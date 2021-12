Jak se postupovalo v případě zaneprázdnění a onemocnění hlavy státu za první republiky a při jmenování vlády

Již prozatímní ústava státu československého z roku 1918 se zmiňovala o možnostech zastupování prezidenta republiky v určitých situacích ve svém paragrafu 8 takto: »Mešká-li president mimo hranice státu anebo je-li místo jeho uprázdněno, vykonává zatím jeho práva vláda, která může jednotlivými úkony pověřit svého předsedu.«

Tzv. květnová novela téže ústavy (zák. č. 271/1919 Sb. zák. a nař., kterým se mění zákon o prozatímní ústavě) změnila zmíněný paragraf tímto způsobem: »Je-li místo presidentovo uprázdněno, nebo není-li s to, aby pro chorobu svůj úřad vykonával, přísluší výkon jeho práv vládě, která může jednotlivými úkony pověřiti svého předsedu. Trvá-li taková choroba déle než měsíc, zvolí Národní shromáždění náměstka presidentova. Úřad jeho trvá, dokud překážka neodpadla. Pro volbu náměstka platí totéž, co pro volbu presidenta.«

Ústavní listina Československé republiky z roku 1920 konečně upravovala případ, kdy prezident republiky je v době trvání svého úřadu vážně zaneprázdněn nebo nemocen, ve svém paragrafu 60 takto: »Pokud nový president není zvolen (§ 59), nebo je-li president zaneprázdněn nebo churav tak, že nemůže vykonávati svého úřadu, přísluší výkon jeho funkcí vládě, která může pověřiti svého předsedu jednotlivými úkony.«

V § 61 táž tzv. definitivní ústava ještě blíže upravuje takový případ: »(1) Je-li president déle než 6 měsíců zaneprázdněn nebo churav (§ 60), a usnese-li se na tom vláda za přítomnosti tří čtvrtin svých členů, Národní shromáždění (§ 38) zvolí náměstka presidentova, jehož úřad trvá, dokud překážka nepomine. (2) V době, kdy někdo podle § 58 nemůže býti presidentem, nemůže býti ani jeho náměstkem.« Přičemž podle § 62 »Pro volbu náměstka platí totéž, co pro volbu presidenta«.

PŘEKÁŽKY VÝKONU FUNKCE PREZIDENTA REPUBLIKY V PODOBĚ JEHO ZANEPRÁZDNĚNÍ NEBO CHURAVOSTI PODLE ÚSTAVNÍ LISTINY ČESKOSLOVENSKÉ RUPUBLIKY Z ROKU 1920

Z citovaných ustanovení § 60 ústavní listiny je patrno, že »zaneprázdnění« nebo »churavost« prezidenta republiky musí být takového charakteru, že mu zcela zabraňují vykonávat jeho úřad. Prvorepubliková ústavněprávní nauka, jakož i ústavní výbor Národního shromáždění, dospěly shodně k právnímu stanovisku, že »především president sám jest oprávněn rozhodovati, zdali nastalo takové zaneprázdnění nebo taková choroba jeho, která mu zabraňuje vykonávati jeho úřad«.

Tak například se uznávalo, že pobyt hlavy státu mimo jeho hranice, pokud trvá v době řádných státních poměrů a není delší než šest měsíců, není překážkou zabraňující prezidentu republiky výkon jeho úřadu, protože se pokládalo za přijatelné, že neodkladné státní záležitosti bude vyřizovat pomocí kurýrů a podobných prostředků. Přesto se kladla otázka pro případ, kdyby prezident republiky nebyl s to, aby sám rozhodl a prohlásil, že nastala zmíněná situace. Prvním případem překážky výkonu úřadu prezidenta republiky je jeho zaneprázdněnost zabraňující mu výkon jeho úřadu. Jde o příklad týkající se období mimořádných státních poměrů. Kdyby v takové době byla hlava státu nedobrovolně zadržena mimo hranice státu a odříznuta od veškeré komunikace se státními orgány, tehdy by nastalo takové zaneprázdnění prezidenta republiky, které mu bezvýhradně zabraňuje ve výkonu jeho úřadu, jakož i v osobním učinění jakéhokoliv rozhodnutí a prohlášení o okolnostech tohoto výkonu.

