Petrodolár končí, nahradí ho vaxodolár?

»Kapitál má hrôzu z nedostatku zisku alebo z veľmi malého zisku tak, ako príroda má hrôzu z prázdna. Ak je zisk primeraný, kapitál sa stáva odvážnym. Ak je 10 % istých, možno ho hocikde použiť; pri 20 % oživne, pri 50 % je šialene odvážny, pri 100 % pošliape všetky ľudské zákony a pri 300 % niet zločinu, ktorý by neriskoval, aj keby mu hrozila šibenica. Ak zmätky a spory prinášajú zisk, bude ich povzbudzovať.«

(Cituje K. Marx z časopisu Quarterly Review filozofa a publicistu T. J. Dunninga, 1860, pozri Kapitál I. zv., s. 627, Nakladateľstvo Pravda, 1985)

Ako sa pozná, že nejaké tvrdenie je pravdivé? Tak, že sa porovná s praxou, s reálnym životom. Tvojim, mojim, našim. Koronavírus, ako ukazuje dianie, je naozaj najvyššie štádium kapitalizmu. Ten, ak je v koncoch, čo ukázala história, prechádza do vrcholu svojho úpadku, do fašizmu. Obete nie sú podstatné, ústava, zákony, morálka? Pre koho?

Vycicali z nás všetko

Stav v našej spoločnosti je kritický, ale je iba zákonitým pokračovaním a vyústením politiky novembrového prevratu 1989. Obraz Václava Havla do každej spálne. Svetový kapitál už vtedy potreboval novú krv, a tak ju dostal. Hlupáci, nefachčenkovia, naivní a krikľúni všetkých odtieňov nás dostali na infúznu stanicu globálnych rozmerov. Vycicali z nás všetko, a nie len v materiálnom zmysle, ale aj v ľudskom, morálnom a duchovnom. Koho dnes z vrcholných politikov pohoršuje, že máme milióny ľudí v chudobe, že máme tisícky a tisícky žobrákov a bezdomovcov, kde tisícky z nich aj v chudobe a osamelosti zahynuli, vonku, na ulici, ako zver; že milióny ľudí sa dostalo do exekučnej pasce len vďaka kapitalizmu, že z cigánov sa im podarilo vygenerovať vylúčenú skupinu, ktorá už nemusí pracovať, stačí len plodiť detí a parazitovať? Koho trápia drogy, osobitne u mladistvých, prostitúcia, verejné domy, aj na miestach kde nikdy neboli: a nemám na mysli len RTVS (Rádio a TV Slovenska – pozn. red.), parlament či ministerstvá; plošný a všeobecný morálny úpadok, nevzdelanosť a nekompetentnosť politikov, plagiátorstvo nevídaných rozmerov, mlčanie vedeckých autorít(!) pri porušovaní zákonov, zásad vedeckej práce a etiky, oportunizmus a nekritické pritakávanie sa stali nepísanou podmienkou kariéry a titulov.

Pred očami sa nám rozpadá školstvo i zdravotníctvo. A čo beznádej mladých ľudí, ale aj ich rodičov, pri pohľade na výšku a dobu splácania hypoték? Časť z nich aj v dôchodku, po 70-ke! Koho trápia počty otcov a mám, ktorí dožívajú svoj utrápený život v starobincoch, bez objatia, pohladenia a milého slova svojich detí? Lebo sa o nich nevedia postarať len preto, že musia denne robotovať, aby prežili. Pracujúca chudoba je oficiálny pojem! Čo robia slávne náboženské obce, od rímsko-katolíckej až po židovskú, tak trpiace za socializmu? Desať božích prikázaní, za podpory a organizovania štátu, sa masovo porušuje. Nevadí? Wojtyla, aj s našim Tomkom, sa nevedeli dočkať konca komunizmu, snáď ani nespávali. Len dúfam, že sú za svoje dielo patrične ocenení. A že tam hore, až príde čas, sa nezabudne ani na voličov KDH, na ich zásluhy a činy. A nie len ich.

Už len vymenovanie časti problémov desí. Naozaj žijeme v takomto svete? Pričom náš svet je napojený aj na svet vonkajší: vojny, zbrojenie, utečenci, hlad, nové a nové žiletkové ploty a múry, masové demonštrácie a protesty v mestách Západu, neraz aj so streľbou, vodnými delami, plynom, či hrubým mlátením ľudí; evidentne účelové normy z Bruselu, nepodložené ani molekulou z ekonomickej vedy; rozkazy a zdôvodnenia z NATO voči Rusku osobitne, sú písané hlupákmi pre hlupákov? Šťastie oviec ešte doplnia jadrové zbrane a žoldáci z USA, aj na našom území; dnes alebo už včera? A, samozrejme, spoľahlivý koronavírus. Má takáto situácia riešenie? Správna odpoveď: má aj nemá.

Z akých príčin?

