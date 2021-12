Praštěné petardy

Máme za sebou vánoční svátky, svátky klidu a míru. Tak mi, prosím, někdo vysvětlete, proč na Štědrý den ráno v půl sedmé má někdo potřebu pouštět ohňostroj?!?

Praha má sice celoroční zákaz ohňostrojů a hlasitých petard, ale možná proto, že jsme prakticky už vesnice na jejím okraji, nebo proto, že do takového zapadákova policisté zrovna dvakrát často nezajedou, se u nás v Miškovicích o klidové zóně bez rachejtlí mluvit nedá.

A čím víc se blíží konec roku, tím častěji odrostlá děcka, ale i někteří dospělí zkoušejí, jak funguje to, co si koupili. Často ani nečekají na tmu a klidně to odpalují i přes den hned za zástavbou (v lepším případě). Nedbajíce na lidi, kteří na loukách za poli venčí psy. Nebo na nejen naše holky jedoucí na odpolední procházku na koních.

Kdo má zvířata, ale i malé děti, jistě ví, jak jsou petardy obrovskou zátěží na psychiku. Jak těch malých dětí či němých tváří, tak jejich rodičů či majitelů, kteří místo aby si užívali konec roku, jen utěšují své milované.

I když na vedení hlavního města Prahy mám tisíc a jednu výtku, to, že zakázali ohňostroje, jim chválím. (I když ten jeden novoroční bychom asi na Letné snesli.) Ačkoliv jsou ohňostroje krásnou podívanou, patří podle mého do rukou profesionálů. Vždyť to není ani původní česká tradice, aby každá domácnost odpalovala vlastní světelnou show. A kdyby šlo jen o světla. Mnohým jde spíš o co největší ránu a to upřímně už nechápu vůbec. Copak nám letos ten rok nenadělil už dost ran, abychom museli ještě střílet »petardy a bumajzle« a dělat šediny sousedům?

Mám návrh. Co si takhle pro Nový rok koupit jen pár prskavek? Je to mnohem tišší a bezpečnější. Neohrozíte tím žádného souseda a s trochou opatrnosti ani sebe. Navíc je nezanedbatelná ekonomická stránka věci. Víte, kolik stovek, ba tisíců ušetříte? A nebojte, určitě se najde dost sousedů, kteří se toho držet nebudou a tak si světýlek na Nový rok užijete i tak dost.

A ruku na srdce, vždyť je to jen změna v datu. Navíc tento svátek slaví jen křesťané. Hinduisti, budhisti, muslimové a další náboženství mají své konce roků každý někde jinde. Máme-li být otevření, co to tak okázale neslavit? Prostě a jednoduše - respektujme se.

A pokud si bez petard nedokážete silvestr představit, tak vám všichni pejsci světa vzkazují, abyste si je vetkli tam, kam slunce nesvítí, a dále postupovali dle návodu.

Krásný Nový rok v klidu a s úsměvem!

Helena KOČOVÁ