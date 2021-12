Předvolební namyšlenost je fuč

Je konec roku. Každý bilancuje. Je tomu tak i u Pirátů, kteří se za pár dnů budou zamýšlet, kdo by je měl vést dál. Rukavici si hodili dosavadní předseda Bartoš a bývalý první náměstek na ministerstvu financí za ANO, pak Pirát, senátor Wagenknecht. Kdo vyhraje, je v podstatě jedno, pravděpodobný vítěz stejně nezabrání pomalému odchodu Pirátů z předních míst politiky.

Vzpomněl jsem si při této příležitosti na jeden rozhovor, v němž na novinářovy otázky odpovídal dosavadní předseda Ivan Bartoš. Tehdy plánoval, že koalice se Starosty jim vynese padesát devět mandátů, což podle něj mělo být o osmnáct poslanců víc, než kdyby strany kandidovaly samostatně. Pokud jde o program, zmínil kromě »evropských hodnot« manželství pro všechny, což prý prosazuje starostenský předseda Vít Rakušan a Piráti to také mají ve svém programu. Je ovšem otázkou, zda takové programové body budou stačit na »nové výzvy«, které bude nutné řešit. Nepůjde totiž jen o to, jak zabránit šíření nové vlny koronaviru spojené s »variantou omikron«, jež se tlačí ze západu i k nám, ale i o další eskalaci mezinárodního napětí, v níž už Česká republika v letošním roce hrála přední roli ke smůle většiny našich občanů, či o energetickou krizi spojenou s nečekanou inflací, která nás pomalu ožebračuje a přivede mnohé na pokraj bídy či do úplné chudoby.

Tehdy se Ivan Bartoš domníval, že z uvedené skoro šedesátky po volbách získaných koaličních poslanců bude tři ku jedné ve prospěch pirátské strany. Ukázalo se, že tomu však bylo jinak. Do Sněmovny se dostali pouze čtyři z nich a Starostů je přitom třicet tři. Proto se předseda seskupení Pirátů Vít Rakušan mohl stát vicepremiérem a ministrem vnitra. Piráti sice prosadili do čela ministerstva zahraničí svého kandidáta, ale je otázkou, zda to je vzhledem k jeho kvalitám pro ně vítězství. Sám Bartoš si vytrucoval ministerstvo pro digitalizaci, ale tím vlastně porušil rozhodnutí své strany o obsazování vládních a poslaneckých funkcí, na rozdíl od Michálka, jenž se svých ambic vzdal. Řešení, že ti nejvíce křičící dostanou náměstkovské funkce, sice finančně pomůže »strádajícím« nezvoleným Pirátům, ale nezbavuje to Bartoše odpovědnosti, že uzavřel se STAN podivnou smlouvu. A prohrál.

V onom rozhovoru padla pochopitelně otázka na kroužkování. Tehdy odpověděl, že »strany nebudou dělat žádné kroužkovací kampaně«. Možná, že nedělaly, ale voliči prostě Piráty a jejich program nechtěli. Proto je úplně jedno, zda vyhraje Bartoš, osobně zabezpečený jedním ministerstvem, či Wagenknecht, senátor za Piráty. Nás ostatní z toho hlava bolet nebude.

Václav ORT