K zemi hleď!

Nu, přátelé, zdá se, že v USA zase jednou vytvořili film, který bude minimálně v několika aspektech kandidovat na nejlepší titul dekády, ne-li dvacetiletky. Ne proto, že ho dělali správně nakrknutí levičáci, ale proto, že odhaluje sobeckost, bezohlednost, zoufalost, ba marnost současných generací, ba celé civilizace!

Snímek K zemi hleď! (k vidění od Vánoc na Netflixu) je vlastně film vyrobený proti různým populistickým politikům, antivaxerům, popíračům covidu a antiklimaalarmistům. A v tom je výjimečný!

Myslí si to v diskusích na sociálních sítích i diváci a kupodivu i filmoví kritici. Ti pochopitelně strhávají nejrůznější jednotlivosti (jako nelogicky vystavěný konec snímku), ale veskrze titul také přijali pozitivně, což není samo sebou. Zvlášť ne, když ho skutečně vytvářeli odpůrci soudobého kapitalismu.

»Je to hlavně o chování lidské společnosti, přesně to samé je nyní vidět na přístupu ke covidu (25 % lidí nevěří, že kometa vůbec existuje…).« Kometa proto, že tvůrci usoudili – aby to tak prvoplánově nekřičelo a aby jim to zkoukli lidi – že předmětem doličným nebude klimatická změna, ale, kupodivu, kometa mířící na Zemi!

»Takže film velmi přesně vystihuje lidskou společnost - většina lidí je přesvědčena, že mají informace, které popírají ‚oficiální‘ politiku, a tím jsou nějak ‚chytřejší‘ a ‚nikdo s nimi nebude zametat‘. Ve skutečnosti jen podléhají fámám a nesmyslům.« Přesně. A třetí trefný ohlas z Facebooku? »Právě jsem to dokoukala. Je to zajímavý film, téma sobeckosti ve společnosti je tam dobře zpracované, hon za zisky, hon za ‚likey‘, sledovaností atd. … I konec, zničení Země, je působivý.«

No právě, zničení Země – představte si, že hollywoodský trhák s hvězdným obsazením tentokrát nekončí happyendem, nenajde se žádný Superman, Batman ani Terminátor-Děda (ba ani neohrozitelní Američané z masa a kostí), kteří by kometu rozpůlili a odvrátili (a tím i vyhlazení populace). Taková autorská facka reálným problémům, které žijeme a na jejichž řešení už je víceméně, bohužel, pozdě!

»‘Předapokalyptická‘ satira K zemi hleď! dělá ze sociálně-kritického podtextu hlavní složku vyprávění. Sleduje postavy tak fascinované sebou a svými zájmy, že globální katastrofa je pro ně jen otravnou přítěží,« hodnotí snímek s Leonardem DiCapriem, Jennifer Lawrenceovou, Arianou Grande či Meryl Streepovou zase Martin Šrajer na aktualne.cz.

Komu tedy máme poděkovat za nový filmově-politický budíček? Za »kritiku mediálního cynismu, politické korupce a lidské hlouposti«? Režiséru Adamu McKayovi, který se hlásí k demokratickému socialismu, a spoluautorovi námětu Davidu Sirotovi, který přímo spolupracoval s Bernie Sandersem. A samozřejmě těm, kteří našli odvahu to koupit.

Roman JANOUCH