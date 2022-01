FOTO – archiv Stanislava MACKOVÍKA

Povinné očkování naráží na odpor

Zhruba 3200 policistů, hasičů, záchranářů či vojáků se připojilo k petici proti povinnému očkování profesních skupin proti nemoci COVID-19. Upozorňují, že požadavek může vést k odlivu profesionálů a ohrožení funkcí sborů integrovaného záchranného systému (IZS). Uvedli to zástupci Iniciativy 21. Deklaraci podle nich podepsalo celkem 14 000 lidí.

U policejního sboru je zhruba 40 000 příslušníků, u armády 23 000, hasičů je přes 10 000. Po druhé dávce očkování má podle vyjádření mluvčí policejního prezidia Ireny Pilařové z konce loňského listopadu 75,6 procenta policistů. V hasičském sboru je očkováno zhruba 76 procent lidí, v armádě zhruba 85 procent.

»Proočkovanost v našich řadách je daleko nad celostátním průměrem, absolutní většina z nás je mimo rizikové skupiny. Doposud jsme bez jakýchkoliv problémů vykonávali naši práci i bez očkování a hodláme v tom pokračovat i nadále,« uvedli v petici příslušníci IZS. Povinné očkování je podle nich proto irelevantní a pravděpodobně přinese daleko více škody než užitku.

»Naprosto s nimi souhlasím,« řekl Haló novinám Stanislav Mackovík, expert KSČM v oblasti IZS. »Předchozí i současná vláda už překročily určitou hranici, nelíbí se mi, že se tu povinné očkování zavádí nějakou ministerskou vyhláškou. Přitom máme Listinu základních práv a svobod a v té je jasně řečeno, k čemu člověk může být nucen. Je to na ústavní žalobu, podle mých informací už má senátorské podpisy. Kdyby to v minulém volebním období chtěl zákonodárce mít jako povinné očkování, podle mého názoru by to dávno udělal. Ale právě proto, že očkování, které se tu aplikuje, nebrání nákaze ani přenosu nákazy, dal zákonodárce do zákona možnost očkování odmítnout. I velká část zdravotníků se k očkování staví rezervovaně. S jinými povinnými očkováními máme zkušenosti desítky let, tady se aplikují vakcíny, s nimiž máme zkušenosti dva roky. Máme s nimi povinně očkovat v době, kdy podle mě ještě neproběhly řádné testy? Ty vakcíny nejsou žádný zázrak…,« myslí si Mackovík.

Stanislav Mackovík (KSČM).

Zhroutí se policie?

Očkování má být podle vyhlášky schválené bývalou vládou ANO a ČSSD povinné od letošního března pro lidi nad 60 let a vybrané profese. Nový kabinet Petra Fialy (ODS) plánuje z předpisu vyřadit povinné očkování pro lidi nad 60 let, ve svých dosavadních vyjádřeních byli zástupci Fialovy vlády proti plošnému povinnému očkování.

Signatáři dále poukazují na vážný personální stav bezpečnostních složek, zejména policie. Policejní prezident Jan Švejdar, jenž měl odeslat ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) žádost o propuštění ze služebního poměru a do civilu plánuje odejít ke konci března, loni v listopadu uvedl, že by policie mohla ztratit až 10 000 lidí, kteří dosud odmítají očkování proti COVID-19. »Nátlak na očkování působí již nyní. Někteří z členů IZS a ozbrojených sil se už rozhodli ukončit svůj služební nebo pracovní poměr,« uvádí se dále v deklaraci.

Iniciativa se vloni na konci prosince obrátila v otevřeném dopise na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Skupina lékařů, zdravotních sester, hasičů, policistů či právníků v něm požadovala, aby bezodkladně zrušil vyhlášku o povinném očkování některých profesí a lidí nad 60 let proti COVID-19. Povinné očkování zdravotníků ohrožuje podle nich už nyní přetížený systém zdravotní péče, který přitom trpí chronickým nedostatkem pracovníků. Hrozí odchody nejen zdravotníků, ale i sociálních pracovníků, policistů i hasičů, soudí signatáři.

V České republice už vzniklo několik petic pro povinné očkování i proti němu, podepsaly je desetitisíce lidí.

Řeč čísel

Lidé očkovaní třetí dávkou vakcíny proti COVID-19 tvořili v listopadu a prosinci méně než jedno procento nakažených, v populaci je jich přitom zhruba pětina. Očkovaných se dvěma dávkami vakcíny byla třetina z pozitivních. Jejich podíl v čase však roste, v listopadu to bylo necelých 31 procent, v prosinci přes 35 procent. Neočkovaných bylo mezi téměř 714 000 pozitivně testovanými za dva měsíce přes 60 procent. Statistika ministerstva zdravotnictví ukazuje také vysokou ochranu posilující dávky před vážným průběhem, který vyžaduje hospitalizaci.

»Přeočkování pokládám za hlavní způsob, jak se chránit před vážným průběhem covidu,« sdělil na Twitteru Válek. Odborníci o posilující dávce hovoří zejména v souvislosti s nastupující vlnou varianty koronaviru omikron, dosavadní vakcíny v původním dvoudávkovém schématu nejsou proti ní tak účinné. Výzvu k přeočkování dosud vyslyšelo asi 2,4 milionu Čechů, tedy zhruba pětina populace a více než třetina dosud očkovaných. Jen za prosinec zdravotníci podali posilujících vakcín 1,52 milionu dávek.