Druhým případem překážky výkonu úřadu prezidenta republiky je jeho onemocnění zabraňující mu výkon jeho úřadu. Jde o povahu tohoto onemocnění v situaci, kdyby hlava státu byla nemocná a toto onemocnění bylo natolik vážné, že by šlo o takové onemocnění prezidenta republiky, které mu bezvýhradně zabraňuje ve výkonu jeho úřadu, jakož i v osobním učinění jakéhokoliv rozhodnutí a prohlášení o okolnostech tohoto výkonu.

V druhém případě, tj. při churavosti prezidenta republiky, uvažovalo se v ústavním výboru Národního shromáždění především o chorobě duševní, tzv. stav delirantní. Zde se soudilo, že by ve sporném případě příslušelo vládě, aby po zvážení všech okolností a na základě příslušných dobrozdání rozhodla, zda je onemocnění prezidenta republiky skutečně takové, že mu zabraňuje vykonávat jeho úřad, a vláda tak mohla převzít prezidentovy funkce.

Ovšem i v případě prvém, tj. při zaneprázdnění prezidenta republiky, uvažovalo se v ústavním výboru Národního shromáždění obdobně, totiž že by ve sporném případě příslušelo opět vládě, aby po zvážení všech okolností a na základě dostupných informací rozhodla, zda je zaneprázdnění prezidenta republiky v důsledku dlení mimo hranice státu takové, že představuje překážku ve výkonu jeho funkce a vláda tak mohla převzít jeho funkce. Zastupování prezidentského úřadu vládou je dočasné a trvá jen do odpadnutí překážky na straně prezidenta republiky.

PŘEKÁŽKY VÝKONU FUNKCE PREZIDENTA REPUBLIKY V PODOBĚ TRVÁNÍ JEHO ZANEPRÁZDNĚNÍ NEBO CHURAVOSTI PODLE ÚSTAVNÍ LISTINY ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Z ROKU 1920

Z citovaných ustanovení § 61 ústavní listiny je zřejmé, že tam uvedené překážky v podobě zaneprázdnění a churavosti prezidenta republiky musí trvat déle než šest měsíců. Tedy prokáže-li se nemožnost dosavadního prezidenta republiky vykonávat svou funkci pro zaneprázdnění nebo churavost, musela by vláda vykonávat celých šest měsíců jeho funkce, než by mohla přikročit k volbě náměstka prezidenta prostřednictvím Národního shromáždění. I tak bylo by v podmínkách republikánsko-demokratické právní a politické kultury stěží myslitelné, že by se vláda na takové věci usnesla sama bez souhlasu prezidenta republiky, nebo dokonce bez jeho vědomí. Zastupování prezidentského úřadu náměstkem prezidenta republiky je dočasné a trvá jen do odpadnutí překážky na straně prezidenta republiky. I když je každý zástupce prezidenta republiky jen úřadem dočasným, pouze náměstek prezidenta republiky vstupuje do ostatních práv prezidenta republiky včetně práv čestných jako je zejména právo na titul »náměstek prezidenta republiky«, kterému odpovídá obecná povinnost tak jej oslovovat v přímém hovoru i kdykoli se o něm hovoří. Tedy se nachází ve stejném právním režimu jako sám prezident republiky s výjimkou trvalosti jeho úřadu po celé volební období.

Nerespektování čestných práv současného prezidenta republiky zejména leckterými televizními a rozhlasovými redaktory, politiky, politology apod. a jejich záliba v používání holých jmen bez společenského kontextu podle vzoru zatýkací formule »Karle Nováku, zatýkám vás...« není výjimkou, avšak zároveň známkou jejich společenské úrovně.

POSTUP PŘI PRÁVNÍCH NEJASNOSTECH V TEXTU ÚSTAVNÍ LISTINY ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Z ROKU 1920 VE VĚCI ZASTUPOVÁNÍ PREZIDENTA REPUBLIKY

Československá ústavněprávní nauka i praktická ústavněprávní literatura odpovídala na sporné otázky, které mohly případně vzejít z nejasných právních textů ústavní listiny týkajících se zastupování prezidenta republiky. Tak se kladla otázka, kdo by měl autoritativně rozhodnout, že zaneprázdněnost či churavost prezidentova je takového stupně, jaký ústava předpokládá, že tedy skutečně nemůže úřad vykonávat. Přičemž se jednoznačně pokládalo za samozřejmé, že vláda, aby předešla jakékoliv výtce, že si usurpovala výkon prezidentské moci, zpravidla vyčká, až ji zaneprázdněný nebo onemocnělý prezident sám požádá, aby zastoupení převzala.

