Rok 2022

Čeká nás hodně zvláštní rok. Nová vláda bude ještě více tlačit na pilu a měnit naši zem k obrazu svému.

Normální je, že jako vývozci energie, kterou mimochodem vyrábíme o třetinu více, než spotřebujeme, ji pak draze nakupujeme na burze. A ceny letí vzhůru.

Normální je, že když je země zasažená pandemií, zaplatit to mají chudí, zatímco vláda i poslanci si zvětšují počty ministrů, místopředsedů a aparátu, zvyšují si mzdy a bohatým se odpouštějí daně.

Normální je utratit za náklady na bydlení celou výplatu či se zadlužit na několik generací při koupi čtyř desítek let staré králíkárny, zatímco spekulanti skupují nové drahé byty, které pak pronajímají na kšeft.

Normální je, že ač máme zlaté české ručičky, vyvážíme naše základní suroviny (třeba dřevo) a pak draze dovážíme výrobky s přidanou hodnotou.

Normální je, že dostáváme za stejnou práci i třetinovou mzdu oproti třeba sousednímu Německu a zisky si shrábnout hezky do daňových rájů.

Normální je, že konzumujeme španělské či německé vepřové a polské brambory, přičemž v obou komoditách jsme byli celá desetiletí soběstační.

Normální je zaklínat se hesly pravdy, lásky, transparentnosti, a pak mít tajné sponzory z Kypru.

Normální je hrozit Rusku, Číně i ještě nekoupenými a předraženými zbraněmi a mlčet k neokolonialismu, rasismu i perzekucím nevinných u spojenců.

Normální je řadit Sovětský svaz k agresorům a viníkům druhé světové války a mlčet k fašismu na Ukrajině. A tak bychom mohli pokračovat…

Mně to všechno ale normální nepřipadá. Nová vláda bude měnit naši zem k obrazu svému. Já říkám, že tím cílem je ještě více podřízená a závislá zemička, která bude rejdištěm velkého kapitálu a zdrojem levné pracovní síly. A to rozhodně není cílem mým ani komunistů… - to pro nás normální rozhodně není.

Zdeněk ŠTEFEK, člen VV ÚV KSČM za Středočeský kraj