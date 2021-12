Je něco shnilého ve státě, nikoli však dánském

Předvolební slib většiny současných koaličních stran, že udělají vše pro »zeštíhlení« velmi nabubřelé administrativy, už v samém prvopočátku se ukázal jako lživý. Snad nikdy naše republika neměla tolik ministrů, jako je tomu dnes. A co nový ministr, to nový aparát. Jen nevím, jak se třeba ti bez portfeje vejdou do Strakovy akademie. Nebo jde o řešení dočasné a počítá se s postavením nových budov pro nová ministerstva? Že by primátor Prahy pozapomněl na odmítnutí stavět na letňanském volném prostoru ministerské městečko a svým kamarádům ho ochotně dokonce nabídl? Jisté je, že zatím jde »jen« o sedmdesát čtyři nových míst a o množství náměstkovských či ředitelských postů, které budou nahrazeny nezvolenými přáteli především z Pirátské strany, protože bývalí poslanci, kteří si zvykli na vysoký plat, z toho běžného »nemohou vyžít«.

Jednou z nových ministryň je osmačtyřicetiletá bývalá starostka Černošic Helena Langšádlová. Proč jsem si právě na ni vzpomněl? Protože původem stavební technička z okresu Praha-západ se v novém tisíciletí velmi rychle vypracovala v mezinárodně znalou expertkyni, jež po rychlé »nalejvárně« v Anglii už může radit světu, kam má kráčet a jak řešit světové problémy. Byla sice jmenována »jen« ministryní pro vědu a inovace, ale to nehraje roli. Jistě se i na tomto poli brzy prosadí, i když dnes o něm skutečně ví dost málo. Je však všestranně nadaná, tak o tom nepochybujme. Do povědomí se ovšem zapsala velmi promyšlenou větou, jíž mohl vyslovit pouze na slovo vzatý odborník. Týkala se řešení mezinárodní situace. Řekla totiž, že »jaderná válka proti Rusku by byla dokonce naší povinností a bojem za naši svobodu«, tedy kdyby se Rusko nikdy nechtělo podřídit »mírumilovné politice« Spojených států a NATO, nechtělo ctít havlovské pojetí »lidských práv« a nadále myslelo především na své vlastní zájmy tím, že se odmítá rozdělit o své suroviny se světem, rozuměj se zahraničními exploatátory.

Političku Langšádlovou za tento výrok měli buď odvézt do bohnické léčebny a držet za zamřížovaným oknem jistých pavilonů nebo alespoň zabránit tomu, aby kdy měla možnost zasáhnout do vyšší politiky. Nestalo se tak. Naopak. Stala se ministryní Fialovy vlády. Naštěstí nikoli ministryní obrany, i když o dámě, která tento post získala, si iluze nedělám. Možná proto byla jmenována ministryní pro vědu, protože tady se nemůže dostat k žádnému válečnému »knoflíku«. Ale proč si vůbec Fiala bere s sebou do »Strakovky« někoho, kdo by se měl spíše léčit, než vládnout? Neznám odpověď, anebo spíše nechci si ji připouštět.

Jen se ptám: Co je to za člověka, který by byl schopen vyvraždit statisíce, včetně žen a dětí, jadernými bombami, jen pro »svou pravdu« a svou »nenávist«? A vlastně počítat s tím, že i zde u nás pomřou statisíce, protože přijde odveta? Chápu, že v krytu pod černošickou vilou se může nějaký ten den přežít, takže jí se apokalypsa vlastně netýká. Pokračovat se nechce. Snad jen povzdechnout společně s Hamletem: »Je něco shnilého ve státě« nikoli však dánském.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína (KSČM)