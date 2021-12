Dezinformace po halíkovsku

Vánoční svátky jsem trávil tradičně a snažil jsem se tedy vyhnout všem obtěžujícím informacím, reklamou počínaje a dezinformacemi konče, žel neměl jsem úplně štěstí. Na Druhý svátek vánoční mne nadzvedl ze židle rozhovor s Tomášem Halíkem na seznamzpravy.cz. Jeho odpovědi, to je něco jako typická ukázka profesionální výroby dezinformací.

Řekl, že mu letos nejširší možný úsměv na tváři, takříkajíc od ucha k uchu, vykouzlil pád KSČM v podzimních volbách. Co jiného od něj čekat, má prostě rád bližního svého. Něco jiného ovšem ukázal, když s »pochopením pro lidské osudy a utrpení« řekl - cituji: »…předchozí vláda svou amorální korupcí voličů tragicky zadlužila náš stát na generace a že těžkosti, které z velké části současná opozice zavinila, teď bude zneužívat s vidinou, že demagogií se znovu dostane k moci...« To už pro mne byla hodně silná káva a zvedalo mne to z gauče (neseděl jsem na židli). Raději jsem s reakcí čekal, abych nepsal žalovatelné výroky.

To už není neznalost nebo hloupost, to je čistá schválnost a lež. Musím zdůraznit, že státní dluh České republiky více či méně nepřetržitě bobtná zhruba od roku 1997 (důkazy netřeba složitě vyhledávat, stačí se podívat na zákony o státním rozpočtu, a kdo nemá rád Sbírku zákonů, může třeba i na Wikipedii). Gigantických rozměrů státní dluh dosáhl dávno před covidovou pandemií a bylo to velmi brzo po výprodeji státního majetku v podivných privatizacích, jejichž hořké plody sklízíme dosud. Jinak řečeno - v normálních podmínkách, kdy všechny české vlády zadlužovaly tuto zemi jaksi z principu, tzn. na příkaz »shora«. Tento fakt ovšem kněz Halík zamlčel, protože se mu samozřejmě nehodil. On na svých bedrech odpovědnost v časech nouzových stavů a lockdownů nenesl. Nehodnotím relevantnost protipandemických opatření Babišovy vlády, objektivně však nelze přehlížet, že stejná či podobná opatření zaváděly všechny státy všude ve světě, nezřídka ještě razantnější, než tomu bylo u nás. Čili obvinit předešlou vládu z jakéhosi hazardu je bez skutečné analýzy totální manipulace. Stejně jako Halíkovy chvalozpěvy na hnutí Milion chvilek pro demokracii, jejichž veřejné aktivity a zpochybňování voleb s »ohromnou radostí« hodnotí jako »záslužnou aktivizaci občanské společnosti«. Pokud by dnes někdo zpochybnil výsledek voleb, kdy vládní pětikoalice zastupuje jen 28 % oprávněných voličů, to by byl hned na pranýři.

»Více zodpovědnosti, slušnosti a odbornosti...« - právě to očekává Tomáš Halík od nové vlády. Zda zmíněná slova myslí opravdu vážně, nevím. Já jsem si ale jist, že právě ZODPOVĚDNOST, SLUŠNOST a ODBORNOST je tím zásadním, o čem lidé ve vztahu k vládě silně pochybují.

Vojtěch FILIP