Jak je to s platností certifikátu

Certifikáty o očkování proti covidu-19 budou platit pouze devět měsíců až od 1. února.

Sdělil to mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Původně ministerstvo avizovalo, že změna nastane od ledna. Vychází z nařízení Evropské unie, která platnost od 1. února zavádí pro všechny členské státy. Po devíti měsících od dokončeného očkování bude třeba absolvovat přeočkování, zatím není jasné, o kolik platnost certifikátu prodlouží. Týkat se to tak bude lidí, kteří byli očkovaní do 1. května.

»Posunutím zkrácení platnosti očkovacích certifikátů z ledna na únor získáme čas, který využijeme k podání posilující dávky co největšímu počtu osob a také pro přesné stanovení podmínek pro osoby, které z jakéhokoliv důvodu nemohou dostat posilující dávku,« sdělil mluvčí.

Platnost očkovacích certifikátů nebyla nejprve nijak omezená. Poté byla platnost administrativně nastavena na čtyři roky, což nyní ukazuje aplikace Tečka. Z dokumentů Evropské komise vyplývá, že zatím kvůli nedostatku dat o jeho účinnost nebylo stanoveno, o kolik měsíců bude platnost certifikátu prodloužená třetím očkováním. V současné době ho většina dospělých může podstoupit za pět měsíců od předchozí vakcinace.

Očkovaná proti covidu-19 jsou v Česku zhruba 64 procenta populace, posilující dávku očkování má zhruba třetina z nich. Do začátku května mělo v ČR dokončené očkování zhruba milion lidí, většina z nich byli nejstarší senioři, zdravotníci a učitelé. Pokud by se nenechali do začátku února přeočkovat, platnost certifikátu o očkování jim na začátku února skončí.

