Fialy

Vláda Petra Fialy, kterou jmenoval prezident Miloš Zeman, je od samého počátku nejméně stabilní vládou. Nejen, že s jejím nástupem dochází k obnovení neoliberální politiky podobné té, která tady byla za Miroslava Kalouska a vlád ODS, ale dochází k silné destabilizaci i na mezinárodní úrovni. To, že se ministrem zahraničí stal člověk (Jan Lipavský, Piráti), který zaváděl diskriminační zákony - lex Dukovany - a nevybíravě vystupoval proti Rusku a Číně, dává tušit, že naše republika bude ještě větším vazalem USA a spojenců NATO, kteří by se nejraději vrhli do války s Ruskem, když NATO chtějí rozšířit na Ukrajinu. Tím to ale zdaleka nekončí. Už samotná postava předsedy vlády dává tušit, že se ve vládě bude skrývat mnoho podivínů, kterým nejde o stát, občany, ale pouze o své dobro.

Petr Fiala (ODS) je totiž silně »zaháčkován« v neziskové organizaci (paradoxem je, že ODS je silným kritikem neziskových organizací, které dle její ideologie deformují volný trh. Ale proč se v nějaké té neziskovce nepřiživit, že?) s názvem Centrum demokracie a kultury (CDK) a má silné vazby na Sudetoněmecký landsmanšaft. Do budoucna tedy hrozí zrušení tzv. Benešových dekretů.

Mezi další podivíny patří i předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který byl jmenován ministrem vnitra. Ten nejenže patří mezi rusofoby a bojovníky s Čínou, ale už nyní musí vysvětlovat podivné finanční dary pro své hnutí STAN, kdy na jeho účtu přistály statisícové dary od kyperských firem. Nicméně už na začátku sestavování této »hrůzovlády«, kdy se na post ministra průmyslu a obchodu hrnul Věslav Michalik (STAN), se zjistilo, že s jeho firmou to není zrovna úplně růžové, a po zjištění, že si půjčoval na Kypru (odkud přišly podivné dary hnutí STAN), ze své nominace raději odstoupil.

Pěkně se nám začíná vybarvovat současná vláda, které bude tvořena zástupci »pětikolky«. Troufnu si tvrdit, že ještě budeme vzpomínat na jiné vlády, protože vláda legalizované korupce, což je takový typ vlády, kdy firmy mohou legálně korumpovat svými finančními dary politické strany, nenávisti vůči Rusku a Číně, velkého semknutí s vojenským paktem NATO a USA z naší země udělá směšně štěkajícího ratlíka, který bude ňafat na všechny strany. Nová pravicová vláda je krokem zpět do neoliberální politiky 90. let 20. století, která prošla skandály hospodářské kriminality.

Prezident Miloš Zeman má ke vzniklé vládě mnohé výhrady. Dokonce se nejprve rozhodl, že nejmenuje do funkce ministra zahraničí Jana Lipavského, ale později od toho ustoupil, což je v očích nejen jeho voličů vnímáno jako zklamání. Ať už prezidenta k tomuto kroku vedlo cokoliv, je jasné, že Jan Lipavský je bezpečnostním rizikem pro naši republiku za jeho postoje k Rusku a Číně.

Prezident však nemá výhrady jen k ministrovi zahraničí, ale také k dalším ministryním a ministrům v této pravicové vládě. Jak bylo napsáno výše, vláda je již od prvních dní lemována náznaky korupce a v budoucnu se může stát, že některé její členy bude prověřovat hospodářská kriminálka. To je více než jisté. Společnost si očividně musí projít novými devadesátkami – v jedné písničce se zpívá, »vraťme zpátky devadesátky« – akorát nové devadesátky budou od těch starých mírně odlišné. Jestliže v těch minulých se hospodářská kriminalita točila kolem rozkrádání státního majetku a bourání státu jako takového, tak v nových se bude jednat o fenomén legalizované korupce, kdy jsou politické strany financovány (rozuměj korumpovány) soukromými firmami s podivným vlastnictvím a sídlícími kdesi v dáli za horami. Z tohoto propojení je jasné, že zde nejde o blaho lidí a státu, ale o blaho firem, které se chtějí »přisát« na státní rozpočet, a jak jinak to udělat, než jedině přes nějaké ty politické strany, které k tomu mají největší sklony – zajímavé je, že se tyto věci dějí nejčastěji za pravicových vlád. Stačí si vzpomenout na vlády ODS Mirka Topolánka nebo Petra Nečase. Nová vláda Petra Fialy v této tradici pokračuje.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora