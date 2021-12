Ilustrační FOTO - Haló noviny

A začali škrtat…

Vláda Petra Fialy (ODS) odmítla návrh poslance Andreje Babiše (ANO) na pětileté zmrazení platů vrcholných politiků. Dále schválila nárůst platů vojáků, policistů nebo hasičů v příštím roce o 700 korun místo 1000 korun. Vláda od 1. ledna pozastavuje vyplácení příspěvku B z programu Antivirus, doplatí podporu za listopad a prosinec.

Minulá vláda počítala s růstem u vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů o 1000 korun, dalším státním zaměstnancům chtěla přidat 1400 korun. Nový kabinet ale již dříve avizoval, že s plošným zvýšením platů ve státní sféře nesouhlasí a rozhodnutí změní.

Fialova vláda chce místo Babišova návrhu na jeden rok zmrazit platy všem ústavním činitelům a také státním úředníkům. Stanovisko vlády je doporučením pro parlament.

Nesouhlasné stanovisko vláda nezdůvodnila, podle předkládací zprávy měla zaujmout neutrální postoj. Stejnou novelu dosluhující vlády ANO a ČSSD dolní komora těsně před volbami schválila, Senát ji ale následně zamítl. Babiš návrh předložil opakovaně kvůli tomu, aby se platy politiků nezvyšovaly automatickou valorizací. Celkovou kumulovanou úsporu do roku 2026 odhadl Babiš na 727 milionů korun.

»Změna (snížení) valorizace části platových tarifů je navržena z důvodu neschválení návrhu státního rozpočtu na rok 2022 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, a tedy skutečnosti, že stát bude po určitou dobu hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Zároveň je očekáván spíše nepříznivý ekonomický vývoj, a to včetně příjmové stránky státního rozpočtu,« uvádí materiál pro jednání vlády.

»To si snad pan Fiala dělá legraci. Nebo nepochopil, že má jako premiér proti těmto věcem bojovat? Jemu se bude se zdražováním samozřejmě snadno vyrovnávat s premiérským platem, ale i kvůli vládám ODS zde 2/3 lidí nebere ani průměrných 38 tisíc. To bylo řečí před volbami a tady toto je smutný výsledek,« zlobí se předsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Předsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

»Bohužel, po více než 30 letech honby za penězi se jasně ukázalo, o co tomuto systému jde především. A věřte mi, blaho občanů to není. Peníze, více peněz, a ještě více peněz je jejich cíl,« doplnil místopředseda ÚV KSČM Leo Luzar.

Více sociálním pracovníkům, zdravotníkům a učitelům

Platy pracovníků v sociálních službách v příštím roce stoupnou o 700 korun. Zdravotníkům se vláda rozhodla platy zvýšit o šest procent a pedagogickým pracovníkům o dvě procenta. Zároveň vláda rozhodla zmrazit platy státních úředníků na ministerstvech a dalších úřadech a všem ústavním činitelům.

»Vláda se dohodla na zvýšení platů ve státní sféře, a to na takovém zvýšení, které zohledňuje stav rozpočtu a co nás čeká v příštích měsících,« uvedl premiér. Dodal, že v případě pedagogů vláda přistoupila ke zvýšení mimo jiné také proto, aby platy učitelů neklesly pod 130 procent průměrné mzdy. V případě zmrazení platů ústavních činitelů už podle Fialy ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje příslušnou novelu zákona.

Babišova vláda počátkem listopadu rozhodla, že pracovníci státu a veřejných služeb dostanou plošně od ledna přidáno 1400 korun. Platy pedagogů měly stoupnout o tři procenta. Takové navýšení si ale nemůže podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) dovolit státní rozpočet, který je podle něho v katastrofálním stavu.

Stanjura zároveň v této souvislosti upozornil na to, že se v posledních letech rozevíraly nůžky mezi platy ve veřejné a soukromé sféře. V letech 2013 a 2014 byly podle něj platy ve veřejném sektoru o dvě až tři procenta vyšší než v soukromé sféře a nyní je to už o 15 procent.

Vedle toho vláda rozhodla také o zvýšení platů ozbrojených složek, tedy například vojáků nebo policistů, o 700 korun.

Ohledně rozpočtu Stanjura uvedl, že s výsledkem za celý letošní rok seznámí vládu příští týden ve středu a o den později bude o výsledcích hospodaření informovat veřejnost na tiskové konferenci. Ke konci listopadu skončil státní rozpočet ve schodku 401,5 miliardy korun.

