Co premiér Fiala zapomněl

Vážení přátelé, jsem moc ráda, že vás mohu přivítat u dalšího – letos prvního – dílu mého pořadu Bez obalu, který však bude reflektovat ještě události končícího roku 2021. Než se do toho pustíme, tak mi dovolte, abych vám všem ještě jednou popřála úspěšný rok 2022 prožitý ve zdraví a s těmi, které máte rádi.

Ač by se mohlo zdát, že předvánoční čas je časem klidu i na politické scéně, tak tentokrát mi to připadlo, jako by nová vláda spíše chtěla tohoto využít a zakrýt tak některé své kroky. Jinak si totiž neumím vysvětlit návrat politického dinosaura Miroslava Kalouska, kterýžto univerzální odborník na všechno má nyní místopředsedovat Správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. Na svého partajního kolegu si totiž vzpomněl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Odměna z veřejných peněz tak jistě zpříjemní rozhodování o jeho prezidentské kandidatuře, kterou Kalousek nevyloučil. Je otázkou, koho dalšího hodlá TOP 09 zapojit do řízení naší země. Že by snad Drábka, který čelil obvinění z korupce, absolutně nekompetentní ministryni Hanákovou, jejímž jediným pozitivním krokem ve funkci bylo to, že rezignovala, či exministra zdravotnictví Hegera, který prosazoval drastické zvýšení poplatků u lékaře? Nebo se snad v některé z pozic bude angažovat samotný Dominik Feri? Trafiky si ale nerozdělují jenom členové TOP 09. Neúspěšní kandidáti Pirátů už míří na ministerstva ve funkcích náměstků.

Kolik řečí znáš…

Hodně pak během Vánoc veřejným prostorem rezonovalo zjištění, že celá pětice ministrů nové vlády nezvládne vést jednání v angličtině. Což o to, ne každý je univerzálně nadaný. Jednomu jdou počty, druhému jazyky. O to vtipněji, i když vhodnější bude použít spíše slovo smutněji, pak ale působí dřívější kritika stávajícího místopředsedy ODS Alexandra Vondry, který právě za absenci jazykových schopností nedávno kritizoval bývalou ministryni financí Alenu Schillerovou. U jeho stranického kolegy ovšem zjevně stejný problém nevadí. A to navíc v době, kdy Zbyněk Stanjura po dobu našeho předsednictví povede jednání rady ministrů financí Ecofin, kde jsou pravidelně na stole ta nejdůležitější finanční a ekonomická témata. Jsem tedy na naši vládu odborníků v tomto ohledu hodně zvědavá.

Co premiér Petr Fiala zapomněl ve svém novoročním projevu říct je, že drtivé většině pracujících v příštím roce reálně klesnou příjmy. Nazývat zvýšení platů o 2 % »přidáváním« ve chvíli, kdy se očekává inflace až 8 %, je naprostým protimluvem. Schválené zmrazení platů státních zaměstnanců pak bude znamenat reálný pokles platů mnoha desítek tisíc ještě větší. Stejně jako milionů lidí v soukromém sektoru. Jako jednoznačnou aroganci moci vnímám, že vláda při současné inflaci zmrazením platů de facto snížila životní úroveň, aniž by celou věc projednala s odbory, nebo toto téma alespoň otevřela na tripartitě. Je to zřejmě předzvěst toho, že »díky« »stoosmičce« v Poslanecké sněmovně budeme i nadále svědky škrtů, u kterých vláda nebude cítit jakoukoliv potřebu vysvětlovat lidem, proč se kvůli jejím krokům budou mít v době zdražování energií a rekordní inflace hůře.

Armádě přidat, lidem ubrat?

Pojďme se ale krátce podívat ještě do zahraničí. Ani tam není o novinky nouze. »Armádě přidat, lidem ubrat!« Tím se řídí snad všichni američtí prezidenti. Joe Bidenovi se sice nepodařilo prosadit dalekosáhlý sociální program, neboť jeden demokratický senátor Joe Manchin pro něj nezvedl ruku, ale zato prosadil rekordně vysoký rozpočet na obranu. Odsouhlasená částka 778 miliard USD je dokonce vyšší než válečnické rozpočty Donalda Trumpa, který byl za tyto nehorázné částky mnohými kritizován. Joe Biden se stejně jako jeho předchůdci odvolává na jakousi nedefinovanou hrozbu, kterou údajně pro USA představuje Čína. Jeho vojenský rozpočet je o 40 miliard vyšší, než byl Trumpův, a o 170 miliard USD vyšší, než byl rozpočet prezidenta Obamy. A zaznamenali jste nějakou kritiku v médiích? Já ne!

K zástupům osobností, které odsoudily proces s Julianem Assangem, se přidal i Noam Chomsky. Známý politický disident, lingvista a spisovatel je ve svých 93 letech stále aktivní. Zacházení se zakladatelem WikiLeaks popsal jako »mučení« a pomstu za to, že Assange odhalil americké pokrytectví, lži a zločiny. Hlavně na Středním východě. Současně Chomsky obvinil prezidenta Bidena, že zvláště v provokativní politice vůči Číně pokračuje v zahraniční politice Donalda Trumpa. Bývalý australský premiér Paul Keating to trefně okomentoval slovy: »USA nemohou tolerovat existenci státu, kterého nelze zastrašit tak, jak to jde s Evropou.« A onou čínskou hrozbou je pak podle australského expremiéra samostatná existence Číny, protože právě ona je tím státem, který se nedá zastrašit. Pokud jde o Írán, Biden sice verbálně slibuje napravit Trumpovo odmítnutí jaderné dohody (JCPOA), ale v praxi se USA i nadále chovají jako »šéf mafie a globální kmotr«, což se Evropě nelíbí, ale skloní hlavu před hrozbou, že by ji USA odřízly od mezinárodního finančního systému.

Naděje na konec

Abych ale nekončila jen negativně, vyjádřím závěrem malou naději. Náš zastupitel a expert na dopravu z Ústeckého kraje Jarda Komínek využil vánočních svátků k výletu do Trhového Štěpánova, kam byl ve středu 29. prosince vypraven zvláštní vlak z Tábora po trase linky, o jejímž zrušení nedávno rozhodlo vedení Středočeského kraje ve složení STAN, ODS, Piráti, TOP 09 a Zelení. O rušení dalších středočeských linek, jakou byla např. legendární Rožmitálská lokálka, jsem vás informovala už dříve. Nyní je díky enormnímu zájmu na stole varianta, že se vlaky na trasu z Tábora přes Vlašim do Trhového Štěpánova přece jen v nějakém rozsahu vrátí.

Kateřina KONEČNÁ