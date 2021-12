Rozhovor Haló novin s Richardem Knotem, vydavatelem, publicistou a spisovatelem

Ať se mají fest všichni rádi

Tento rozhovor je tradičně s vámi, Richarde, silvestrovský, takže bude i letos hodně nadsázky, až sarkasmu? Naznačoval jste, že budete střídmější, bude však ještě rozhovor humorný?

Ano, bude. Na závěr loňského roku jsem Haló novinám poskytl, ostatně toto je už myslím třetí, silvestrovský rozhovor. A vystupuji stále jako malíř, publicista, spisovatel, světoběžník a starobní důchodce Richard Knot. Rozhovor, který vzbudil u řady čtenářů Haló novin vlnu nevole. Proto bych se na něj po roce odvolal a slibuji, že bude lepší a zodpovědnější. Vypustím zejména věci týkající se sexu, což stejně nikoho nezajímá, a věnoval bych se budování a výstavbě strany.

Co jste letos dostal od Ježíška?

Tentokrát jsem byl hodný, takže jsem pod stromečkem našel balíček pěti párů ponožek bílých, sibiřek, tři páry černých do práce, troje slipy černorudé a tři knihy od Pobudy. To je, prosím, jeden dlouholetý a slavný kolega nakladatel.

To jste musel být hodný!

Ano. Pořídil jsem to dva týdny před Štědrým večerem, předal to manželce a ta to dala nejdřív do papírových vánočních tašek a pak pod stromeček. Byl jsem z toho celý dojatý.

Co dobrého jste si dávali k jídlu v ony sváteční dny?

Už ve čtvrtek večer udělala moje žena Rena tradiční štědrovečerní salát. Tentokrát se mi podařilo zabránit jí, aby bramborový salát nesnědla přes noc, ale aby zbylo i na slavnostní večeři, ale pro jistotu jsem do zálohy pořídil v samoobsluze balení 400 gramů pochoutkového salátu. Na posvátný večer 24. prosince jsem připravil samozřejmě tradičního kapra smaženého, to je jednoduché. Během dne jsem už ale upekl vánočku, na kterou jsem si zadělal den předem. Hned po ní, před tím kaprem, jsem upekl biskupský chlebíček, který dělám jenom ke štědrovečernímu stolu.

Ten znám, nosíte ho na ochutnání asi patnáct let do redakce!

Nosím ho už sedmnáct let a těší mě, že chutná vám i kolektivu.

Jak ho vlastně pečete? Není to přece jen tajemství, pane doktore?

Není, soudruhu šéfredaktore. Já prostě dávám do biskupského chlebíčku šest vajec, dva prášky do pečiva, 200 gramů cukru, 300 gramů marcipánu, 200 gramů polohrubé mouky, pět vanilkových cukrů, trochu tuku, šest kostek cukru pro štěstí a špetku soli.

Pak vždy přidám vrchovatý kávový hrníček datlí, fíků, papáji, švestek, rozinek, meruněk, mandlí, ananasu, brusinek a klikvy. Potom to ve třech různě velkých formách peču v troubě na 175 0C cca 80 minut.

Povedlo se?

Nepovedlo. Nechal jsem to v troubě o půl hodiny déle, takže je můj milovaný biskupský chlebíček vysušený. Není připálený, ale trochu tuhý.

Ale to jsou samé drahé věci! Kde na to berete?

Na Vánoce si odkládám už od prvního školního dne, tedy od 1. září, kdy mám narozeniny. Jinak bych to nezvládnul. Teď vám řeknu, jak peču tu vánočku.

Ne, ne, já vám věřím! Co máte k jídlu v ty další sváteční dny?

V sobotu, tedy na Hod Boží, po bolševicku na 1. svátek vánoční, připravuji, též tradičně, pečenou kachnu s bramborovou kaší. Na Štěpána, 2. svátek vánoční, vepřo, knedlo, zelo. Od začátku školního roku se prostě občas postím, abych se o Vánocích mohl přežrat.

V redakci máte občas nepořádek. Jak k vánočnímu úklidu přistupujete doma?

Tak letos jsem ve čtvrtek hned ráno svléknul postele a dal prát povlečení. Po návratu z redakce a nákupu jsem vyprané povlečení pověsil, vyluxoval postele, ložnici a pokoj, zametl parkety a lina v celém bytě, vytřel opakovaně WC, koupelnu a kuchyň. Nestačil jsem všude utřít prach, za což se omlouvám.

