Rok 2021

Asi by to nebylo na pohádku. Ani na romantický film. Spíše na thriller, ale ty – jak známo – většinou mívají dobrý, ač velmi překvapivý konec. Anebo snad je výstižnější přirovnání k hororu? Ano, je to tak. Těšíme se na rok 2022. Horší než ten, jenž pomalu předává vládu, snad být nemůže.

Měli jsme udělat tečku za koronavirem. Nepovedlo se. Ta potvora zase zmutovala, a my všichni, co jsme byli bezinfekční po druhé dávce očkování, najednou musíme řešit třetí – a nikde není psáno, že pak nepřijde čtvrtá, pátá… Inu, když už jsme mluvili o filmových žánrech, tohle je jako nastavovaný hollywoodský kasovní trhák. Uměleckou hodnotu to má prachbídnou, ale jde o to vydělat »money« dalším prequelem, sequelem a kdoví čím ještě v té »krásné české« terminologii.

Ono to na ten urputný covid docela sedí. Na tom, že pořád straší naši mysl a především naše zdraví, také zde vydělávají jednotlivci i podnikatelské skupiny majlant. Předpokládám, že velké farmaceutické firmy, výrobci respirátorů či rukavic nemají přání, aby ta pandemie už jednou provždy skončila. I když to už normálním lidem leze na nervy. Ano, přirovnání k hollywoodským filmům na pokračování fakt sedí.

Tady ale jde navíc o skutečné životy. O to je smutnější, co nás v uplynulém roce potkalo a že jsme onu slíbenou tečku nenapsali.

Rok 2021 ovšem nebyl hororový jen kvůli pandemii. Však si vezměte situaci kolem Ruska, Ukrajiny, zájmů NATO v rozšiřování na východ a – abychom nechodili tak daleko – připomeňme resumé voleb do Poslanecké sněmovny u nás doma, v České republice.

Fialova vláda není zárukou rozkvětu pro dolních deset milionů. Až se bojím, jaké bude pokračování »filmu«, který »půjde do kin« 1. ledna 2022. A zvláště proto, že skutečná levice opustila poslanecké lavice.

Vzpomínám si ale v této souvislosti na jednu pohádku. O tom, jak v roce 2013 lidé svrhli asociální vládu pravice. Nejhorší, která v české kotlině po roce 1989 panovala. Bylo to krásné sledování, kterak Nečas, Kalousek a spol. balí kufry.

Jenže po osmi letech se situace opakuje. Do čela země se vrátili lidé podobní těm výše jmenovaným. Jako bychom zase byli u toho, že někdo zoufale natahuje filmový příběh, který se omrzel. Vlastně - omrzí, abych byl přesný. Jsem si tím jistý. Stejně jako faktem, že lid té země pochopí, že jedině skutečná, autentická levice dokáže hájit jeho zájmy. A že rytíři z Blaníku nepovstanou. Lepší rok 2022 – a letopočty posléze následující - si budeme muset udělat my sami.

Mám rád pohádky. Jsou tak odtržené od reality všedních dní, nebo ne? Uvidíme…

Petr KOJZAR