Podobným problémem by mohlo být stanovení okamžiku, od kdy se počítá běh šestiměsíční lhůty stanovené pro volbu náměstka prezidenta, nebo kdo by měl autoritativně rozhodnout, že překážka v podobě prezidentova zaneprázdnění nebo churavosti už pominula, aby se mohl prezident republiky opět ujmout funkce. Z koncepce celé ústavy vyplývá, že je postavena na principu, že jednou zvolená hlava státu má co možná odsloužit celé svoje volební období, a tedy aby prezidentský úřad byl, pokud to je jen trochu možné, vykonáván osobou k tomu účelu zvolenou. Proto lze pokládat za zcela legitimní tehdejší právní názory, že v případech právních nejasností se vždy dává priorita vůli prezidenta republiky, resp. shodnému stanovisku všech zúčastněných stran, tj. prezidenta republiky, vlády a popř. i náměstka prezidenta.

Kdyby však k takové shodě nedošlo, není pochyb o tom, že stačí, ujme-li se prezident republiky svého úřadu sám, a na dosavadním zástupci zůstane pak povinnost, aby popřípadě dokazoval, že překážka výkonu prezidentského úřadu dosud trvá. Ostatně jakmile se ujme svého úřadu prezident republiky dosud zastupovaný svým náměstkem, končí tím faktem samotným úřad náměstka prezidentova. Prezident republiky zůstává v zásadě dále v úřadě, jen výkon jeho pravomocí přechází za určitých okolností na jiné orgány. Konečně každá skutečnost týkající se oficiálního vzniku nebo zániku překážky bránící prezidentu republiky v osobním výkonu jeho úřadu a opatření učiněná k jeho zastoupení nebo k ukončení tohoto zastoupení bylo by nutné úředně vyhlásit a publikovat.

I při zastupování prezidenta republiky, ať už vládou, jejím předsedou nebo zvoleným náměstkem, přichází vždy ke slovu kancelář prezidenta republiky, která obstarává věci z oboru jeho působnosti, včetně jeho úředních sídel. Každý zastupující orgán musí z tohoto zástupčího titulu prezidentskou kancelář používat, neboť je pro takové záležitosti ze zákona výlučným úřadem. Z této zákonné funkce Kanceláře vyplývá též její právo, aby zkoumala, zda nějaký jiný orgán nevykonává akty, které podle ústavních a jiných předpisů spadají do prezidentovy působnosti a zda akty, které jsou pro prezidenta připravovány jinými orgány nebo na nichž má prezident spolupůsobit, jsou zpracovány tak, že jejich výkonem nebude zkrácena ústava.

Kromě toho má Kancelář povinnost upozornit prezidenta na to, jak návrhy, které se mu předkládají k rozhodnutí, se staví k dosavadní praxi v obdobných případech. Taktéž přísluší Kanceláři pečovat o to, aby akty prezidentem předsevzaté byly v důsledcích řádně vykonány. Také jí náleží právo obracet se na veřejné úřady s dožádáním ve věcech svěřené působnosti, aby hlavě státu nemohlo být nic podstatného utajováno z toho, co se děje v republice v oblasti působnosti vlády. Kancelář jedná vždy z příkazu prezidenta republiky a pro jeho potřebu, přičemž toto zmocnění může být i generální. Úředníci a zřízenci Kanceláře jsou důvěrníky prezidentovými, které si osobně vybírá a jmenuje.

K PRÁVU PREZIDENTA REPUBLIKY JMENOVAT VLÁDU PODLE ÚSTAVNÍ LISTINY ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Z ROKU 1920

Ústavní listina v § 64 odst. 1 bod 7 konstatuje, že »President republiky jmenuje a propouští ministry a stanoví jejich počet«. Podle § 70 ústavní listiny »Předsedu a členy vlády (ministry) jmenuje a propouští president republiky«. Podle § 72 ústavní listiny »President republiky stanoví, který z členů vlády řídí jednotlivá ministerstva«. V ústavněprávní teorii i praxi nevznikaly pochybnosti o právu hlavy státu rozhodovat o návrzích a jmenovat předsedu vlády a členy vlády, jakož i o tom, kterými resorty je pověří.

