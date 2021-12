Zemřel Darwin moderní doby

Ve věku 92 let zemřel americký biolog Edward O. Wilson, jeden z nejvýznamnějších současných vědců, kterému se přezdívalo Darwin moderní doby. V pondělí o tom informovala o tom Wilsonova nadace.

Wilson byl jedním ze zakladatelů disciplíny sociobiologie a předním světovým odborníkem na mravence, jichž za svou kariéru popsal asi čtyři sta druhů. Kromě vědy se zabýval rovněž ochranou biodiverzity a prosazoval prohlášení poloviny zemského povrchu za přírodní rezervaci, aby se podařilo zachovat rozmanitost přírodních druhů.

Popsal nové druhy

Celý svůj profesní život byl E. O. Wilson spojen s americkou Harvardovou univerzitou, kde získal doktorát a následně tam začal působit jako entomolog, tedy odborník na hmyz. V padesátých letech minulého století navštívil jako první západní vědec některá odlehlá místa na Papui-Nové Guineji či v Nové Kaledonii, kde studoval dosud nepopsané druhy mravenců.

Biolog Edward O. Wilson. FOTO - Wikimedia commons

V roce 1975 mu vyšla zásadní kniha Sociobiology: The New Synthesis (Sociobiologie: Nová syntéza), která je jedním ze stavebních kamenů disciplíny sociobiologie. Práce nicméně vyvolala ve vědecké komunitě kontroverze, protože v ní Wilson naznačoval, že lidské chování včetně altruismu a agrese je silně ovlivňováno genetikou, a nikoli jenom vnějším prostředím a výchovou. Tímto poznatkem pak vysvětloval i odlišnost různých kultur a společností na celém světě. Řada kritiků ale Wilsonovi vyčítala, že jeho argument nese známky rasismu a eugeniky, což je sociálně-filozofický směr soustředění na studium metod, které usilují o dosažení co nejkvalitnějšího genetického fondu člověka.

Druhá hrozba po atomové válce

Byl držitelem dvou Pulitzerových cen za literaturu faktu, a to za svou populárně-vědeckou knihu O lidské přirozenosti z roku 1978 a za své zásadní encyklopedické dílo The Ants (Mravenci) z roku 1990. V osmdesátých letech minulého století byl ve skupině vědců, která zpopularizovala pojem biodiverzita a varovala před tím, že úbytek přírodních druhů představuje pro lidstvo druhou největší hrozbu po atomové válce.

Polovina Země přírodní rezervací

Wilson za účelem ochrany biodiverzity přišel s projektem Half-Earth (Polovina Země), který pracuje na tom, aby polovina zemského povrchu byla prohlášena za přírodní rezervaci bez působení lidí. Na tomto základě by se podle jeho mínění dalo zachránit 85 procent nyní žijících druhů živočichů, a ochránit tak »zdraví« naší planety v čase nastupujících klimatických změn.

Novodobý Darwin napsal přes třicet knih a vydal stovky vědeckých článků, z nichž řada jich patří mezi nejcitovanější v daném oboru v prestižních časopisech jako jsou Nature či Science. Získal rovněž asi čtyřicet čestných doktorátů a v posledních desetiletích byl opakovaně označován za jednoho z nejvýznamnějších vědců moderní doby.

(ava, čtk)