A co na to paní doktorka, vaše žena?

Ta přece dělala ten salát ke štědrovečerní večeři a balila dárky! Za dobu vánočního týdne pak zhlédla asi 19 filmů, z toho tak dvě třetiny pohádek, ale i filmů pro dospělé, zejména těch dojemných, amerických. Se mnou pak nuceně sledovala televizní zpravodajství a publicistiku. Tedy pokud to nekolidovalo s těmi pohádkami!

Přece jen si troufnu zeptat se vás na vánoční sex. Ne ten osobní, ale ve straně. Jste přece předsedou Nezávislé erotické iniciativy (NEI), legendární erotické strany...

Tož baže. Naše stranická práce se však omezila na schůzování. Asi před dvěma lety jsem se zaměřil na sledování pohlavních témat během pravidelných zasedání výkonné rady, nejvyššího orgánu stran mezi sjezdy. Tak jak je tomu třeba v KSČ. S hrůzou jsem zjistil, že během šesti měsíců nepadlo na zasedáních erotiků ani jednou to pro mne dříve tak kouzelné slovo - sex!

Je to vůbec možné?

Ano, je. Takže jsem dospěl k závěru, že se NEI, tedy 4. nejstarší politická strana po listopadovém puči v osmdesátém devátém, rozpustí. Anebo ať to vede po 30 letech někdo jiný. Na XI. sjezdu na konci listopadu však delegáti odmítli činnost ukončit, jen jsme se převekslovali na organizaci ve formě »zapsaný spolek«.

Takže už nejste předsedou 36. nejsilnější mimoparlamentní strany?

Ale jsem. On tu »Neiku« totiž nikdo nechtěl převzít. Na rozdíl od většiny ostatních členů si docela dobře pamatuji, co to je, když se řekne slovo sex nebo třeba slovo xxx. Nechal jsem se tedy sjezdem pověřit provést tu transformaci ve spolek. Spojil jsem se s Úřadem pro dohled nad politickými stranami a ministerstvem vnitra. Tam mně ale vysvětlili, že je to docela složité, uzavřené soudním usnesením. Takže jsme to nechali na leden 2022.

A co sex, soudruhu předsedo? Ten se dá přece provozovat i jako bezpartijní!

Taky jsem o tom četl. Ale já už jsem přes dva roky úplný impotent. Přestože jsem poměrně zdravý, musím si pravidelně brát osm prášků ráno, dva v poledne, čtyři večer, a kvůli jedné noci jsem musel absolvovat řadu zbytečných vyšetření na sexuologii, aby to zjistili. Ale protože můj druhý kardiostimulátor je velmi fest kvalitní, stejně mně předepsal MUDr. Luděk Daneš, CSc., pilule na sex. Mně to ale už opravdu vůbec nebaví, takže je mám v šuplíku, až dostanu třetí mízu.

Takže vy už na RPA (realizaci pohlavního aktu) vůbec nemyslíte?

Ale jóó. Ale opravdu jen tak rekreačně. Zrovna nedávno jsem vysvětloval esemeskou jedné známé z Gottwaldova, že stáří je hrozné, ale je to zatím jediná vědecky dokázaná možnost dožít se vysokého věku.

Vy ale nejste tak starý, jste, řekl bych, dospělý…

To nejsem, dnes je mi rovných 69 let a čtyři měsíce, ale je to rekord v naší rodině po šest generací! Všichni moji mužští předkové totiž zemřeli po čtyřicítce. Můj otec z toho měl takovou hrůzu, že se před padesátkou málem uchlastal k smrti. Nakonec se dožil téměř 67 let. Jestliže se já dočkám začátku roku 2022 a až pak to se mnou sekne, bude se o mně moci napsat: Zhynul ve věku nedožitých 70 let. Což se od Marie Terezie žádnému z mých mužských předků nepodařilo!

Čím si na to připijete?

Vždyť víte, že jsem vyléčený alkoholik a od 21. června 1985, tedy roku mých třiatřicátých narozenin, nepiji. K 10. výročí nepití jsem si nadělil i nekouření, takže žiji tak zdravě, až je mi z toho někdy špatně.