Přední konstitucionalista profesor Z. Peška ve svém komentáři k československé ústavě z roku 1935 konstatuje: »President republiky podle právních norem může zcela neomezeně rozhodnouti, koho za ministra povolá nebo propustí.« Shodně uvádí další velký znalec ústavního práva profesor F. Weyr ve své Soustavě československého práva státního z roku 1921: »Ve výběru nových ministrů, jakož i v otázce propuštění vlády nebo jednotlivých ministrů, jest president zásadně volný.«

NĚKTERÁ SROVNÁNÍ PRÁVNÍHO STAVU PODLE ÚSTAVNÍ LISTINY ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Z ROKU 1920 S PRÁVNÍM STAVEM PODLE ÚSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY

Onemocnění prezidenta republiky v současné době se týká čl. 68 Ústavy České republiky z roku 1993 »... nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí... předsedovi vlády. Předsedovi Poslanecké sněmovny... předsedovi Senátu...« Oproti minulé právní úpravě je nynější právní úprava poněkud vágnější a nejasná, i když je založena na shodném principu jako ústavní listina, tj. na principu jistého mimořádného stavu nouze na straně hlavy státu. Ponechává totiž stranou tak závažné otázky, jako je vznik, délka trvání a zánik překážky výkonu úřadu prezidenta republiky a doby jeho zastupování. I tak ale je zřejmé, že v zásadě existuje obdobná právní úprava těchto věcí podle ústavní listiny a podle Ústavy České republiky.

Avšak poměrně dost rozdílná je právní a politická kultura, která tehdy doprovázela, resp. nyní doprovází tuto aplikační praxi, a to mezi tehdejšími a současnými ústavními činiteli. Zejména úporná snaha některých senátorů dosáhnout v určité době eliminace hlavy státu z výkonu jeho úřadu, jakož i obdobné snahy vedené vůči němu prostřednictvím ataků proti Kanceláři prezidenta republiky, jsou toho výmluvným dokladem.

V době první republiky již její první prezident Masaryk byl už necelý rok po svém druhém zvolení dne 27. 5. 1920 po dlouhou dobu vážně nemocen. A vůbec během svého celého funkčního období často trávil dlouhé týdny rekreačně, rehabilitačně a léčebně daleko od svého pravidelného sídla. Kromě toho také mnohdy pobýval delší dobu v zahraničí. Zejména tomu tak bylo v letech pozdějších, zvláště v jeho předposledním prezidentském volebním období. Při poslední volbě prezidentem republiky v roce 1934 již měl mj. potíže i se složením prezidentského slibu.

Prezident Masaryk se též několikrát dal zastoupit při speciálních aktech svého úřadu, kdy se jich pro nemoc nemohl osobně zúčastnit. Například v roce 1930 při oslavě státního svátku 28. října se nechal zastoupit předsedou vlády, při jiných a častějších příležitostech zase odborným ministrem, jehož resortu byla předmětná záležitost blízká. V některých jiných případech nespadajících přímo do jeho prezidentské pravomoci se prezident Masaryk nechával zastoupit svým kancléřem.

Přes všechny tyto peripetie tehdy nikdo z ústavních činitelů nepomýšlel na zbavení prezidenta republiky jeho pravomocí. Vždy se totiž mělo za to, že úkony moci vládní činěné prezidentem Masarykem z místa jeho odpočinku nebo léčby, jako jsou například přijímání úředních zpráv, vyhotovování jmenovacích rezolucí, svolávání a ukončování zasedání sněmoven Národního shromáždění a podobné aktivity, se pokládají za osobní výkon prezidentských pravomocí. Tedy se tyto okolnosti na straně prezidenta republiky nepovažovaly za závažné důvody zabraňující mu ve výkonu jeho pravomocí. Úřadování prezidenta republiky na vzdálenost od jeho pravidelného sídla pomocí všech tehdejších moderních komunikačních prostředků (letecká pošta, kurýrní pošta, hughesogram atd.) bylo shledáno jako postačující výkon prezidentské funkce. Přání prezidenta Masaryka v těchto záležitostech včetně jeho léčby bylo vždy po celou dobu vykonávání prezidentské funkce respektováno.

