Pravda a láska nevítězí, ale nevzdávejme se!

Když sledujeme události posledních dnů, týdnů a roků, musíme konstatovat, že nadpis je více reálný, než se mohlo zdát lidem, kteří cinkali 17. listopadu 1989 na náměstích a volali s Václavem Havlem: »Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!« Národ je rozdělený, místo lásky a lidského porozumění přibývá nespokojenosti, zloby a nevraživosti. Upadá nejen morálka, ale i slušné společenské chování. Každá nová politická síla slibuje, že národ sjednotí. Už 32 let.

Proč tomu tak je? Je tu přece pluralitní systém politických sil, který si lidé přáli. Že by to bylo proto, že předvolební boj je veden všemi prostředky, tedy i těmi, které se snaží svého politického soupeře vyřadit ze hry nečestnými způsoby? Všichni si pamatujeme poslední předvolební klání, kdy se koalice spojily s jediným cílem odstavit hnutí ANO a Andreje Babiše od vlády i za pomoci tzv. podpásovek. Povedlo se.

Může se povést nové vládě sjednotit národ? Ani omylem. Vždyť následný politický hyenismus kolem snahy odstavit od rozhodovacích pravomocí přímou volbou zvoleného prezidenta, který mimochodem dostal od lidu této země přes 2,8 milionu hlasů, Senátem, jehož předseda dostal něco přes osm tisíc hlasů, musí bít do očí každého slušně vychovaného člověka. A kdo jsou představitelé Senátu? Které politické strany reprezentují?

To je přesně to, co lidé vnímají, a velká část je zklamána z polistopadového vývoje. Společnost rozdělují sami pravicoví politici svým jednáním. A jde jim vůbec o to národ sjednotit? Záleží jim na suverenitě země? Jsou schopni formulovat zájmy našeho státu bez podbízení se EU, NATO a USA?

Jejich bezbřehá radost z toho, že KSČM není ve Sněmovně ani v Senátu PČR, je veliká. Zbavili se politické strany, která jim nastavovala zrcadlo a hájila obyčejné lidi, kteří si ve svých městech a na vesnicích stále s většími potížemi zajišťují svoje životní potřeby. Mají pocit, že budou vládnout a realizovat svoje cíle bez ohledu na občany, jak už ukázali v devadesátých letech. Co nám ještě zbylo k rozprodání a rozkradení našeho státu?

Mýlí se...

Mýlí se, že si komunisté nechají vzít možnost poukazovat na všechna protilidová opatření, na snižování životní úrovně našich občanů, odhalovat všechny lži a polopravdy, kterými se současná antikomunistická propaganda snaží manipulovat s mladými lidmi, kteří pochopitelně nemohou mít možnost srovnání mezi současností a dobou minulou. Snaží se propagandou vnucovat mladým lidem, že socialismus byl jeden velký omyl historie, přehlížejí, co doba minulá přinesla pracujícím, co se vybudovalo v naší zemi, jakých hospodářských výsledků se dosáhlo. Pravicový tisk se o tom nezmiňuje, z internetu mizí možnost si o době socialismu, kromě propagandistického zkreslování, najít relevantní zdroje, jakými byly např. Statistické ročenky vydávané před rokem 1989.

Cílem současné propagandy je vyzdvihovat pouze politické procesy z padesátých let a zveličovat nedostatky v zásobování. Často se komunistům vytýká, že se nikdy neuměli postavit chybám, které se zvlášť v poválečných dobách staly v souvislosti s politickými procesy, popravami a vězněnými politickými odpůrci. Opak je pravdou. Byli to komunisté, kteří přišli s přezkoumáním politických procesů padesátých let, kteří přišli s rehabilitacemi nespravedlivě stíhaných. Postavili se čelem ke svým chybám. Národu se za chyby omluvili, přesto nezůstane jediný rozhovor v televizi, kde by se moderátor k tomu nevracel místo toho, aby se více zabýval současností a budoucností.

Staronová vláda pravice

Nastupuje staronová vláda pravice. Kéž by se také dokázali současní politici vrátit do let devadesátých a provedli revizi divoké privatizace, rozkrádání a tunelování státu a občanům se omluvili.

