Rozhovor s pověřeným zástupcem šéfredaktora Zbyškem Kupským

Haló noviny nebudou v koutě

Hned na začátku musím vysvětlit, že nám dvěma nikdo neuvěří, že si vykáme, i když by to tak bylo novinářsky správně. Jak ses z redaktora stal pověřeným zástupcem šéfredaktora?

V podstatě vlastně tak, jako tím redaktorem – víceméně náhodou. Sám víš, že ještě před mimořádným sjezdem KSČM jsme začali probírat téma změn Haló novin, tedy bez ohledu na to, jak dopadne sjezd a co se stane po sjezdu. Došlo k jistým personálním přesunům. Já v nich původně figuroval jako vedoucí zpravodajství. Ne domácího, ale zpravodajství celého – dojde prakticky ke sloučení domácího, zahraničního i sportovního zpravodajství. Slova »zástupce šéfredaktora« se ve spojení se mnou objevila až chvíli před pověřením. Takže jsem nyní vlastně »pověřený zástupce pověřeného šéfredaktora«…

Jaké změny přinese spojení zpravodajství?

Nakonec naše nová koncepce v novém roce bude. Dost změn již představil Roman Blaško, ale není to jen o nových přílohách, s nimiž budeš mít co do činění hlavně ty.

Další změnou, vezmu-li noviny od konce, protože někteří čtenáři prý kterýkoliv deník či časopis nejdřív otočí na konec, budou pouze dvě stránky sportu v každém vydání – tedy strany 16 a 15. Je to právě z důvodu zavedení nových příloh, které budou každý den na stranách 11 až 14. Strana 10 zůstává stejná – Servis s televizním programem.

Barevné strany 9 budou nadále věnovány tematickým příspěvkům. Zůstává pondělní Kultura. Nově se zde objeví rubrika Mozaika z regionů ve středu a v sobotu. Ta musela uvolnit místo nové pondělní příloze Pří-vě-tek (tedy Příroda – věda – technika). Do té se přestěhuje rubrika Zdraví a zdravotnictví. Tím se vlastně vracím ke čtvrtečním stranám 11 – zbývající rubriky Ženy ve společnosti a Bydlení budou nově na straně 4. Tam se přestěhuje i další »jedenáctková« rubrika Píšete nám/Z regionů.

Vidím, že nejvíc změn se dotkne tvých stránek…

Ano, už teď v tom začínám mít tak trochu »hokej«… Ale musím dokončit další obsah stránek – ono už je to vlastně jednoduché: strany 8 a 7 zůstávají zahraničí, 6 ekonomice, 5 publicistice a zbytek také beze změn, kromě již zmíněných stran 4.

To jsou všechny změny?

No, děkuji pěkně! Ty mě tlačíš do role posla špatných zpráv… Ano, v příštím roce budou Haló noviny o korunu dražší – ale druhým slovem musím dodat JEN o korunu. Byly tlaky zdražit o dvě, o tři koruny. Bohužel roste cena vstupů a musíme na to reagovat, ale protože nám jde o čtenáře, cena vzroste opravdu jen o korunu.

Ještě se vrátím k samotnému začátku: Jak jsi myslel slova, že ses redaktorem stal náhodou?

Děkuji za použití slova redaktor. Mám to v pracovní smlouvě, ale novinářem se necítím býti. Pod pojmem novinář si totiž vybavím ty, jejichž kvalit asi nikdy nedosáhnu. A nemusím chodit daleko – některé z nich jsem za těch 14 roků a kousek potkal právě zde v Haló novinách.

Myslím především Jardu Kojzara, který prožil v redakci delší dobu, než já jsem vůbec na světě a jehož postupné odcházení už bohužel probíhá, naštěstí ne úplně. Nebo Jirku Janouškovce, mého prvního šéfa v domácím oddělení.

Ale k tomu nástupu do redakce – znal jsem se s Ivanem Cinkou, a protože jsem hledal práci a už v té době jsem zkoušel psát do Votických novin, zmínil se o mně Pavlovi Šafránkovi. To jsou také dva lidé, na které nezapomenu a kterým za mnohé vděčím.

Několikrát jsi mě pobavil, když jsi vyprávěl o diskusi na našem webu. Myslím, že ji sleduješ celkem pravidelně, že?

Docela ano. A pominu-li téměř až profesionální výlevy některých antikomunistických »agentů«, opravdu tam bývá i sranda. Nebudu to teď rozebírat, ale poslední dobou mě tam pobavily zejména komentáře o tom, že je dobře, že odcházejí redaktoři z Haló novin (což samo o sobě není pravda) a noviny samotné je brzy budou následovat. Všem těmto škarohlídům musím slíbit to, co už jsem slíbil v nedávném sloupku: Haló noviny nebudou v koutě.

Takže vidíš budoucnost Haló novin dobře?

Kdo může o čemkoli říct, že budoucnost vidí dobře? Ale ano, věřím, že se nám podaří Haló noviny nejen udržet, ale i navázat na to, co máme nyní a zkvalitnit je a posunout dopředu.

Dnes vyšlo letošní třísté číslo a já věřím, že příští rok v redakci oslavím nejen kulatiny, ale právě i třísté číslo Haló novin roku 2022.

Petr KOJZAR