Aj za zložitými procesmi je niekedy veľmi jednoduchá konštanta. Má ju aj najznámejšia Einsteinova rovnica, však. Začať možno prostou otázkou: z akých príčin sa svet dostal do takéhoto stavu? Po rozložení svetovej socialistickej sústavy, vrátane samotného Sovietskeho zväzu, opraty planéty zobrali do rúk USA a ich tzv. vyspelí západní spojenci; tradiční kolonizátori. Teda prvky systému s najrozvinutejšou mierou slobody a demokracie, tak nejako sa to vtĺkalo, a ešte vtĺka, do hláv a hlavičiek na dobytých územiach.

Ako je potom možné, že svet pod ich taktovkou dokorčuľoval do bažín? Princípy fungovania kapitalizmu, a nie len ekonomické, ale aj morálne, však nepustia. Na Marxovej, či neskôr Leninovej analýze sa nič nezmenilo, sú pravdivé, len pribudli nové dôkazy a argumenty. A doplnil sa slovník. Ale aj rafinované útoky na ich spochybnenie a zneváženie; najväčšie sprostosti triedni priatelia napchali a zabalili do neomarxizmu.

Systém, ktorý je úspešný len vtedy, ak môže vykorisťovať a okrádať iných, spravidla slabších, alebo menej vyzbrojenejších, či korupčne poddajnejších, je systém odsúdeniahodný, amorálny a predurčený k zániku. Je tak? Dnes sme jeho pevnou súčasťou, pravda, ako obete. VPN-kárske hoviadka, na tribúnu! Kedy, ak nie teraz?!

Svetový kapitalizmus, na čele s USA, mal jeden obrovský tromf, lepšie povedané nástroj. Vznikol a vznikal v kontexte oboch svetových vojen. Kto na nich zarobil najviac? Kto mal najmenšie materiálne straty na svojom území; o ľudských ani nehovoriac? Americký dolár sa ešte pred Hirošimou stal zbraňou hromadného ničenia. Pustošenia ekonomík sveta, a každého, pokiaľ sa nepodriadil. Marshallov plán bola vlastne vtedajšia vakcinácia. Kľúčová komodita ropa sa kupovala a predávala len za doláre. Z dolára sa stal všemocný petrodolár, bôžik mamonu, viac ako hmota a vedomie dohromady. Stačilo ho iba tlačiť, v istom zmysle aj rozdávať, viď obnova NSR, a zdalo sa, že rozprávkové bohatstvo nemá konca. Pád svetového socializmu načas túto ilúziu ešte upevnil. A hlupákov utvrdil v zakladaní nových a nových politických strán, či hnutí. Ujde sa každému, len byť na správnej strane barikády. Volič hlupáčik je nezničiteľný.

Petrodolár zároveň financoval vedenie všetkých amerických agresií vo svete, od Kórey, Vietnamu až po tak úspešný Afganistan, ale aj všetky prevraty, korupciu a vraždy nepohodlných politikov (vrátane domácich), prevádzku a činnosť vojenských základní (800 plus), hrozby a výlety lietadlových lodí všade, kde bolo dosť vody, zbrojnú výrobu vojensko-priemyselného komplexu; a všetkého, čo si len z amerických filmov na túto tému vieme predstaviť. Do financovania svojich dlhov, cez MMF a Svetovú banku, ale aj inak, zatiahli celý svet! Účtovne si z toho ešte urobili aj zábavku, vykazujúc výšku štátneho dlhu; v biliónoch, triliónoch? A praktický význam týchto čísiel? Sú také a tam, ako biblický Svet po 40 dňoch nepretržitého dažďa. Deň dva navyše, aký rozdiel?

Děd Biden a spol. mají v zásadě dvě alternativy, Jak ztohoven. (Ak nerátame ich kombináciu.) Prvá je klasická, rozpútať svetový konflikt. Veľkú vojnu, pravda mimo územia USA. Že sa na tom usilovne pracuje, kopenie žoldákov NATO na Ukrajine, vrátane tých víťazných z Afganistanu, to jasne dokazuje. Bývať dnes v Bratislave, Kuchyni či na Sliači (Sliač a Kuchyne jsou vojenská letiště – pozn. red.), budujem si poriadnu pivnicu. Na jeden svetelný rok.

Koronavírus - záložné riešenie

Záložné riešenie, pripravované rovnako dlhodobo ako to prvé, je koronavírus. Abstrahujeme od možných súvislostí jeho vzniku. To hlavné, čo nevidieť pod žiadnym mikroskopom, je jeho blahodarný prínos proti bankrotu USA. Dá sa to vyjadriť aj stručne: vírus-lockdown-vakcína-očkovanie-ďalšie lockdowny (počet podľa miestnych pomerov)-zadĺženie. Preložené do slovenčiny, najprv príde vírus, aby sme sa ho zbavili, obmedzíme pohyb ľudí a výrobu. Vytvoríme nedostatok peňazí, ako aj určitých tovarov a služieb, v rámci záverečnej predohry pohrozíme cenami plynu a elektriny, prípadne aj ich nedostatkom; aby sme zároveň mohli ponúknuť vynikajúce riešenie: peniaze poslušným štátom. Poslušným rozumej zaočkovaným. Oni si ich už dajako na tom svojom trasovisku rozdajú. Sme svoji. Nie je dôležité komu, ale koľko - čo najviac. Nové dlhy, nové pôžičky. Tak kvalitné, že budú nesplatiteľné. Berte, lebo budeme zlí. Popri tom sa zarobí, až rozprávkovo, aj na vakcinácii samotnej. Počet dávok bude závislý od úspechu masového psychoteroru. Máme s tým bohaté skúseností; koľko farebných a nežných revolúcií sme zvládli? Bol by v tom čert, aby sme nezlomili vôľu stáda.