Seškrtaný Antivirus

Vláda od 1. ledna pozastavuje vyplácení příspěvku B z programu Antivirus, doplatí podporu za listopad a prosinec. »Kabinet bude vyhodnocovat, zda v současné situaci jde o efektivní nástroj pomoci,« řekl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Pokud by bylo nutné s ohledem na novou variantu koronaviru omikron nutné podporu zavést, vláda se podle Jurečky může k debatě o obnovení programu Antivirus B vrátit. V současné chvíli ale jeho pokračování neplánuje. Bude se naopak snažit, aby Evropská komise co nejdříve schválila program kurzarbeit.

Program Antivirus B má bránit propouštění. Při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin dorovnává 60 procent náhrady mzdy do 29 000 korun. Babišova vláda schválila, že příspěvek budou firmy moci čerpat od začátku listopadu do konce února.

Testování zaměstnanců

Vláda podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) chce, aby zaměstnavatelé od 17. ledna testovali všechny své pracovníky dvakrát týdně. Ideální by podle něho byla varianta testování vždy po třech dnech. Návrh má podle něj projednat ještě tripartita, teprve poté by ho schválili ministři.

V současné době se musejí testovat jen zaměstnanci, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc COVID-19. Testování je povinné jednou za týden.

Od 4. ledna se budou moci po pěti měsících od druhé dávky vakcíny proti COVID-19 přeočkovat všichni starší 18 let. Dosud měli tito lidé možnost získat posilující vakcínu až po šesti měsících.

Podle harmonogramu nastaveného bývalou vládou by se na lidi ve věku 18 až 35 let dostalo až 19. ledna.

Úprava příspěvku na bydlení

Vláda schválila také soubor opatření kvůli vysokým cenám energií. Lidem má pomoci zvýšení příspěvku na bydlení, v souvislosti s tím se připravuje návrh novely zákona o státní sociální podpoře. Využít bude možné také mimořádnou okamžitou pomoc, pro podnikatele se rozšíří program Záruka v souvislosti s vynucenou změnou dodavatele energií. Opatření připravovala skupina ministrů financí, práce, průmyslu a životního prostředí.

Vláda chce navýšit příspěvek na bydlení, avizovaný skokový nárůst nákladů domácností na energie však podle kabinetu nelze promítnout do pravidelné úpravy částek normativních nákladů na bydlení. Potřeba je novela zákona o státní sociální podpoře, která bude vládě předložena 5. ledna. Obsahem novely bude navýšení k normativním nákladům na bydlení pro rok 2022 tak, aby bylo pokryté zvyšování cen energií nebo rozšíření nároku na příspěvek na bydlení i pro podnájemní bydlení, dosud se příspěvek týkal pouze nájemního a vlastnického bydlení. Novela obsahuje i zmocnění pro vládu částky mimořádného navýšení v průběhu roku upravit v případě, kdy se odhad vývoje cen významně zvýší. Státní rozpočet bude novela stát 2,5 až tři miliardy korun. O příspěvek lze požádat až tři měsíce zpětně.

Další opatření, mimořádná okamžitá pomoc, má domácnostem pomoci jednorázově s úhradou nedoplatků, případně pomoci s jinými nutnými výdaji, na které domácnostem po úhradě nezbývají vlastní peníze. Základním předpokladem je, že domácnost přešla v dodávkách energií na standardní produkt a má k dispozici vyúčtování záloh za energie za období v režimu dodavatele poslední instance (DPI). Pomoc je určena rodinám, které by se vlivem uhrazení nedoplatků dostaly do hmotné nouze. Nově se umožní do odůvodněných nákladů na bydlení zohlednit i hypotéky či další závazky, jako jsou například leasingy. Posuzuje se příjem žadatele i ostatních členů rodiny a majetek.

Podnikatelé, kterým přestali dodavatelé energie poskytovat služby kvůli ukončení činnosti, a kteří tak byli nuceni odebírat po přechodnou dobu energie od DPI a následně uzavřeli smlouvy s novým dodavatelem energií, mohou využít program Záruka. Nový produkt se jmenuje »Vynucená změna dodavatele energie«. Poskytuje se v rámci programu Záruka 2015 až 2023.

(ng)