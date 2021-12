Vizualizace nového památníku Seskoku operace Anthropoid v městysi Nehvizdy. FOTO – www.Nehvizdy.cz

Nový památník výsadku Anthropoid

V Nehvizdech nedaleko Prahy slavnostně odhalili nový památník, který připomíná výsadek operace Anthropoid za druhé světové války. Právě u této obce před 80 lety, v noci na 29. prosince 1941, seskočili parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík, kteří o pět měsíců později v Praze provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Památník odhalila spolu s dalšími hosty ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Akci doprovodila jízda historických vojenských vozidel Po stopách parašutistů, která vyjela brzo ráno z Pardubic. Připomněla příběh sedmi parašutistů, kteří tu noc seskočili na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Moravy - kromě Anthropoidu to byly výsadky označené Silver A a Silver B. Trasa vedla přes Lázně Bohdaneč, Kasaličky, Voleč, Chlumec nad Cidlinou, Podmoky, Senici, Poděbrady, Sadskou, Mochov až do Nehvizd.

Kubiš a Gabčík měli původně seskočit u Ejpovic nedaleko Plzně, nakonec ale dopadli o 100 kilometrů dál. Také ostatní výsadky dopadly jinam, než bylo v plánu.

Operace Anthropoid měla za cíl uskutečnit atentát na Heydricha. Gabčík s Kubišem si pro provedení atentátu vybrali ostrou zatáčku pod Vychovatelnou v Kobylisích. Na Heydrichovo auto přijíždějící z Panenských Břežan zaútočili 27. května společně s Valčíkem a Opálkou. Heydrich byl při výbuchu zraněn střepinou a 4. června zemřel.

Okamžitě po atentátu bylo vyhlášeno stanné právo a začaly masové popravy. Sedm parašutistů zahynulo 18. června v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Nacistický teror vyvrcholil v červnu 1942 vyhlazením Lidic a Ležáků. Po atentátu, označovaném za největší čin evropského domácího odboje za druhé světové války, odvolaly své podpisy pod Mnichovskou dohodou Francie a Británie, což přispělo ke znovuobnovení poválečného Československa v předmnichovských hranicích.

Výstava obrazů Zdenky Landové

V sále Jana Kašpara v Pardubicích začala výstava obrazů akademické malířky Zdenky Landové. Zobrazila na nich československé parašutisty a další aktéry protinacistického odboje. Expozice je součástí připomínkové akce k 80. výročí paravýsadků Anthropoid, Silver A a Silver B.

»Od jejich vzniku uplynulo více než půl století, jsem přesvědčený, že mohou fungovat i na nejmladší generaci, mohou přivést k zájmu o tyto naprosto mimořádné okamžiky národních dějin,« řekl ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík.

Zdenka Landová byla ze sokolské rodiny, která se za druhé světové války zapojila do pomoci parašutistům. V druhé polovině minulého století namalovala 150 obrazů na téma hrdinství československého odboje. V Pardubicích je k vidění série 30 obrazů o výsadku Silver A, jehož členové v regionu budovali síť odbojářů. »Je to velký hold parašutistům i statečným lidem, kteří s nimi byli ve spojení a kteří za to mnohdy zaplatili svým životem,« řekl Stehlík.

Paraskupiny byly vysazeny na den přesně před 80 lety, tedy v roce 1941 na území Protektorátu Čechy a Morava. Úkolem Silver A bylo zajistit radiové spojení mezi domácím a exilovým odbojem, vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj. Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha provedli členové výsadku Anthropoid 27. května 1942, členové Silver A pomáhali s jeho přípravou.

Malířka výtvarně zpracovala odbojářské akce, trvalo jí to pět let. Černobílé obrazy kreslila křídou. K barvě se nakonec neuchýlila, i když ve zmenšené podobě několik barevných namalovala také. Černobílé zobrazení je podle Stehlíka působivější.

Landová malovala realistické výjevy, zachycovala věrně podobu všech parašutistů a dalších lidí. K tomu musela nastudovat mnoho archivních materiálů, které byly tehdy hůř dostupné než dnes. »Ona složitě prováděla archivní výzkum, kontaktovala rodiny parašutistů zapojené v odboji, navštěvovala konkrétní místa, dělala si náčrtky. Věnovala tomu obrovské úsilí. Pro mě je výstava splnění snu,« řekl Stehlík.

Obrazy dosud vystavené nebyly, pouze zčásti vyšly v pěti pokračováních v nakrátko obnoveném časopise Junák v 60. letech. Měly komiksovou podobu. »Jeden z hodně silných obrazů je Josef Valčík jako číšník na pardubické Veselce, obsluhující rozesmáté gestapáky, kteří netuší, že mají před sebou parašutistu. Nebo obraz parašutistů v kryptě, mají v rukou noviny a dozvídají se o vyhlazení Lidic,« řekl Stehlík.

Stehlík má k Landové osobní vztah, jako malý chlapec k ní chodil na hodiny kreslení do lidové školy umění a jako dospělý k ní jezdil domů na návštěvy, bydlela v Praze. »Ona byla mimořádná dáma, s fantastickým smyslem pro humor, fenomenální pamětí. Jezdil jsem za ní do roku 2018, kdy pak zemřela. Na mě její obrazy působí skoro jako fotografie. Udělala maximum, aby lidé byli k poznání,« řekl Stehlík.

Výstava v Pardubicích potrvá do 29. ledna, v únoru pak bude v lidické galerii, případně ji lidé uvidí ještě v Památníku Ležáky, pokud bude o expozici zájem. Stehlík také doufá, že se podaří vydat publikaci se všemi 150 obrazy, uvedl.

(zmk)