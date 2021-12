Sebevražedné politice bychom se měli bránit

Prezident ve svém »vánočním projevu« měl v lecčems pravdu. Odpusťme mu pár nepřesností, což u něho nebývá zvykem, ale je po těžké, velmi těžké nemoci. Zvláště mě zaujal jeho postoj k New Green Dealu, nové ekologické politice. V praxi se ukazuje, že náš podpis na Lisabonské dohodě, která ubrala mnohé z demokratičnosti a samostatnosti v rozhodování členských zemí, nebyl pozitivním krokem, zvláště když rozhodující moc si usurpovala bruselská byrokracie, jež je vlastně »nad volené orgány«, a to jak v celé Unii, tak zmíněnou smlouvou i v jednotlivých zemích. Miloš Zeman se zmínil o opatřeních, která jsme ovšem podpisem předsedy vlády stvrdili i my, a pokud bychom se pokusili od dohody odstoupit, ztratili bychom prý, alespoň podle slov expremiéra, veliké množství peněz, které jako dotace nám doslova »připlují«. Nevím, zda je to tak, asi ano, když to tvrdí bývalý ministerský předseda, ale co dál?

Zemanovi oponenti okamžitě vyčítali, že řada problémů, které jmenoval, je ve stadiu návrhu. Jenže, jak daleko je v hlavách byrokratů od návrhu k jeho nařízení? Máme své zkušenosti. Proto malinovka není už malinovkou, rum rumem a pomazánkové máslo se také musí nazývat jinak, o slepičích výbězích, které umožňují ptačí chřipku, a tím i ztráty celých chovů, ani nemluvě. Namísto rozumného postupu dál je obchodováno s povolenkami a jako důsledek rostou i ceny energií, protože politické zájmy a antijaderná nedomyšlenost jsou v naprostém nesouladu s vymyšlenostmi z New Green Dealu.

Jsem také pro ochranu životního prostředí, pro návrat k čistému ovzduší, ale pro to je třeba předem něco udělat. Ne zákazy a příkazy, ale rozsáhlou přípravou. Auta na elektřinu potřebují její dostatek, a kdo si myslí, že obnovitelné zdroje z fotovoltaik či alpských vodních děl problém vyřeší, je nenormální. To není jako změnit název rumu a následně se vysmát hlouposti bruselských úředníků, tady jde o práci a budoucnost milionů Evropanů a to v době, kdy dál mimounijní mocnosti a mimoevropské země budou spalovat fosilní paliva, protože stále je mají jako levnější alternativu.

A my? Namísto rozumné politiky jsme z tendru na dostavbu Dukovan a Temelína vyřadili dvě mocnosti, které umějí postavit jaderné elektrárny, a to jen proto, abychom se stali ještě většími vazaly Spojených států. Pak jsme najednou zjistili, že ty, které nám zůstaly, to buď tak neumějí anebo mají svých starostí dost.

Nedivím se prezidentu Zemanovi, že se staví proti zmíněným unijním záměrům. Je to v zájmu nás všech a přijmout všechno, co vymysleli v Bruselu nebo se snaží prosadit, je sebevražedná politika a té bychom se měli bránit.

A ještě něco: I nejlepší záměry, jestliže jsou nepřipraveny, mohou mít velmi špatné výsledky.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice