Tanec na příliš tenkém ledě

Dějiny se vyvíjejí neúprosně dále. V horizontu 50 let má dojít z dnešního pohledu k další epochální události – k rozpadu USA. Jejich probíhající finanční krizi je možné považovat za první stupeň kolapsu společnosti.

USA si žijí stále nad poměry. Světový úvěrově finanční model je dnes nastaven tak, aby vysával všechny národy a státy a sytil USA. Ale zdroje se vyčerpávají. Ve Spojených státech je už 100 milionů lidí na některé z forem potravinové a sociální pomoci. Narůstá počet míst na zkrácený pracovní úvazek. Kvůli chudnutí roste kriminalita. Ta pramení z nezaměstnanosti dříve vyspělých průmyslových měst. USA jsou dnes předlužené tak, že jakákoliv firma v jejich situaci by už dávno zbankrotovala. Po rozpadu Sovětského svazu a východního bloku Spojené státy svůj krach akorát oddálily a nyní se nacházejí v situaci, že není z čeho brát, přičemž nesmí zapomínat krmit i svůj vojenskoprůmyslový komplex. Na řadě je Rusko…

Kyjev jako prodloužená ruka NATO

Již týden po setkání Biden-Putin Rusko znovu varovalo proti dalšímu postupu NATO na východ a rozmístění zbraní na západních hranicích Ruska. V současné době Rusko čelí výzvě, že i bez přijetí Ukrajiny jako řádného člena se NATO začalo rozmisťovat v této zemi, přičemž využívá patovou situaci v Donbasu a špatné vztahy mezi Kyjevem a Moskvou. Jde o to, že Ukrajina je »nedokončená věc« a celý západní projekt na převzetí Ruska se může zhroutit, pokud se NATO zastaví na své expanzivní cestě. Démonizace Ruska zašla již příliš daleko v západní rétorice. Mezitím Západ sleduje, že Rusko znovu získalo strategickou paritu s USA a kráčí před USA v konvenčních silách vývojem pokročilých hypersonických zbraní.

Protilodní hypersonické rakety Zirkon mají rychlost letu 9 Mach a dolet přes 1000 km. Síla bojové hlavice je odhadována na 250-300 kg. Vzhledem k dlouhému dosahu a nutnosti vyhnout se hustým vrstvám atmosféry i systémům PVO má střela letovou hladinu 30 km a výše. V závěrečné fázi může Zirkon klesnout na nízkou letovou hladinu nebo provede střemhlavý útok z velké výšky i s použitím obranných manévrů.

Ruské dvě stě tun těžké rakety RS-28 Sarmat mají neomezený rozsah a trajektorii, což způsobuje, že obrana proti nim je nemožná. RS-28 může na cíle dopravit až 15 samostatně naváděných jaderných hlavic. V případě útoku na Spojené státy jediná RS-28 zničí celý pás měst na východním pobřeží Spojených států. Deset sarmatů stačí ke zničení USA. A tak naštěstí pro lidstvo drží obnovená bilance sil zatím obě velmoci na uzdě.

Rusko stále preferuje diplomatické řešení, ale je velmi nepravděpodobné, že by zmírnilo své požadavky a znovu přijalo další rozšíření NATO, tentokrát až k jeho hranicím. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov řekl státní agentuře RIA Novosti, že »naše reakce bude vojenská«, pokud NATO nezaručí Moskvě ukončení své expanze na východ. Rusko odmítá sofistiku (překrucování důkazů či faktů) USA ohledně hrozby ruské invaze na Ukrajinu, aby odvrátilo pozornost od toho, co je zde skutečně v sázce - odmítání Moskvy akceptovat jakékoli další rozšiřování NATO na východ v postsovětském prostoru.

Opět je namístě se zeptat, co nám přináší naše členství v agresivním paktu NATO? Troufám si zde poznamenat, že Spojené státy nikdy nepůjdou do přímé konfrontace s Ruskem, ale zatáhnou do válečných dobrodružství své členy, tak jak to v minulosti mnohokrát udělaly. Znovu zní z úst vládních představitelů, zejména z ODS, a reálně hrozí snahy o vybudování americké základny na území ČR.

My komunisté jsme zásadně proti a dlouhodobě prosazujeme vystoupení z této krvežíznivé aliance zla, která má na svědomí miliony nevinných civilistů po celém světě. Žádný normální člověk si nepřeje, aby došlo k další světové válce. Vzhledem k vědeckotechnickému rozvoji by byla ještě větší světovou katastrofou, doslova tragédií lidstva. Proto povinností nás všech je usilovat o to, aby k ní nedošlo.

Tomas CANDULAS, předseda tiskové komise KSČM Havířov