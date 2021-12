Beruško, trhej!

V uplynulém týdnu jsem se v prounijních médiích dočetl o našem zachránci z USA. Skoro na mě ten článek působil jako poválečný Marshallův plán. Spojené státy zachraňují Evropu svým plynem, cena klesá a Rus se může jít klouzat. Nebylo tam ale řečeno to podstatné. Že Rus dodává plyn dle smluv a že vlastně cena plynu roste převážně v důsledku toho, že ona komodita je draze přeprodávána Německem do jiných států, a to velmi, velmi draze.

Jdu na to jen a jen selským rozumem, ale pokud se budeme bránit koupi »ošklivého« plynu přímo od Rusa, pak bude prostě drahý. Jasným důkazem je Srbsko a Maďarsko. Tyto dvě země, i když jedna z nich je v EU a ten »ošklivý« plyn by nakupovat neměla, si přesto sjednaly velmi výhodné dodávky plynu. Ukrajina a Polsko kupuje plyn mnohem čistší, a hlavně krásný, protože je to plyn sice od Rusa, nicméně plyn, který prošel očistou přes zásobníky v Německu.

Trochu vysoká daň za to, že pokřikujeme za plotem a chováme se jako ta malá retardovaná čivava, co štěká nebo spíše ječí na velkou dogu. Je zvláštní, že například Německo má vcelku solidní obchodní vztahy, a to jak s Čínou, tak s tím špatným Ruskem. Přijde mi, že - říkejme jim postkomunistické země fungují jako jakýsi prstík, kterým si kontrolujeme, není-li sporák ještě horký. No nesáhnete si na rozžhavenou plotnu celou rukou. Tím prstíkem jsou ony hloupoučké malé, ale i větší postkomuistické zemičky, a tou ručkou, co se nespálí, je EU.

Jsme v rukou manipulátorů z EU a spálit se máme nejdříve my. Slovy chovatele čivavy: Beruško, trhej, já se schovám za dveře a budu tě hlídat. Chci totiž vědět, co ta doga udělá, jestli tě sežere, nebo bude za plotem jen tak přihlouple koukat.

Takže ti, co štěkají, mají plynu nedostatek, nebo předražený. Záchrana je pak na dosah, a to v podobě obřích tankerů s plynem, které máme dle »pressprostitutů« vítat šátečkem a nehledět na nějakou tu kačku navíc. Přece se jedná o ten nejčistší a nejkrásnější demokratický plyn na světě. Co na tom, že jeden tanker zanechává uhlíkovou stopu jako menší město. Co na tom, že je mnohem dražší než ten z trubky.

Zase v tom tápu a nevím, nevím, ale ta ruská trubka, co vede nad zemí, má na rozdíl od toho tankeru uhlíkovou stopu nula.

Prostě mi nějak unikají ty výhody. Beruška už štěkat nemůže, dost ji bolí v krčku. Doga stejně jen stojí a rozhodně se nebojí. A Beruščin páníček se dobře baví za dveřmi.

Přeji vám méně štěkotu a pevné nervy do nového roku.

Pavel JÁCHYM