Vítězství levicového rappera Valtonyka

Odvolací soud v belgickém Gentu rozhodl, že nevydá do Španělska levicového rappera vystupujícího pod pseudonymem Valtonyc, který byl ve vlasti odsouzen na 3,5 roku do vězení za údajnou podporu terorismu ve svých textech.

Antifašistický a antikapitalistický hudebník je v Belgii od roku 2018, verdikt soudu považuje za vítězství svobody slova, píše agentura AFP. »Jsem na svobodě a už to není jen na podmínku. Bylo mi 18 a dělal jsem muziku, nejsem terorista a soud rozhodl v můj prospěch,« řekl Valtonyc, občanským jménem José Miguel Arenas Beltran, když odcházel ze soudního jednání.

Levicový rapper Valtonyk. FOTO - Wikimedia commons

Umělec, který zpívá katalánsky, se ve svých nyní už skoro deset let starých textech zmiňuje například o »králi, co má schůzku na náměstí s oprátkou na krku« nebo o strachu v Baskicku. Španělská justice to vyhodnotila jako vychvalování terorismu, urážku koruny a výhrůžky, vše s jasným odkazem na ozbrojenou baskickou separatistickou organizaci ETA, kterou Evropská unie považuje za teroristickou.

Po potvrzení trestu španělským nejvyšším soudem v roce 2018 měl Valtonyc nastoupit do vězení, uprchl ale do Belgie. Madrid požádal Brusel o jeho vydání. Soud první instance to ale v září 2018 odmítl s odůvodněním, že trestný čin, za nějž byl Valtonyc ve Španělsku odsouzen, belgický trestní zákoník nezná.

Belgický ústavní soud, který se případem zabýval, v říjnu podle ČTK rozhodl, že belgický zákon z roku 1847, který trestá urážku krále, je v rozporu s ústavou.

(rj)