Operačný skok, povedané vojenskou terminológiou: pohľad do cieľa. Víta nás obrovská roztiahnutá náruč, široký priateľský úsmev, bezchybný porcelán, vkusné a na mieru drobné tetovanie (mladí ocenia), mámivá až opojná hudba, voňavý, ešte teplý, novučičký – vaxodolár! Medzi priateľmi, aj vaxodolár. I pre zachovanie tradície. Vitajte v slobodnom svete! Pre koho? Tak nejako by sa opýtal istý Lenin. Už viete, prečo sú si naši politici, napriek všetkému, takí istí a neodvolateľní? Aj mne to trvalo dlho.

Pravda, tento inovovaný americký sen má jeden háčik. Konštanta síce zostala, ale dôležité sú aj premenné. Prvá, slovami V. Putina, Rusko už nikdy nedopustí 22. jún 1941. A nebudú žiadne pozemné operácie! Druhá, USA už nie sú, ani nikdy nebudú v tej sile ako v roku 1945, po Hirošime zvlášť. A žiť dôstojne, v mieri, na základe práce, vlastných zdrojov, bez ničivých a nezmyselných vojen, bez vykorisťovania a útlaku, sa dá. Dokázal to aj náš, československý príbeh po roku 1948. A nie len náš.

Kuba v krátkom čase vyvinula svoje vakcíny

Vaxodolárik, napriek snahe, bude len pre vybraných euroatlantických hlupákov. Ostatný svet – bez neho a bez nás - bude mať šancu vytvoriť svet pre ľudí, humánnejší, bezpečnejší, pokojnejší a spravodlivejší. Pozrite, ako žije s koronou Čína, India, miliardové populácie; Rusko, Bielorusko, ale aj iné krajiny, vrátane početne porovnateľnej Kuby. Pomohlo im aj očkovanie, a nepotrebovali k tomu hrozby, lotérie, či nateraz vekslácke poukážky pre seniorov. Lebo nie je očkovanie ako očkovanie, ani vakcína ako vakcína, však. Tá s nemrznúcou zmesou zvlášť. Ak si pamätáte mrazy cez mínus 20 stupňov, praskali aj koľajnice. Tento koktail by ich mohol nahradiť, nepozná skupenstvo. Žeby z dielne LGBT?

Je veľkou česko-slovenskou hanbou, kam sa dá vedecky, medicínsky aj ľudský padnúť, ak sa na to vytvoria humanitárne podmienky; ak nás predbehne krajina, ktorá ešte v roku 1959 nemala ani jednu jedinú nemocnicu mimo Havany. V krátkom čase vyvinuli tri svoje vakcíny, na princípoch, ktoré už desaťročia mali overené, teda ich bezpečnosť a účinnosť. Len pripomeňme, že to všetko za podmienok priateľského amerického embarga. Dá sa krajšie vyjadriť úcta k životu a dielu Fidela Castra?

My dnes nemáme ani odborníkov, ktorí by verejnosti, a tupým novinárom a moderátorom, prečítali a vysvetlili aspoň príbalové letáky jednotlivých vakcín, vrátane SPC. Nenašiel sa ani jeden statočný, pani Lótová! Načo je nám ŠÚKL, ministerstvo zdravotníctva, či preexspirovaná a falošná prezidentka s celou príživníckou Asociáciou na ochranu práv pacienta? Kde sú Vedecké rady lekárskych fakúlt, Košice, Martin, Bratislava? Pri všetkej úcte, kde majú svoje titulované hlavičky, so zvyškami Hippokratovej prísahy, zastrčené? V piesku, alebo niekde inde?

Z našich vakcín, z ich vývoja nezostalo nič, ani len oddelenie na ŠÚKL, ktoré by ich dokázalo odborne posúdiť. Ktorý spoločenský systém je humánnejší? Lebo žiadne majetky a kopy peňazí nenahradia pokoj v duši. Ani nedajú večný život pozemský. Lebo, Život krátky, ako vzdych; veršík o čase, o našom bytí, úcte a pokore; z rodiny ľudsky nádhernej a nezabudnuteľnej Zdenky Grúberovej.

Hlupákom stačí kapitalizmus. Múdri a čestní ľudia chcú viac.

Michal DIENEŠ