Škatulata, hýbejte se

Odstřihnout se od bývalé moci znamená zlikvidovat všechno, co s ní souvisí. V případě nových ministrů, ale nechá se to zobecnit, se nemění jen náměstci, šéfové odborů a různí specialisté, ale i zařízení v kancelářích. Nestěhují se jen stoly, ale maluje se, myjí okna a všechno, co souviselo s minulostí. Ministr Stanjura nechal prý dokonce vyměnit i odpočívadlo ze soukromé části ministerské kanceláře. Odborníci jsou nahrazováni neodborníky, ale zato věrnými těm, kteří se dostali k moci. Zvláště Piráty, kteří neuspěli, přijímají noví ministři na místa nejlukrativnější. Nemohou přece žít z třiceti či čtyřicetitisícového průměrného platu. Zvykli si na vyšší úroveň, a jak by k tomu přišli, kdyby poklesla ta jejich?

Vyměnit šéfy tedy lze, hůře se mění lidé z ulice, tedy voliči, ale i to se nechá, když se patřičně »jídlo připepří« a dostatečně pomluví ti, kteří vládli předtím. Pak ona »ulice« uvěří, že spasitelé jsou konečně tady. Na každém se totiž něco najde a jde jen o to, v jakou patřičnou chvíli to použít. A tak škatulata, kterými se začne hýbat, se nestanou tak odsouzeníhodná. V jistou chvíli lze přece jen naznačit »v jakémže to stavu jsme se nastěhovali do kanceláří po…«. A víc ani není třeba. Za slovy se skrývá jisté tajemno, každý si něco domyslí a třeba i nalezení pozvánky na čínskou recepci v psacím stole naznačí spojení jisté strany a jistého, mezitím odcházejícího politika s nepřátelskou mocností. A volič na chvíli je uspokojen a ona chvilka docela stačí, aby odpor proti hýbajícím se škatulatům byl minimalizován. Nota bene bez zboží oné mocnosti by se v mnoha našich obchodech nemělo co prodávat a nevydělávali by ani tolik peněz fotovoltaičtí bossové. Ale to je vedlejší.

Nyní jsme tedy ve stadiu výměn. Ještě nedávno se nám zdálo, že konečně nám budou vládnout ti, kteří své věci rozumějí, i když o sociálně rovné společnosti ani tehdy nemohla být řeč. Neumětelové a neúspěšní byli však postupně nahrazováni a mluvit do boje s koronavirem přednostně i v České televizi dostali odborníci, a ne zubní lékaři či kardiologové. Ale nejde jen o COVID-19. Také jiné problémy řešili či měli naději začít řešit specialisté. To ovšem nebyli lidé těch nových. Proto je bylo třeba nahradit. Ostatně ani ministry se nestali lidé s plnou kvalifikací. Když jsme byli ve Varšavské smlouvě, musel ministr obrany mluvit rusky, jsme-li v NATO, pak angličtina je pro něj (pardon - pro ni) podmínkou. Prý paní ministryně války, jak jsme se dozvěděli z jednoho média, angličtinu neovládá. Možná však, že je to tak dobře.

Končím. Jen věřím, že pro boj s pandemií si radiolog Válek nepřizve pro své ministerstvo jako poradce poslance a šéfy, kteří o pandemii slyšeli z rychlíku, když jezdili na sněmovní zasedání či na zasedání vedení svých koaličních stran a mají jedinou kvalifikaci – dohovoří se anglicky. Toho se jako lékařka bojím.

Taťána JIROUSOVÁ