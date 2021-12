Polská opozice chce vyšetřovací komisi

Lídr největší polské opoziční strany Donald Tusk v úterý vyzval k utvoření parlamentní komise, která by vyšetřila zprávy o možném špehování telefonů osob spojených s opozicí či kritiků polské vlády. Mobily exšéfa opoziční volební kampaně Krzysztofa Brejzy, právníka Romana Giertycha a prokurátorky Ewy Wrzosekové podle zjištění týmu Citizen Lab sledoval program Pegasus izraelské firmy NSO Group.

»V našich dějinách jde o bezprecedentní záležitost. Je to největší a nejhlubší krize demokracie po roce 1989,« řekl Tusk. Jeho strana Občanská platforma podle něj zažádá v Sejmu o založení vyšetřovací komise, která by špehování programem Pegasus prověřila. Tusk doplnil, že je v zájmu všech politických sil v Polsku celou situaci objasnit. V dolní komoře polského parlamentu má většinu vládní konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS) a zatím tedy není zřejmé, zda Tuskův návrh projde.

Donald Tusk. FOTO - Wikimedia commons

Se zjištěními o špehování mobilů přišla před několika dny analytická skupina Citizen Lab spojená s univerzitou v Torontu. Mobil Wrzosekové, kritičky polských soudních reforem, měl být napaden nejméně v šesti případech. Nejméně v 18 případech pak Pegasus napadl v roce 2019 i telefon Giertycha, který v té době zastupoval Tuska a exministra zahraničí Radka Sikorského, nyní poslance Evropského parlamentu. Špehovací software v roce 2019 cílil i na současného opozičního senátora Brejzu, který v té době zastával funkci šéfa volební kampaně. Ten nyní agentuře Reuters sdělil, že prokuratura v jeho případě nic nedělá. O možném špehování ji informoval letos v září.

»Prokuratura hraje o čas – nechtějí, či odmítají spustit vyšetřování a berou to jako horkou bramboru, kterou by bylo nejlepší hodit někam jinam,« řekl Brejza. Společně s Wrzosekovou a Giertychem trvá na tom, že za špehováním stojí vládnoucí PiS, Citizen Lab nicméně takovouto informaci nepřinesl. Polský premiér Mateusz Morawiecki nařčení ze špehování řízeného vládou označil za »falešné zprávy«. Sám prý o žádném špehování neví, pokud by se však prokázalo, že k němu došlo, mohlo by jít o práci jiných než polských tajných služeb.

O využívání softwaru Pegasus ke špehování novinářů, lidskoprávních a opozičních aktivistů či právníků některými světovými vládami v červenci informovala skupina zahraničních médií. Mezi státy obviněnými z takovýchto praktik se ocitlo například i Maďarsko.

(ava, čtk)