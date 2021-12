A co když je vše jinak

Sdělovací prostředky byly plné úvah o tom, co sledoval prezident Miloš Zeman svými výhradami k návrhu na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. Jeho nominaci delší dobu kritizoval a za svou osobu odmítal (podle médií »přes to vlak nejede«). Několikrát si v éteru vyměnil záporná stanoviska s designovaným předsedou vlády Petrem Fialou, dokonce se k tomu prý i sešli. Zásadní prvotní problém spočívá v tom, že v přísně střeženém prostředí Lán bez kontroly veřejnosti. Ta si může vytvořit obrázek pouze z dílčích, neúplných a neověřených uniklých informací. Možná účelově selektovaných podle známé zásady diplomatů, že jazyk je zde proto, aby skrýval myšlenky.

Nakonec vše dopadlo dobře, k oboustranné spokojenosti. Piráti mají svého ministra, Fiala má klid v koalici a Zeman čisté svědomí a dostatečný prostor pro další případné kalení vod. Záleží na úhlu pohledu. Může soudný člověk věřit tomu, že výborný prognostik a velmi zkušený politik myslí vážně půtky o hodnotě titulu »bakalář«? Jiná otázka je, jaký trik a politický veletoč se za tím skrývá. Neslouží nezkušený a zjevně naivní Jan Lipavský jako zástěrka pro Zemanovo připravované zacílení na jinou, mnohem významnější figuru? Zeman není pouťový střelec, nýbrž koncepční hráč s perspektivou.

Pravdou je, že skutečných cílů se nabízí několik. Co když je intrika s Lipavským pouze součástí přediva výběru kandidáta na místo Zemanova nástupce. Nebylo by to poprvé, kdy Zeman zčeřil vody, pak vyčkal jejich uklidnění, aby vzápětí udeřil s novou silou. Sofistikovaně, poučen, nabit novou energií. Nezapomínejme na jím často opakované rčení připisované Winstonu Churchillovi o tom, že jen blbec nemění své názory. Zvláště, když díky své vynikající paměti nezapomíná...

Vraťme se ke kauze Lipavský. Mnozí politici z leknutí mají za to, že ve sporu o ministra zahraničí Zeman prohrál. Jsem pevně přesvědčen, že tomu tak není. V boji o fakticky nejslabší článek Fialovy party se pouze takticky stáhl, aby dal prostor k sebeprezentaci a seberealizaci nominanta. Zeman v tomto střetu nemůže prohrát. Lipavský má možnost se znemožnit, což nahraje Zemanovi ve vítězném ryku: Upozorňoval jsem na jeho nedostatky, nepřipravenost, ale trvali jste na něm, tak jsem v zájmu uklidnění politické situace vyšel proti své vůli vašemu přání vstříc. Nebo se neosvědčí, a Zemanovi se dostane pozdní satisfakce a posílení autority.

Ladislav ŠAFRÁNEK