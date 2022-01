Ilustrační FOTO - Pixabay

V Česku naměřili dosud nejvyšší novoroční teplotu, 15,7 stupně Celsia

V Česku meteorologové naměřili dosud nejvyšší novoroční teplotu, 15,7 stupně Celsia v Kopistech na Mostecku překonalo dosavadní rekord 14,5 stupně z Valašského Meziříčí z roku 1936. Maximum ukázal teploměr na víc než třech čtvrtinách stanic, které měří 30 a více let. Velmi teplá byla také silvestrovská noc, na víc než polovině stanic padly rekordy pro celý leden. ČTK to řekla pracovnice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Petra Sýkorová. Už silvestr byl nejteplejší téměř za 90 let.

Dosavadní maxima pro Nový rok teploty dorovnaly nebo překonaly na 124 ze 160 dlouhodobě měřících stanic. Vůbec nejtepleji bylo právě v Kopistech, kde 15,7 stupně Celsia smazalo dosavadní rekord 12,1 stupně z roku 2007. V Žatci na Lounsku meteorologové naměřili 15 stupňů a v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku 14,7 stupně Celsia.

Nové nejvyšší maximum v noci zaznamenalo devět z deseti stanic ČHMÚ, které měří alespoň 30 let. Rekord za celý leden padl na 53 procentech z nich. "V lednu tam v noci nikdy nebylo tepleji," uvedla Sýkorová. V Děčíně teploměr ukázal 12,5 stupně Celsia, čímž překonal zdejší dosavadní rekord silvestrovské noci pět stupňů z roku 2007. V Kopistech v noci naměřili 12,1 stupně a v pražském Klementinu 11,7 stupně.

Už poslední den loňska byl velmi teplý. V Děčíně a Českých Budějovicích meteorologové zapsali 15,3 stupně Celsia, vyšší teplota byla 31. prosince zaznamenána naposledy v roce 1935. Tehdy bylo v Hradci Králové 16,3 stupně Celsia, což je zatím nejvyšší silvestrovská teplota v historii měření v Česku. Teplotní rekordy na silvestra padly na čtyřech pětinách dlouhodobě měřicích stanic.

V předchozích dnech přitom ještě mrzlo a objevovala se ledovka a sníh. O víkendu po Štědrém dni v noci teploty klesaly hluboko pod bod mrazu. Na Jizerce v Jizerských horách teplota klesla až na minus 26,8 stupně Celsia, což byla zatím nejnižší teplota této zimy.

Až 13 stupňů bude podle předpovědi ještě v neděli, očekávaná denní maxima budou zvolna klesat na úterních 11 stupňů. Výrazněji ochladit se má od středy, kdy ČHMÚ předpovídá přes den teploty do sedmi stupňů Celsia a na noc jen lehce nad nulou.

(čtk)