Překrucování historie je nutnou součástí této propagandy. Lidé, kteří tu dobu pamatují, jen kroutí nevěřícně hlavou, mladí jim odporují, protože věří tomu, co se dnes učí ve škole a co si kde přečtou. Jak by mohli znát Direktivu Allena Dullese, ředitele CIA a šéfa politické rozvědky USA, a jeho Doktrínu boje proti Rusku a jeho satelitům už po roce 1945, která vychází z toho, že je třeba se zaměřit především na mládež a její vědomí formovat a měnit působením propagandy v hromadných sdělovacích prostředcích, literaturou, v divadlech..., zaměňovat fakta za polopravdy a lži a působit na city nezkušené mládeže. Vytvářet v nich pocit odporu k minulému režimu. Jen namátkou lze jmenovat třeba film Habermannův mlýn, který mládež bere za skutečnost, přestože propagandisticky přepisuje historii druhé světové války v obci Bludov, z Čechů dělá nelítostné bestie, z Němců oběti. Obsah filmu je zcela vymyšlen a neodpovídá historické pravdě.

Ďáblický hřbitov, místo paměti

Dlouhodobě věnuji pozornost Dětskému hřbitovu v Ďáblicích, kde se každoročně organizují pietní akce, prý nad hroby dětí, které byly zavražděny, nebo zemřely následkem špatné péče o politické vězeňkyně v padesátých a následujících letech minulého století. Pátráním po relevantních zdrojích jsem se dostala vždy do slepé uličky. Existují, nebo je vše dílo antikomunistické propagandy? Co je pravdy na tom, co šíří například skupina Bez komunistů.cz, která 3. října 2021 před volbami toto téma použila jako předvolební výstrahu nevolit komunisty? Je pravdivé tvrzení, že děti komunisté ve vězení věšeli za nohy, mlátili je před matkami, mnozí novorozenci bez péče ve vězení zemřeli a byli tajně vhazováni do neoznačených hrobních šachet Ďáblického hřbitova?

Když v roce 2021 vyšla kniha Michala Louče: »Ďáblický hřbitov. Místo paměti druhého a třetího odboje«, kterou vydal Ústav pro studium totalitních režimů, byla jsem samozřejmě na obsah velmi zvědavá. A musím dodat, že tato útlá knížka je první vlaštovkou snažící se přistupovat k dané problematice seriozním vědeckým bádáním, ačkoliv se ani autor zcela neoprostil od politicky nekorektních komentářů srovnáváním socialismu s nacismem.

Kniha mapuje celou historii hřbitova od jeho vzniku ve dvacátých letech minulého století, vznik hromadných hrobů a vymezuje, kdo v hromadných hrobech byl pohřbíván. Do společných hrobů byly pohřbívány ostatky už za první republiky, následně zavraždění protinacističtí odbojáři, pozůstatky a ostatky lidí pocházejících z Ústavu soudního lékařství UK v Praze, pražských patologických a anatomických ústavů, z nemocnic. Šlo také o osoby neznámé identity, osoby, které daly souhlas k posmrtným vědeckým účelům, sebevrazi, děti zemřelé při porodech a plody po potratech. Byla zde po válce ukládána těla válečných zločinců popravených na základě retribučních dekretů, jsou zde pohřbeni například hrdinové Jan Kubiš a Jozef Gabčík, ale i nacisté K. H. Frank nebo důstojník SS Harald Wiesmann, jenž se podílel na vyhlazení Lidic, stejně jako Z. Mašínová st., farář Toufar a další. Podle archeologa Jana Havrdy zde mohlo být pohřbeno až 20 tisíc lidí, nebo jejich ostatků z různých dob a z různých institucí, politické vězně z padesátých let nevyjímaje.

Nejcitlivější pro všechny ženy a matky je však tvrzení o zločinech na nevinných a bezmocných. Při vstupu na Ďáblický hřbitov najdete informaci, že na Dětském hřbitově se nachází několik desítek dětí politických vězeňkyň zemřelých ve věznicích v padesátých letech. Kniha Michala Louče se snaží objektivizovat vše na základě prostudovaných dokumentů mnoha institucí. Do společných hrobů byly pohřbívány děti zemřelé při a po porodu, děti nedonošené a potracené plody, nalezené a odhozené mrtvolky novorozenců; 41 pomníčků se jmény 43 dětí, které převážně pocházejí z doby před rokem 1989 a které zde nechali instalovat nešťastní rodiče, se staly záminkou pro konání každoročních pietních akcí Spolku Bez komunistů.cz.

