Zelená dohoda vystaví obyvatelstvo nebezpečí

Zavedení Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) v navrhované podobě neprospěje životnímu prostředí, sníží úrodnost půdy a obyvatelstvo vystaví nebezpečí kvůli špatné kvalitě a nedostatku potravin.

Na Mezinárodní konferenci Asociace samostatných odborů to řekl bývalý předseda Agrární komory a člen jejího představenstva Zdeněk Jandejsek. Evropské zemědělské cíle například předpokládají, že do roku 2030 sníží každý z evropských států spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 50 procent a minerálních hnojiv o 20 procent.

V případě zavedení dohody se podle Jandejska sníží soběstačnost v základních potravinách, která činí v průměru 55 procent, a již nyní není dostatečná. Nezajištění dostatku potravin může znamenat vyvolání obrovských nepokojů obyvatelstva, varoval.

Dovoz potravin pak bude pocházet ze zemí, kde nejsou zajištěny standardy jako v zemích EU, uvedl dále. Kvalita potravin se tak sníží následkem používání zakázaných přípravků ve výživě zvířat, léků či hormonálních přípravků. Kvalitu domácích výrobků nenahradí kvalita z dovozu, což bude působit na zdraví a snížení dlouhověkosti populace, podotkl.

Teorie, jak řešit takzvaný zelený úděl do roku 2030, je podle něj nejen utopie, ale i tragédie pro produkci dostatku potravin a pro životní prostředí v zemích se zanedbatelnou živočišnou výrobou, jako je ČR. »Snižování stavu hospodářských zvířat ve všech zemích EU ve stejném rozsahu je úplný nesmysl,« dodal Jandejsek.

Bohatnutí bohatých…

»Dopady Green Dealu na občany mohou být katastrofální – od zásadního zdražení veškerých výrobků až po další růst cen energií a energetickou chudobu. Green Deal ve svém důsledku povede k dalšímu bohatnutí bohatých a zchudnutí zbytku obyvatelstva,« uvedla předsedkyně ÚV KSČM a poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná.

Předsedkyně ÚV KSČM a poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná.

Zelená dohoda pro Evropu představuje plán Evropské komise na ochranu klimatu, unijní exekutiva se v rámci této strategie snaží nasměrovat členské země EU ke splnění klimatických cílů, na kterých se lídři států dohodli loni. Do konce desetiletí by podle nich unie chtěla omezit emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990, do poloviny století pak neprodukovat emise žádné, anebo je vyvážit například technologickými opatřeními.

Agrární komora ČR proti Zelené dohodě vystupuje dlouhodobě. Opakovaně vyzvala Evropskou komisi k předložení dopadových studií k úmluvě. Podobný požadavek měl na podzim loňského roku také Zemědělský svaz ČR. Ekologové naopak Zelenou dohodu vítají, někteří ji ale označují za málo ambiciózní.

Prezident Miloš Zeman ve svém letošním vánočním poselství vybídl k tomu, aby se nová vláda České republiky ze Zelené dohody pro Evropu vyvázala, protože program podle něj způsobuje růst cen energií. Nová česká vláda tvořená koalicemi Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN, která se ujala moci 17. prosince, ve svém programu Zelenou dohodu označila za příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření modernizovat ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. Při vyjednávání konkrétních opatření bude ale vláda v EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky ČR.

