Fialova nehoráznost

Předmětem hodnocení jsou nyní projevy tří nejvyšších ústavních činitelů České republiky, které zazněly o Vánocích, resp. na Nový rok – prezidenta, předsedy Senátu a předsedy vlády. (Zaplaťpánbu, že veřejný prostor neobtěžovala svým proslovem k národu také šéfka Sněmovny.)

Poslouchali jste je všechny? Vím, jak to zpravidla bývá. O svátečních dnech se lidé snaží po celoročním i předvánočním shonu odpočívat, setkávat se s rodinou a známými, chodit na vycházky, výlety, sportovat a nesledovat politické zprávy. Soudím tedy, že soustředěnou pozornost těmto projevům nevěnují všichni. Nakolik jsem já částečně vystoupila z tohoto svátečního formátu (také se snažím někdy trochu vypnout), zaznamenala jsem, že ohlasy na projevy vrcholných politiků přicházely pohříchu od koaličních lídrů nebo maximálně od stran zastoupených ve Sněmovně. Na názory milionu voličů, kteří bohužel nemají momentálně zastoupení v Poslanecké sněmovně, nikdo nevzal ohled.

Ohlasy politologů byly k projevům současných »vůdců« víceméně vstřícné a veskrze jim lichotily, někteří dokonce srovnávali Fialův proslov s prvním novoročním projevem Václava Havla »Naše země nevzkvétá«. Aspoň komentátor Petr Hartman včera v rozhlase hezky připomněl, že páně Fialovo dramatické kladení důrazu na úspornost a krocení inflace - když tedy předchozí vláda byla tak rozhazovačná - je vlastně pokrytecké, neboť právě ODS a její předseda Fiala v minulém volebním období velmi usilovali o zrušení superhrubé mzdy (a prohlasovali to), což ochuzuje státní rozpočet ročně zhruba o sto miliard korun! Kdo tedy zasekl tu sekeru?

No a je tu ještě něco, co mě při poslouchání premiérova projevu vyloženě dopálilo. Věta, které se málokdo z komentujících věnoval: »Na jedné straně je zde Rusko, které se snaží Evropu vydírat, a dokonce dává najevo, že je připraveno i na ozbrojený konflikt. A na druhé straně tu máme významné evropské státy, které se rozhodly investovat do nezávislosti na fosilních palivech, a to takřka za každou cenu,« řekl.

Co tím Fiala míní? Vyšší ceny plynu? Výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor několikrát řekl, že Rusko za enormní nárůst cen energií nemůže a že ke snížení těchto cen naopak povede zprovoznění Nord Streamu 2, na čemž vyděláme i my. »Gazprom vždy pečlivě dbal na dodržování svých kontraktačních závazků a své pověsti spolehlivého dodavatele,« poznamenal Gavor v komentáři pro časopis Forbes. Ten, kdo poněkud zaspal v přípravě na zimu, je Evropa, zdůraznil tento analytik dva dny před Štědrým dnem.

Proč tedy premiér Fiala použil slova vydírat, a dokonce ve vazbě na to, že Rusko je údajně připraveno na ozbrojený konflikt? Který tupý poradce tuto nehoráznost premiérovi poradil? Tato prolhaná věta neprospěje ničemu a nikomu a jen dále zhorší česko-ruské vztahy, na což doplatí celá ČR. Uvedení se Petra Fialy ve funkci předsedy vlády bylo velmi nešťastné, a jestli takto bude pokračovat, tak se máme vskutku na co těšit.

Monika HOŘENÍ