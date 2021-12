Ilustrační FOTO - Pixabay

Počet vězňů letos mírně klesal

V letošním roce pokračoval pokles počtu vězňů za mřížemi českých věznic. Vězeňská služba (VS) musela vedle koronavirové situace řešit například také to, že jí chybí několik stovek příslušníků i občanských zaměstnanců.

Od října má bezpečnostní sbor nového šéfa – dlouholetého generálního ředitele Petra Dohnala vystřídal jeho náměstek Simon Michailidis.

VS eviduje k 27. prosinci 18 727 vězňů, z toho 17 051 odsouzených a dalších 1379 lidí ve vazbě. »Počty vazebně stíhaných a osob ve výkonu trestu odnětí svobody dlouhodobě mírně klesají,« uvedla k tomu mluvčí sboru Markéta Prunerová. Podle odborníků na kriminologii může být jedním z důvodů to, že ubývá tradičních zlodějů, tedy nositelů krátkých trestů, a kriminalita se přesouvá jednak do kyberprostoru, jednak k organizovaným skupinám – a tedy i k trestům delším.

»Naopak počty chovanců v detenčních ústavech mírně stoupají. I proto vyvstala potřeba dalších prostor pro detenci,« upozornila mluvčí. Nový detenční ústav vznikne v areálu pankrácké věznice, bude mít 28 míst a VS počítá s jeho otevřením počátkem příštího roku.

Zároveň mírně roste i procento odsouzených žen, takže se sbor rozhodl rozšířit ubytovací prostory v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. Nová ubytovna se 192 místy by tam měla začít fungovat v prvním pololetí příštího roku. Celková kapacita věznice tím vzroste na 955 míst.

Nedostatek příslušníků VS

V polovině prosince sloužilo u VS 7060 příslušníků včetně justiční stráže, tabulkový stav je přitom 7605. Civilních zaměstnanců bylo 4199, podle tabulek jich mělo být 4375. »Problém to je vcelku velký, obzvláště v jednotkách, kde chybí větší počet příslušníků a Vězeňská služba ČR musí zajišťovat výpomoci z jiných organizačních jednotek,« podotkla Prunerová a poukázala na přesčasy a únavu personálu.

»Obdobně lze konstatovat nedostatek převážně odborných zaměstnanců – vychovatelů a lékařů. Ostatní odborní zaměstnanci a lékaři musí o to více napínat své síly a schopnosti. Obzvláště v období pandemie COVID-19 jsou na zaměstnance zvýšené nároky. Vedení to řeší maximální personální aktivitou na trhu práce a finanční motivací stávajících zaměstnanců a příslušníků,« popsala.

Problém COVID-19

Na vývoj epidemické situace musela VS reagovat například i očkováním vězňů proti COVID-19. Proočkovanost vězňů přesáhla ke konci letošního roku 83 procent. I díky tomu nemusel sbor znovu přistupovat k tomu, aby vězně pracující mimo prostory věznic odděloval od ostatních odsouzených. VS kvůli COVID-19 v pravidelných intervalech testuje své neočkované zaměstnance. O plošném testování zatím neuvažuje.

Kvůli nové vlně epidemie koronaviru měli vězni od dubna opět zakázané návštěvy, kontakt s blízkými jim nahrazoval skype. Později za nimi příbuzní mohli jen při dodržení opatření, jakými bylo měření teploty nebo nošení respirátoru. Pravidla se pak dále rozvolnila v létě. Nyní jsou při doložení bezinfekčnosti stále možné osobní návštěvy, podle Prunerové ale odsouzení zpravidla vítají možnost komunikovat on-line. Takto se mohou radit i s advokáty. Možnost propojení na dálku namísto eskort více využívají rovněž soudy.

Prunerová také v souvislosti s epidemií zmínila to, že se sboru opět podařilo zvýšit zaměstnanost vězňů. »V dobách před omezeními způsobenými pandemií COVID-19 byla zaměstnanost na 60 procentech, v dobách minulé vlny epidemie klesla až k 50 procentům, nyní činí 58 procent. Návrat k původním hodnotám vnímá Vězeňská služba ČR jako velký úspěch,« uvedla mluvčí. V uplynulém roce navíc vznikla nová hala u plzeňské věznice, která v třísměnném provozu zaměstná až 300 vězňů v kovovýrobě.

