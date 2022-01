Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Vítězný oblouk byl modrý jen chvíli

Palec dolu: POPULISMU BY SE USTUPOVAT NEMĚLO!

Z pařížského Vítězného oblouku úřady nechaly sejmout vlajku Evropské unie, kterou tam umístily u příležitosti zahájení půlročního předsednictví Francie v EU. Stalo se tak poté, co vyvěšení vlajky na symbolu francouzských vojenských úspěchů kritizovala Marine Le Penová a další představitelé krajní pravice.

Le Penová totiž může být podle průzkumů opět hlavním soupeřem prezidenta Emmanuela Macrona v jarních prezidentských volbách, a tak současná hlava státu začíná čím dál tím víc taktizovat…

»Zkrášlit Vítězný oblouk pouze barvami Evropské unie, aniž by byla přítomna státní vlajka, je skutečným útokem na identitu našeho národa, protože tento památník uctívá naše vojenská vítězství a nachází se v něm hrob neznámého vojína,« uvedla v prohlášení vůdkyně nacionalistické francouzské krajní pravice Le Penová. Proevropského prezidenta Macrona obvinila, že vyvěšení vlajky EU přímo nařídil.

O urážce hovořil podle agentury DPA v souvislosti s unijní vlajkou i další krajně pravicový prezidentský kandidát Éric Zemmour. Kandidátka konzervativních republikánů Valérie Pécresseová poněkud kompromisněji požadovala, aby vedle evropské vlajky visela i francouzská trikolóra. »Dlužíme to všem našim bojovníkům, kteří pro ni prolili svou krev,« uvedla.

Tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune uvedl, že umístění unijní vlajky na jedné z dominant francouzské metropole mělo být pouze dočasné a že její odstranění se předem plánovalo právě v neděli. Kritiku od Le Penové už dříve označil za »předvolební kampaň a malicherné lži«. Odmítl také názory, že vláda couvla poté, co Le Penová pohrozila, že podá žádost o odstranění vlajky Státní radě. Ta má ve Francii funkci správního soudu a zároveň poradního orgánu exekutivy pro právní záležitosti.

»Neustoupili jsme, plán se nezměnil… Jsem plně přesvědčen, že osud Francie je v Evropě,« řekl Beaune s narážkou na to, kam (směrem k dalšímu exitu) by směřovala zemi galského kohouta Le Penová, pokud by na jaře volby vyhrála. Podle ČTK také uvedl, že se Le Penová a další mýlí, když tvrdí, že unijní vlajka nahradila na Vítězném oblouku vlajku francouzskou. Ta tam totiž trvale vyvěšená není.

(zr)