Iluze začíná diletantismem

Půl roku zbývá do začátku českého předsednictví v Radě Evropské unie a nová vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) plánuje revizi příprav i vyčleněného rozpočtu.

»KSČM je k Evropské unii dlouhodobě kritická. Ostatně v době referenda o vstupu České republiky do Evropské unie to byli z relevantních politických sil jediní právě komunisté, kteří občany naší země vyzývali, aby navzdory tehdejší mohutné propagandistické kampani hlasovali proti. I v současnosti prosazuje komunistická strana konání referenda, ve kterém by mohli občané republiky demokraticky rozhodnout, zda si přejí, aby jejich země v Evropské unii i nadále zůstala, nebo aby z ní naopak vystoupila. Alternativou, kterou KSČM v této souvislosti na našem kontinentu prosazuje, je Evropa založená na solidaritě, rovnosti, suverenitě, spolupráci a míru,« uvedl pro Haló noviny místopředseda ÚV KSČM pro zahraniční záležitosti a občanský sektor Milan Krajča.

Premiér Petr Fiala (ODS) i ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) dali několikrát najevo, že si nejsou dosavadní připraveností České republiky jisti, předchozí kabinet podle nich situaci podcenil. S tím nesouhlasí Andrej Babiš (ANO) a další bývalí ministři vlády ANO a ČSSD. Jeho kabinet měl podle Babiše velký zájem na tom, aby ČT při předsednictví v Radě EU obstála.

Kdo lépe?

Vláda ANO a ČSSD v srpnu navýšila rozpočet předsednictví o 200 milionů na 1,4 miliardy korun. Opoziční politici, ekonomové a další osobnosti v létě kritizovali tehdejší rozpočet předsednictví, ale i malou pozornost, kterou mu podle nich vláda věnovala. Současná předsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná tehdy z rozpočtu i zpoždění vyvodila, že Babišovi se do příprav moc nechce. »Přitom předsednictví je výjimečnou možností prosazovat české zájmy ve složitém organismu EU,« sdělila tehdy Konečná. Babiš si podle ní možná nebyl jist, zda bude předsednictví »jeho«. »Výsledek voleb lze jen těžko předjímat, ale neměl by se chovat jako ‚po mně potopa‘, což mi jeho dosavadní postoj k předsednictví připomíná. Kvůli chybějícím penězům hrozí, že se nestihne včas připravit dostatek lidí. I kdyby nová vláda peníze následně doplnila, bude již pozdě. Zkušeného vyjednavače z ulice nezískáte,« dodala Konečná v červnu.

Předsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

»Samotné předsednictví Rady Evropské unie je institut, který má mimo jiné vzbuzovat iluze, že se v Evropské unii nerozhoduje pouze v Berlíně, Paříži nebo Bruselu, ale třeba i v Praze. I tak ale diletantismus, se kterým k této události přistupuje Černínský palác a Strakova akademie, za bývalého i současného vedení, je do očí bijící. Nový ministr zahraničních věcí tak kupříkladu nedávno prohlásil, že v rámci předsednictví Evropské unie není Česká republika schopna ani nadiktovat jeho agendu. Jako komunisté takový přístup jednoznačně odmítáme, a proto prosazujeme zásadní změnu zahraniční politiky naší země coby suverénního státu,« doplnil Krajča.

Sedmiprocentní rezerva

Nová vláda i kvůli předsednictví zřídila post ministra pro evropské záležitosti, který zastává předseda senátního evropského výboru a bývalý rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek (STAN). Ten nedávno uvedl, že rozpočet kalkuloval s náklady odpovídajícími tehdejší době, problém vidí v poměrně vysokém tempu inflace. Nepochybně se podle ministra projeví také nárůst platů.

Podle vládního materiálu s informacemi o aktuálním stavu příprav předsednictví téměř polovina schváleného rozpočtu půjde na akce a zajištění jejich bezpečnosti. Na personální zabezpečení bude vynaložena zhruba třetina výdajů. Více než desetina částky je určena na jednotnou prezentaci, komunikaci a kulturní akce, sedm procent pak představuje rozpočtovou rezervu 100 milionů korun.

Bekovy priority

Za priority předsednictví Bek považuje vypořádání se s následky koronavirové krize, politiku související se změnami klimatu a řešení migrace a bezpečnosti. Premiér Fiala uvedl, že jde o obrovskou příležitost poukázat na české priority například v energetické politice. Pokud by předsednictví nebylo rozpočtově dobře zajištěné, je podle něj vláda připravena finance přidat. V letech 2007 až 2009 bylo na přípravu a dosud poslední české předsednictví vyčleněno 3,75 miliardy korun.

Od podzimního schválení vládou ANO a ČSSD existují tři potenciální prioritní okruhy předsednictví – vnitřní trh, bezpečnost a zdraví a udržitelnost. Ty podle tehdejšího kabinetu soustřeďují 24 oblastí s vysokou prioritou pro projednávání, které se prolínají do více než 90 legislativních návrhů.

V listopadu byla schválena zatím poslední verze sektorových agend předsednictví. ČR se bude chtít zasadit o posun v jednáních o rozšíření EU, podporovat diskusi o dodržování zásad právního státu, Rada pro obecné záležitosti se chce věnovat také vztahům EU a Británie či politice soudržnosti. Předsednictví bude mít na starosti i koordinaci pozic v diskusi o kybernetické odolnosti a bezpečnosti. Co se týče zahraniční politiky, bývalý ministr Jakub Kulhánek (ČSSD) hovořil o třech prioritách: posun v rozšíření bloku o země západního Balkánu, posilování transatlantické spolupráce a zaměření se na indopacifický region.

Ve vnitřních věcech se předsednictví má věnovat zlepšování vnitřní bezpečnosti a policejní spolupráce, boji proti terorismu nebo proti radikalizaci a násilnému extremismu. Během předsednictví lze také očekávat projednávání legislativního návrhu pro efektivní boj proti sexuálnímu zneužívání dětí, uvedl úřad vlády. Země EU čeká rovněž debata o budoucí podobě azylové a migrační politiky.

Co na to koronavirus?

V období českého předsednictví v Radě EU v druhé polovině příštího roku bude na Stálém zastoupení České republiky při EU v Bruselu pracovat více než 250 lidí, uvedl dříve bývalý kabinet. V době mimo předsednictví na Stálém zastoupení v Bruselu pracuje až 110 lidí, schváleno je posílení o 69 osob. Tým o 179 lidech příští rok posílí 20 expertů z institucí, jako jsou Evropský parlament nebo Evropská komise, a minimálně 25 stážistů, dalších nejméně 25 expertů bude vysláno resorty.

Na českém území je v plánu 282 akcí. Konat by se měl jeden neformální summit hlav států, 14 neformálních Rad EU, dvě setkání české vlády s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, 66 neformálních pracovních skupin nebo 51 konferencí a dalších předsednických jednání. Neformální Rady by se v Praze měly konat od července do října, termín summitu zatím nebyl stanoven. Ze zavedených formátů Rad chybí setkání ministrů kultury, které připraví francouzské předsednictví v předchozím půlroce, nebo ministrů telekomunikací.

Vzhledem ke koronavirové pandemii se též připravuje varianta akcí v hybridním formátu, kdy se část účastníků připojí prostřednictvím videokonference a část bude fyzicky na jednání, i zcela on-line.