Kniha by neměla ujít pozornosti širší veřejnosti

Opravdu tyto děti zemřely bez pomoci ve věznicích politickým vězeňkyním? Převážná většina pohřbených dětí, jak vyplývá z přiloženého seznamu, pocházela z Ústavu pro matku a dítě, z nemocnic v Praze i jinde. Doloženy jsou jen dvě děti, Mašek Antonín a Božena Zahradníková, které se narodily a zemřely ve věznici na Pankráci v roce 1960, aniž je zdokumentováno, zdali šlo o politické nebo vězněné kriminálnice a co se vlastně stalo. Režim věznic měl samozřejmě svoje lékařské zabezpečení a nic tedy nenasvědčuje tomu, že by se rodícím ženám nedostalo adekvátní péče. A tak se opět nabízí názor, že je snaha přisoudit Čechům a zvláště komunistům krvelačnost a násilí na nevinných dětech, jak to dělali nacisté.

Kniha usvědčuje Spolek Bez komunistů.cz ze lží, které šíří. Například předseda Spolku Bez komunistů.cz Petr Marek uvedl v Blesku podrobný popis krutého osudu dvojčat Jaroslava a Miroslava Hirschových, kteří umřeli bez pomoci a nezájmu vězeňských dozorců zoufalé matce ve věznici. Podle zjištění Michala Louče ze záznamu z matrik se oba chlapci narodili v Karlových Varech (jejich rodiče žili v Nové Roli), narodili se předčasně a o dva týdny později zemřeli v Nemocnici ochrany matky a dítěte v Praze-Krči.

Stejně tak Boženka Bryxiová také měla ve svém krátkém životě zažít jen vězení. Ve skutečnosti se narodila ve Vlašimi a zemřela v Thomayerově nemocnici v Praze. Autor knihy na str. 30 uvádí: »Těžko se lze vyhnout dojmu, že jsou oba příběhy smyšlené. Spolku Bez komunistů.cz jsem se e-mailem a přes Facebook dotazoval, odkud čerpají informace o ďáblickém pohřebišti a dětech z uvedeného článku, avšak mé otázky zůstaly nezodpovězeny.«

A tak nás kniha provádí i dalšími příběhy náhrobků. Například je často zmiňován Josef Pepíček Baumrak, o kterém je prokázáno, že se narodil v Příbrami do běžné rodiny, nikoli politické vězeňkyni. Spoléhá se Spolek Bez komunistů na to, že 14. srpna 1968 shořela indexová kniha se jmény pohřbených a obě polohové knihy obsahující informace o osobách pohřbených v letech 1943-1961, kdy bylo pohřbívání do společných hrobů ukončeno? Jak je nyní prokázáno, lze se dostat k pravdivým údajům i studiem jiných dokumentů.

Pokud by se Petr Marek chtěl dovědět více, pak by ho mohlo zajímat vyšetřování už z let devadesátých, jak je v publikaci uvedeno. »Zpráva o stavu šetření z 24. dubna 1991 uvádí, že bylo ohledně možných úmrtí dětí v pankrácké věznici vyslechnuto 14 žen, ale žádná nevěděla o případu, kdy by při porodu či po něm zemřelo dítě« (str. 24). Vyšetřovatel rovněž chtěl vyslechnout ženy z dokumentu Dagmar Průšové Nesmíš plakat, ale jeho autorka na ně odmítla poskytnout kontakty.

Jak uvádí autor knihy, v pankrácké věznici došlo i ke třem dalším úmrtím dětí, ale paradoxně se jednalo o děti příslušníků Sboru vězeňské stráže. Jedno srazilo auto, dvě dcery náčelníka krajského oddělení nápravných zařízení se otrávily ve služebním bytě. Naopak je známo i svědectví ženy, která vypověděla, že je jí znám případ, kdy rodička byla převezena k porodu z pankrácké věznice do nemocnice Na Bulovce, ale po porodu se i s dítětem vrátila zpět (str. 25).

A tak na základě těchto poznatků můžeme konstatovat, že není znám žádný případ násilí na dětech v pankrácké věznici v padesátých letech. Současná propaganda se neštítí zneužívat citů lidí nepravdivými informacemi. Zajímalo by mne, jaké mají svědomí lidé ze Spolku Bez komunistů.cz. Kniha Michala Louče by neměla ujít pozornosti širší veřejnosti, už proto, aby primitivní antikomunismus přestal používat primitivních propagandistických prostředků.

Děti jsou květy života a jakékoliv násilí na bezbranných je zločinné, odsouzeníhodné a nepřijatelné. Vždy a všude. Ale stejně odsouzeníhodné a nepřijatelné je zneužívat citu lidí nepodloženými fabulacemi pro prosazování politických cílů. Pravda musí být podložená fakty. Potom padni, komu padni!

Anna ŠTOFANOVÁ, Brno