Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás přicestoval do Izraele na oficiální setkání poprvé po více než deseti letech. FOTO - Wikimedia commons

Abbás jednal v Izraeli s Gancem

Izraelský ministr obrany Benny Ganc přijal v úterý ve svém domě předsedu palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse a jednal s ním o ekonomických a bezpečnostních otázkách. Šlo o jejich druhé setkání od srpna, kdy se Abbás s Gancem sešli v Ramalláhu. Někteří kolegové z vládní koalice Gance kritizovali. Patří k nim i premiér Naftali Bennett.

Jak oznámila izraelská stanice Kan, Abbás cestoval do Izraele na oficiální setkání poprvé po více než deseti letech. Ganc žije v Roš Haajinu v centrálním Izraeli. »Mluvili jsme o ekonomických a civilních opatřeních, o potřebě lepší bezpečnostní spolupráce a prevenci terorismu a násilí, což je v zájmu jak Izraelců, tak Palestinců,« sdělil Ganc o jednání na Twitteru. Palestinský ministr pro civilní záležitosti Husajn Šajch uvedl, že se jednalo o »bezpečnostních, ekonomických a humanitárních otázkách a o napětí« vyvolaném aktivitami židovských osadníků na Západním břehu Jordánu. Abbás Gance ujistil, že dokud bude v úřadu, nedovolí násilí, terorismus ani ostrou střelbu na Izraelce.

Podle stanice Kan byl Bennett o schůzce předem informován a Gance za záměr sejít se s Abbásem kritizoval. Výhrady měl i k tomu, že ho ministr chce přijmout ve svém domě. Bennett je proti mírovým jednáním obou stran konfliktu, ale chce prý podporovat Abbásovu samosprávu a pomoci palestinské ekonomice. Ganc považuje Abbásovu vládu za jedinou alternativu k palestinskému radikálnímu Hamásu, který řídí Západní břeh Jordánu. Ministr pro výstavbu Zeev Elkin z koaliční pravicové strany Nová naděje prohlásil, že by si domů nikdy nepozval někoho, kdo »vyplácí mzdy vrahům Izraelců a chce izraelské představitele dostat do vězení v Haagu včetně svého hostitele«. Narážel na to, že samospráva posílá peníze rodinám Palestinců vězněným v Izraeli za »protiizraelské útoky«. Ganc byl v minulosti náčelníkem generálního štábu armády a je mezi těmi, koho samospráva navrhuje stíhat před Mezinárodním trestním soudem jako válečného zločince. Elkin také řekl že Ganc nemá volnou ruku k vedení mírových rozhovorů.

Izraelský ministr spojů Joaz Hendel, který je z téže strany jako Elkin, pronesl, že Abbás je podle něj »popírač holocaustu, hraje velmi divnou hru na obě strany« a osobně by se s ním nikdy nesešel. Podle opoziční strany Likud vrací Bennettova vláda, v níž je zastoupena i strana izraelských Arabů, Abbáse »na jeviště, což povede k nebezpečným ústupkům Palestincům«. Gancova jednání s Abbásem jsou izraelsko-palestinské kontakty na nejvyšší úrovni od června, kdy v Izraeli vznikla nová vláda. Podle Reuters, která se odvolává na analytiky, se ale nedá čekat, že by tato koalice vedená zastáncem izraelských osad na palestinském území Bennettem obnovila s Palestinci mírová jednání, jež jsou přerušena od roku 2014. Bennett patří mezi odpůrce plánu na vznik palestinského státu. Palestinci jej chtějí mít na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě. Izrael tato území obsadil za války v roce 1967, stáhl se jen z Pásma Gazy, východní Jeruzalém anektoval a na Západním břehu Jordánu vybudoval přes 100 osad, v nichž žije téměř půl milionu jeho občanů. Pásmo Gazy má pod kontrolou palestinská organizace Hamás, která proti Izraeli bojuje a Abbásova jednání s Gancem neschvaluje.

(ava, čtk)