Jmenování vlády v současné době je upraveno v čl. 62 písm. a) Ústavy České republiky takto: »Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi.« A v téměř duplicitním čl. 68 odst. 2 Ústavy České republiky se uvádí: »Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.«

Z textu těchto ustanovení je celkem zřejmé, že jsou shodná s takovými ustanoveními ústavní listiny Československé republiky z roku 1920, tedy že podle jejich přirozeného významu slov existuje zásadní rozdíl mezi navrhováním a jmenováním. Návrh na jmenování znamená pro rozhodujícího vážně míněný, ale nikoli závazný podklad pro jeho rozhodnutí, zatímco jmenování představuje pro navrhujícího samotné rozhodnutí o návrhu na jmenování, resp. rozhodnutí, kterým se vyhovuje nebo nevyhovuje předloženému návrhu. V kladném případě se tímto rozhodnutím ustanovuje navržená osoba do příslušné funkce, v záporném případě se tímto rozhodnutím navržená osoba neustanovuje do příslušné funkce a osoba oprávněná předkládat návrhy v této věci může podat jiný návrh. Jen tam, kde zákon zcela výjimečně a výslovně ukládá nositeli nějaké pravomoci povinnost podrobit se návrhu, už vlastně nejde o rozhodnutí ve vlastním slova smyslu, tedy v takovém případě nejde o vyslovení autoritativního úsudku o návrhu, nýbrž o pouhý výkon návrhu.

Při srovnání obou významově i formulačně téměř shodných ústavních textů z roku 1920 a 1993 ohledně jmenování vlády je zřejmé, že zde není žádný důvod pro jejich zcela odlišné vysvětlování. Koneckonců ústavní postavení soudobého prezidenta republiky je proti ústavnímu postavení tehdejšího prezidenta republiky ještě volnější, protože jeho rozhodnutí v této věci nepodléhají spolupodpisu předsedy vlády. Na druhé straně je současný prezident republiky zavázán svým slibem podle čl. 59 Ústavy České republiky, že bude svůj úřad zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a to jej vede k uvážlivému a neuspěchanému rozhodování o předložených návrzích, zejména jde-li o vládu.

Někteří, zejména ideologičtí, vykladači právních ustanovení o jmenování vlády jako o právní povinnosti prezidenta republiky se snaží vyvolat ve veřejnosti dojem, že první návrh předsedy vlády na jmenování ministrů není vlastně návrh, ale už dopředu vydané definitivní rozhodnutí, kterým předseda vlády jako nadřízený hlavě státu přikazuje, co má jako jeho podřízený dělat a že druhé rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování ministrů není vlastně rozhodnutí, ale jen administrativní vyhotovení konečného rozsudku předsedy vlády, kterým hlava státu jako podřízený úředník plní pracovní pokyny předsedy vlády jako svého nadřízeného.

Falzifikace významu právních termínů obsažených v právních větách se v žurnalistické praxi obvykle vyskytuje u ideologicky motivovaných interpretů právních předpisů. Jde totiž o zanášení různých žurnalismů a slovních patvarů do právnického vyjadřování. Příkladem budiž třeba opisování legálního termínu »předseda vlády« vágním žurnalismem »premiér«, kde odborné vyjadřování zná k tomu ekvivalent pouze ve výrazu »ministerský předseda« nebo »předseda kabinetu«. Slovo premiér není samo o sobě označením předsedy vlády v žádném právním řádu.

Zejména experimentální vykladači ústavních ustanovení se ještě k tomu zpravidla představují a rádi se od různých redaktorů nechávají označovat jazykově i odborně nesmyslným souslovím »ústavní právník«, ačkoliv toto slovní spojení vypovídá pouze o tom, kde je dotyčný právník zaměstnán (např. ve zdravotním ústavu), nikoliv o jeho právní specializaci. V odborné právnické mluvě se již více než dvě stě let používá ustálená terminologie »konstitucionalista« pro odborníka na ústavní právo, »civilista« pro odborníka na občanské právo (ne občanský právník) a »internacionalista« pro odborníka na mezinárodní právo (ne mezinárodní právník) apod. Podobné problémy odborné jazykové kultury, ale především z hlediska objektivity podávaných informací a stanovisek, existují v produkci značné části nejrůznějších politologů, politických komentátorů a analytiků, politických geografů, redaktorů apod.

Jan PINZ, autor je právník a vysokoškolský pedagog