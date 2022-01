Ilustrační FOTO - Pixabay

Na Aljašce bude brzy víc pršet než sněžit

Americký stát Aljaška zaznamenal v nedávných dnech nezvykle vysoké teploty, které někde překonaly dosavadní historické rekordy. Město Kodiak na stejnojmenném ostrově naměřilo 19,4 stupně Celsia, což jeden z místních expertů označil za »absurdní«. Vysoké teploty způsobily ve vnitrozemí silné bouře, ač bývá prosinec v oblasti obvykle velmi suchý. Kromě sněžení řadu oblastí zasáhl silný déšť, který rychle namrzal a na mnoha místech znemožnil dopravu.

Na ostrovech na jihu a západě Aljašky v prosinci obvykle panují teploty kolem nuly, situace o letošních Vánocích však byla výrazně odlišná. Kromě rekordu na Kodiaku hlásilo přes 16 stupňů Celsia také město Cold Bay na Aljašském poloostrově, město Unalaska 25. prosince zaznamenalo přes 13 stupňů Celsia, jednalo se o nejvyšší vánoční teplotu v historii státu Aljaška. Rick Thoman z aljašského klimatického centra označil nynější teploty za absurdní. Obyvatelům komplikují život v krátkodobém měřítku nejvíce tím, že se v jejich důsledku dostává hodně srážek do aljašského vnitrozemí. Normálně je tamní mrazivý vzduch poměrně suchý, oblast kolem druhého největšího aljašského města Fairbanks ale v posledních dnech zasáhly bouře, jež přinesly největší množství srážek od roku 1937.

Na mnoha místech napadly v krátkém čase desítky centimetrů sněhu, následně ale přišel déšť, jenž na studených silnicích rychle zamrzal a pokryl je souvislou vrstvou ledu, již lze velmi těžko odstranit. Aljašské ministerstvo dopravy proto upozornilo, že silnice zřejmě zůstanou špatně sjízdné velmi dlouho. Situaci nazval úřad na Twitteru Icemaggedonem, což je spojení slov ice (led) a armagedon. Náhlý příchod teplého počasí uprostřed zimy je na Aljašce v posledních 20 letech stále častějším jevem a jedná se o jeden z projevů klimatických změn, řekl Thoman. »Tohle je přesně to, co v oteplujícím se světě očekáváme,« dodal. Problémy přitom nemají jen lidé, namrzlý povrch komplikuje život i divoce žijícím severoamerickým sobům a pižmoňům, kteří se přes led nemohou dostat k potravě. Podobných těžkostí bude stále přibývat, tvrdí experti. Nedávná studie v odborném časopise Nature Communications předpovídá, že kolem let 2060 a 2070 bude na Aljašce v zimě víc pršet než sněžit.

