Ilustrační FOTO - Haló noviny

Izrael opět skandálně bombardoval Latákíji

Syrská státní média uvedla, že izraelské letectvo v noci zaútočilo na přístav ve městě Latákíja, které je největším obchodním přístavem v Sýrii. Podle státní televize vzplál požár v kontejnerové části přístavu a později se ho podařilo uhasit.

Zásah přístavu v Latákíji způsobil značné materiální škody, mrtví ani zranění hlášeni nejsou. Syrská agentura SANA nicméně oznámila, že kromě kontejnerové sekce přístavu byla poškozena fasáda místní nemocnice, několik obytných domů a obchodů. Při útoku byla aktivována syrská protivzdušná obrana.

Ráno otřásl silný výbuch i Damaškem. Šlo o kontrolovaný odpal munice zabavené povstalcům, oznámila syrská televize. Armáda zbraně likvidovala na damašském předměstí Dúmá.

Povstalci působili dlouho na damašských předměstích. Po letech bojů v roce 2018 armáda oznámila, že má pod kontrolou celé damašské okolí.

Podruhé během prosince

V Latákíji útočil Izrael v prosinci už jednou. A ani ten první útok nebyl premiérovým. Izrael v Sýrii útočí především na spojence její armády - na pozice Íránců a na ně napojeného libanonského Hizballáhu. I tak ale jde o bezprecedentní vměšování do vnitřních záležitostí cizího státu. Kdyby takto někdo postupoval vůči Izraeli, byla by z toho hlavní zpráva celosvětového dění a pachatel by byl pranýřován ještě několik měsíců, o následných sankcích ani nemluvě. Tady? Tiše přejdeme…

Izrael většinou bezprostředně své vojenské akce v Sýrii nepotvrzuje. »Zprávy zahraničních médií nekomentujeme,« sdělil k Latákíji cynicky mluvčí izraelské armády.

Předchozí útok ze 7. prosince podle úřadů rovněž způsobil škody v přístavu. Tehdy Sýrie žádné oběti neuvedla.

V Latákíji je největší syrský obchodní přístav a asi 20 kilometrů od ní leží letecká základna Hmímím využívaná ruskou armádou.

Kritika za krádež Golan

Syrské ministerstvo zahraničí v pondělí odsoudilo izraelský plán zdvojnásobit do pěti let počet židovských osadníků na okupovaných Golanských výšinách. Uvedlo, že jde o nebezpečnou a bezprecedentní eskalaci. S odkazem na syrská média o tom informovala agentura Reuters. »Sýrie důrazně odsuzuje nebezpečnou a bezprecedentní eskalaci izraelských okupačních úřadů,« uvedla syrská státní tisková agentura SANA a dodala, že Damašek využije všech legálních způsobů, aby znovu získala toto území.

Izraelský kabinet podle ČTK v neděli schválil plán na výstavbu dalších 7300 bytových jednotek v Kacrinu, což je hlavní z izraelských osad na Golanských výšinách. Stavět se bude ale také v menších komunitách.

Golany se rozkládají na rozloze 1800 kilometrů čtverečních, z nichž Izrael anektoval 1200.

