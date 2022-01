Reinkarnace vlády z roku 2013

Nová vláda pod vedením Petra Fialy je velice podobná vládě, kterou vedl jiný Petr, kde byl současný Petr ministrem školství. Ano, možná tušíte, že se jednalo o vládu Petra Nečase, který neblaze skončil v roce 2013 po aféře s odposlechy a »kožichy plus kabelkami« své tehdejší šéfky Úřadu vlády Jany Nagyové, kterou si později vzal za ženu. Když se na to podíváme retrospektivní optikou, tak zjistíme, že několik lidí již tenkrát zasedalo ve vládě, která byla od začátku proslulá svými korupčními skandály, a ten největší ukončil její činnost. Krom již zmíněného Petra Fialy ve vládě zasedal i Zbyněk Stanjura, ale také Don Pablo – Petr Blažek coby ministr spravedlnosti. Zároveň mnoho současných ministryň a ministrů bylo již tenkrát v Poslanecké sněmovně a podporovalo vládu Petra Nečase.

Můžeme tedy tvrdit, že nastává jistý evergreen a vracíme se obloukem tam, kde jsme v roce 2013 vlastně skončili. Začíná nové dějství, které je povýšeno na vyšší metu tím, že se ve vládě na oko vyskytují Piráti, kteří svým spojenectvím s pravicovým hnutím STAN Víta Rakušana byli ze Sněmovny doslova vypráskáni kroužkováním. V tu chvíli si zcela jistě mnozí z hnutí STAN zpívali písničku: »Hráli jsme kroužkovanou, vždyť to znáš, kamaráde, já jsem vyhrával. Vždyť přeci víš, jak ta hra končívá.«

Ale zpět k současné nemotorné vládě, která začala úřadovat. Hned při svém prvním pracovním týdnu začala dělat divy bankovní úřednice (to je její původní povolání) na ministerstvu obrany - Jana Černochová. Mnozí vojáci z ní musí být zajisté vedle. To ale je jen začátek. Ministr vnitra Vít Rakušan musel hned několik dní po svém uvedení do úřadu vysvětlovat, jak se na účtu hnutí STAN ocitlo mnoho peněžitých darů od záhadných kyperských firem. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zase přišel s myšlenkou, jak zatočit bez zákazů s pandemií koronaviru – necháme tomu volný průběh a budeme na lidi apelovat stylem »lidé bděte, neblbněte«. Výsledek se brzy dostaví. Když ale nahlédneme do minulosti, kdy vládnul Petr Nečas, tak mnoho jeho ministrů muselo již tenkrát řešit různé skandály – počínaje plzeňskými právy, až třeba po kauzu Nagyová. Tehdejší vláda byla natolik nestabilní, že ji při životě udržoval jen Miroslav Kalousek, který dnes sice v politice již není, ale aktivně ovládá svoji stranu TOP 09.

Současná vláda je té poslední pravicové podobná de facto ve všem – v tom, co chce udělat a jak to chce udělat. Hned na samém počátku měl na post ministra průmyslu a obchodu nastoupit Věslav Michalik, ale ten raději ani nenastoupil, když se provalily jeho záhadné vazby na Kypr ve spojení s jeho firmou. K tomu se navíc přidal nekompetentní Jan Lipavský od Pirátů, který začal být nebezpečný svým postojem k Rusku a Číně. V těsném závěsu za tímto pánem vykukuje další nekompetentní osoba, která svými antiruskými postoji doslova děsí už od roku 2010 – Helena Langšádlová, která je ministryní pro vědu, výzkum a inovace. Ano, ta samá paní, která v roce 2015 prohlásila, že jaderná válka s Ruskem by byla bojem za svobodu. Od jejích výroků se tenkrát její rodná strana TOP 09 vůbec nedistancovala, takže si každý můžeme udělat obrázek o současné vládě. Jedná se o vládu, která nás zažene do ještě většího marasmu a havlovského prohlášení že »naše země nevzkvétá«.

Vítejme zpět v roce 2013, protože kdo nezná svou minulost, tak je odsouzen ji prožít znova. Bohužel…

Jan KLÁN