Spolupracujete s řadou osobností, jako je třeba váš dlouholetý přítel, stálý předseda poroty Miss NEI Report režisér Zdeněk Troška. Jste stále ve spojení?

Teď už ani moc ne. Dřív to ale byla paráda. Správně jste, Romane, řekl, že byl stálým předsedou Miss NEI Reportu, zasloužilým členem NEI, dokonce se dostal mezi vyvolené a já mu udělil nejvyšší vyznamenání NEI - Řád Bílého Lva Se Zlatým Ocasem. Těch bylo uděleno jen dvacet šest. Takže jsem ho rád zval na všechny besídky NEI Reportu a veřejná zasedání strany. Jo, a celkem jsem titul zasloužilý člen NEI udělil Zdeňkovi 17krát! Vždy při vyslovení jeho jména se překvapeně postavil, uklonil a důstojným krokem doplul na pódium, kde jsem ho, obklopen zasloužilými členkami strany ve stranických stejnokrojích, dojatě dekoroval.

Nechcete ho alespoň takto pozdravovat?

Velice rád, ale nevím, nevím. Obávám se, že je na mě pořád nahněvaný. Před několika lety, v den voleb do Poslanecké sněmovny, jsem za něj po dohodě napsal několik vřelých vět pro věc KSČM. Píši mu to už přes 20 let, takže rutinní záležitost. Z Haló novin mi ale zavolal jeden nejmenovaný pracovník, zda by mohl tento text trochu víc angažovat. Měl jsem práci ve volební komisi, takže jsem přitakal. Za chvíli volal znovu, zda by mohl trochu přidat. A já vůl zase řekl ano. A pak už volal jen velmi rozezlený režisér Troška. Myslel jsem, že toho Kalouse zabiju!

Stop, pane doktore! Osobní křivdy nám sem opravdu netahejte! Tady nejste na straně 14 Haló novin, na stránce humoru, kde si děláte úplně ze všeho legraci. Tady jsme na straně 3 a vedeme vážný, i když silvestrovský rozhovor. Raději nám řekněte, jak hodnotíte uplynulý rok?

Byl v mnohém nešťastný. Volební nevýhra KSČM nás na čtyři roky vyřadila z parlamentu, takže se teď máme co ohánět. Výsledky, ty dobré, by se ale mohly ukázat už v komunálních volbách.

Takže se domníváte, že strana půjde už v příštím roce nahoru?

Určitě! Komunistická strana Čech a Moravy pod vedením europoslankyně Kateřiny Konečné má velikou šanci na úspěch a já jí věřím. Hned po sjezdu před dvěma měsíci uchopila otěže pevně do rukou, obklopila se pracovitými a čestnými lidmi a jde odhodlaně za vytčenými cíli. Dokázala stranický orgán pozvednout tam, kam patří, a jeho nové vedení dává záruky, že bude pokračovat směle vpřed. A přitom to není procházka růžovým sadem.

Na závěr se vraťme k vaší straně. Dnes je poslední den v roce...

Docela se těším, až po Novém roce udělám ze strany NEI spolek. Jak už jsem na politbyru sdělil, každý člen bude moci vstoupit do jakékoliv humanistické politické strany. No a já jsem již požádal vedení Komunistické strany Československa o přihlášku. Chci se po 31 letech vrátit do lůna rodné strany. Byl mi zároveň sdělen termín pohovoru, tedy až po tom administrativním vypořádání se s uplynulými třemi desetiletími.

Vy nevstoupíte do KSČM, ale do KSČ?

Ano.

A můžete našim čtenářům sdělit, proč?

Nyní nemohu, to bude až v mém nástupnickém projevu. Zatím jsem to začlenil do svého nekrologu, který mám pro sebe a též pro svého bratrance, doživotního čestného předsedu NEI a také bývalého celozávodního předsedu KSČ ve fakultní nemocnici v Ostravě MUDr. Radima Uzla, CSc., připravený. A odsouhlasený. Teď se soustředím na řešení aktuálních, prozaických otázek. Ještě že tu tramvajenku mají v Praze starobní důchodci zadarmo. Ona ta próza života občas přetluče to poetické poletování z kytičky na kytičku a zasněné pozorování Lúny v úplňku.

A co byste jim popřál ke konci tohoto roku?

Ať se mají fest všichni rádi.

Roman BLAŠKO