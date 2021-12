Dlužníci DPMB uhradili 168 000 Kč

Do konce tzv. milostivého léta Dopravního podniku města Brna (DPMB) zbývá necelých 30 dní. Tuto akci vyhlášenou státem využilo u brněnského dopravce 65 lidí. Tito dlužníci mu zaplatili dohromady 168 000 Kč.

Brněnský dopravní podnik eviduje na pět tisíc dlužníků, kteří v uplynulých letech jezdili načerno a byli při tom přistiženi. »Z neuhrazených pohledávek těchto dlužníků vzniklo 15 000 exekucí. Načerno totiž většina z nich jela opakovaně, tudíž mají dvě až deset nezaplacených pokut, a to v celkové výši přes 60 milionů korun,« popsal generální ředitel DPMB Miloš Havránek. Za takovou částku by šlo pořídit 12 nových autobusů například typu SOR NS 12.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Tříměsíční »pardon« vedení DPMB vítá. Akce je výhodná pro obě strany, jak pro dlužníky, kteří chtějí své dluhy splatit, tak pro podnik, kterému vzniká šance, že dostane část peněz uhrazenou. »Máme zájem na tom, aby co největší část dluhů byla zaplacena, a lidé tak vstoupili do nového roku bez restu. Dlužníci se mohou obracet na naše Tarifní kontaktní centrum osobně nebo se domluvit na telefonu 543 174 510,« uvedl Havránek. Zájemci zde dostanou základní informace o podmínkách a kontakt na exekutora, pod kterého jejich řízení spadá. Zatím se ozvalo několik stovek dlužníků, po novém roce by číslo mohlo ještě stoupnout.

»Milostivé léto« trvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Jedná se o unikátní akci. Dlužníkům totiž stačí zaplatit pouze výši původního dluhu a poplatek exekutorovi ve výši 908 korun. Úroky, penále a další poplatky stát odpouští.

(vž)